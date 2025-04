Nowy serial na Max to petarda. Śmieję się i wzruszam, a nawet nie byłem fanem oryginału

Montana Jordan to fantastyczny młody aktor, który już w "Młodym Sheldonie" przyciągał uwagę talentem i błyskotliwością swojej postaci. Tutaj wzbija się na swoje wyżyny i tworzy niezwykle udaną, trochę bardziej doświadczoną przez okoliczności kreację, która potrafi zarówno rozbawić, jak i połamać serce na milion kawałków. Jordanowi świetnie partneruje Emily Osment, występująca w roli Mandy. Oboje mają fantastyczną chemię, dzięki czemu wspólne sceny wypadają po prostu naturalnie. Wielki szacun należy się też chociażby Willowi Sasso, który nie próbuje kopiować ani nadmiernie wchodzić w buty postaci ojca Georgiego. Jego Jim (teść) jest inny z charakteru i postawy życiowej, ale ta postać oferuje sobą idealnie wymierzoną dawkę komizmu i wrażliwości. W produkcji gościnnie pojawiają się też postacie z poprzedniego serialu - Mary (Zoe Perry), Connie (Annie Potts), Dale (Craig T. Nelson) czy Missy (Raegan Revord).



"Georgie i Mandy wzięli ślub" to serial, który zdecydowanie warto zobaczyć. "Młodego Sheldona" nie dało się ciągnąć w nieskończoność, a za sprawą opisanej tu historii twórcy pokazali, że mają pomysł na to, jak dalej opowiadać o tym teksańskim mikroświecie, który nawet jeśli ekonomicznie nie jest zbyt bogaty, to ma w sobie gigantyczną wartość emocjonalną. Obejrzyjcie, nie pożałujecie.