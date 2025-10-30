REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

HBO Max wróciło do świata Teorii Wielkiego Podrywu. Jaram się

"Georgie i Mandy wzięli ślub", serial osadzony w uniwersum "Młodego Sheldona" okazał się nie tylko hitowym, ale bardzo dobrym jakościowo tytułem. Na HBO Max można już obejrzeć pierwsze odcinki nowego, drugiego sezonu, które zapowiadają znaczące zmiany w życiu bohaterów.

Adam Kudyba
georgie mandy sezon 2
REKLAMA

Jak kosmos wielki i szeroki, tak uniwersum emitowanej w latach 2007-19 "Teorii Wielkiego Podrywu" nie należy do najmniejszych. Uściślijmy więc: w 2017 roku na mały ekran zawitał "Młody Sheldon", zabierający widzów do czasów dzieciństwa jednego z głównych bohaterów poprzednio wspomnianej produkcji, Sheldona Coopera. Z kolei "Georgie i Mandy wzięli ślub" to kontynuacja "Młodego Sheldona", a zarazem spin-off poświęcony tytułowym bohaterom - bratu Sheldona, Georgiemu oraz jego żonie Mandy.

REKLAMA

Georgie i Mandy wzięli ślub, sezon 2. - opinia. O czym opowiada?

Pierwsza, premierowa odsłona serialu koncentrowała się na tytułowych bohaterach oraz ich trudach rodzinnego życia. Georgie (Montana Jordan) zatrudnił się u swojego teścia, Jima McAllistera (Will Sasso). Jest rezolutnym chłopakiem, który mierzy wysoko i ma łeb do interesów, ale oprócz zawodowych zobowiązań musi także zbierać do kupy swoją "oryginalną" rodzinę - matka wciąż nie podniosła się po śmierci ojca, a siostra Missy wybrała drogę nastoletniego buntu. Równocześnie Mandy (Emily Osment) próbuje godzić macierzyństwo z zawodowymi ambicjami i pracą pogodynki.

Choć "Georgie i Mandy wzięli ślub" to produkcja mocno komediowa i z samego założenia nastawiona na rozbawianie widzów (jest sitcomem, podobnie jak "Teoria Wielkiego Podrywu"), to mam w sobie sporo podziwu wobec twórców za to, jak umieją przepleść fabułę naprawdę dramatycznymi wątkami. Nie trzeba być niezwykle wnikliwym, by dostrzec u Georgiego pracoholizm i odpowiedzialność, której człowiek w jego wieku nie powinien jeszcze nosić na swoich barkach. Pierwszy sezon, oprócz solidnej dawki humoru, nieoczekiwanie stał się również poruszającą opowieścią o trudach bycia młodym dorosłym i życia w niekoniecznie przyjaznym świecie. Spora zasługa w tym samych aktorów - Montana Jordan, rodzony Teksańczyk, wcielający się w Georgiego jest diabelsko charyzmatyczny, Emily Osment wnosi do roli Mandy sporo siły i błyskotliwości, a timing komediowy Willa Sasso zasługuje na oklaski.

Drugi sezon serialu stawia przed bohaterami nowe wyzwania. Zgodnie z finałem poprzedniej odsłony, Georgie wraz z współpracownikiem Rubenem kupuje od Jima sklep z oponami, aby uratować go przed wchłonięciem przez konkurencję. Z czasem obaj orientują się, że ich umiejętności porozumienia się są bardzo skromne, a wizje czy pomysły jednego spotykają się z oporem drugiego. Możemy się spodziewać, że najbliższe odcinki nieraz wystawią obu na próbę - dotychczas byli tylko zwykłymi pracownikami, a teraz, gdy porwali się z motyką na słońce, muszą utrzymać się na powierzchni. Co ciekawe, w pierwszym odcinku Georgie dzieli się z Rubenem swoim pomysłem na nową nazwę sklepu - "Dr. Tire". Kto pamięta "Teorię Wielkiego Podrywu", odbierze tę scenę jako mrugnięcie okiem do oryginału. Tam rzeczywiście Georgie (grany przez Jerry'ego O'Connella) był przedstawiony jako największy dostawca opon w Teksasie, prowadzący biznes o wspomnianej wyżej nazwie.

