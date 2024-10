Spin