Niewykluczone, że sporo zadzieje się również w małżeństwie Georgiego i Mandy. Drugi sezon ma się również mocno skoncentrować na rozwoju kariery bohaterki, która buduje swoją pozycję jako prezenterka pogody w stacji, na której czele stoi jej były partner. Wiele wskazuje na to, że pomiędzy tytułowymi bohaterami dojdzie do kolejnych spięć, w których główne role odegrają ambicje, zazdrość i coraz trudniejsze godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Więcej ekranowego czasu niż dotychczas powinien dostać również Jim McAllister, który będzie poznawał, jak to jest przejść na emeryturę po latach ciężkiej pracy. Już w pierwszym odcinku czuć, że będzie to proces wymagający i niełatwy, ale jest to bohater na tyle sympatyczny, że ciężko jest mu nie życzyć spełnienia.

Jedno jest pewne: 2. sezon "Georgie i Mandy wzięli ślub" wystawi na próbę wielu bohaterów serialu. Biorąc pod uwagę dotychczasową wysoką jakość produkcji, wierzę, że twórcy znów zaprezentują nam świetną, głęboką, emocjonalną i zarazem pełną błyskotliwego humoru historię.

Pierwsze dwa odcinki serialu "Georgie i Mandy wzięli ślub" są dostępne do obejrzenia na HBO Max.

REKLAMA

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
30.10.2025 17:10
Tagi: HBO MaxMłody SheldonSheldon CooperTeoria wielkiego podrywu
Najnowsze
16:07
Teraz czekamy na 5. sezon Wiedźmina. Kiedy znowu spotkamy Geralta?
Aktualizacja: 2025-10-30T16:07:00+01:00
15:15
Hollywood płacze nad kinem dla dorosłych. Filmy za miliony zarabiają grosze
Aktualizacja: 2025-10-30T15:15:00+01:00
14:56
Liam Hemsworth zastąpił Henry'ego Cavilla. Który jest lepszym Geraltem?
Aktualizacja: 2025-10-30T14:56:16+01:00
13:19
Rosario to horror, w którym chwila czekania zmienia się w koszmar. Recenzja
Aktualizacja: 2025-10-30T13:19:31+01:00
11:58
Williams łamał zasady na planie Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Stworzył tę rolę
Aktualizacja: 2025-10-30T11:58:04+01:00
10:16
Reżyser Road House pożarł się z Amazonem. Powstaną dwie drugie części
Aktualizacja: 2025-10-30T10:16:00+01:00
10:01
Gdzie pojadą bohaterowie Białego Lotosu? 4. sezon coraz bliżej Polski
Aktualizacja: 2025-10-30T10:01:54+01:00
9:28
Netflix niespodziewanie dodał film ze świata Wiedźmina. Przetarłem oczy ze zdziwienia
Aktualizacja: 2025-10-30T09:28:15+01:00
8:39
To najlepszy sezon Wiedźmina z dotychczasowych. Wystarczy zapomnieć o Sapkowskim
Aktualizacja: 2025-10-30T08:39:59+01:00
20:43
Zmiany w teleturnieju Jeden z dziesięciu. To był ostatni taki odcinek
Aktualizacja: 2025-10-29T20:43:48+01:00
17:54
Apple TV+ dowiozło tak brytyjski thriller, że aż musiałem napić się herbaty
Aktualizacja: 2025-10-29T17:54:00+01:00
16:19
W którym odcinku To: Witajcie w Derry pojawi się Pennywise? Niebawem
Aktualizacja: 2025-10-29T16:19:00+01:00
16:15
SkyShowtime zamówił 2. sezon polskiego kryminału. To hit
Aktualizacja: 2025-10-29T16:15:32+01:00
14:12
Canal+ pokaże walki MMA. To bardzo znana federacja
Aktualizacja: 2025-10-29T14:12:34+01:00
12:52
WWE przyjeżdża do Polski. Są już bilety na mordobicie Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-29T12:52:25+01:00
12:18
Naukowcy wybrali najstraszniejsze horrory tego roku. Zaskakujący zwycięzca
Aktualizacja: 2025-10-29T12:18:38+01:00
11:04
Prime Video dodało film, który namiesza w sezonie nagród. Zachwyty i wysokie oceny
Aktualizacja: 2025-10-29T11:04:00+01:00
10:35
Pasja 2 zbiera baty przez aktorów. Tym razem chodzi o postać Jezusa
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
10:31
Ukryte zakończenie Domu pełnego dynamitu. Odkryłem je dopiero dzisiaj
Aktualizacja: 2025-10-29T10:31:31+01:00
9:11
Najlepsze sci-fi zeszłego roku znika z Netfliksa. To ostatni moment
Aktualizacja: 2025-10-29T09:11:57+01:00
8:27
Domu dobrego Smarzowskiego nie da się oglądać. Ledwo wysiedziałem
Aktualizacja: 2025-10-29T08:27:29+01:00
19:48
Fani kultowego thrillera mogą odetchnąć z ulgą. Nowa wersja nie będzie woke
Aktualizacja: 2025-10-28T19:48:40+01:00
17:02
Po nowym odcinku widzowie wydali wyrok: ta komedia HBO Max to najlepszy serial
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:00+01:00
15:14
Widziałem To: Witajcie w Derry w kinie. Aż żal było wracać do domu
Aktualizacja: 2025-10-28T15:14:08+01:00
14:17
Netflix pokazał nowości na listopad 2025. Zrobiłem wielkie oczy na ich widok
Aktualizacja: 2025-10-28T14:17:40+01:00
13:35
Nowy thriller Netfliksa to ten właściwy. Nie da się od niego odkleić
Aktualizacja: 2025-10-28T13:35:52+01:00
11:33
Właśnie załatwiłem sobie wejście na premierę Stranger Things. Ty też możesz
Aktualizacja: 2025-10-28T11:33:42+01:00
9:54
Dom pełen dynamitu: Pentagon atakuje film Netfliksa. Komu wierzyć?
Aktualizacja: 2025-10-28T09:54:28+01:00
9:23
Jeff Bezos już wybrał Bondowi dziewczynę. Amazon ma swój typ
Aktualizacja: 2025-10-28T09:23:11+01:00
8:47
Gwiazda Terrifiera pozywa twórców. Brak wypłaty to najmniejszy problem
Aktualizacja: 2025-10-28T08:47:55+01:00
20:09
Wynajęli samolot, żeby ratować Gwiezdne wojny. Jak im idzie?
Aktualizacja: 2025-10-27T20:09:00+01:00
19:29
To: Witajcie w Derry - w jaki sposób serial łączy się ze Lśnieniem?
Aktualizacja: 2025-10-27T19:29:00+01:00
19:03
Bill Skarsgard nie jest pierwszym Pennywise'em. Za to straszniejszym już tak
Aktualizacja: 2025-10-27T19:03:00+01:00
18:02
Widziałem 1. odcinek To: Witajcie w Derry. Jestem przerażony tym, co obejrzałem
Aktualizacja: 2025-10-27T18:02:00+01:00
17:01
To: Witajcie w Derry ma zmienioną chronologię. Jak łączy się z książką i filmami?
Aktualizacja: 2025-10-27T17:01:00+01:00
16:00
Ten film to TOP 1 na HBO Max. I słusznie, bo to jedna z najmocniejszych premier roku
Aktualizacja: 2025-10-27T16:00:14+01:00
14:57
Do Spider-Mana 4 jeden krok. I to nie tego z Hollandem, a z Maguire'em
Aktualizacja: 2025-10-27T14:57:28+01:00
14:09
Prawda i fałsz w filmowej biografii Bruce'a Springsteena. Co się nie zgadza?
Aktualizacja: 2025-10-27T14:09:24+01:00
12:33
To: Witajcie w Derry - kiedy kolejne odcinki? Niespodzianka od HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-27T12:33:39+01:00
10:57
Najlepszy serial prawniczy powrócił. Użytkownicy Disney+ czekają na nową odsłonę
Aktualizacja: 2025-10-27T10:57:30+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA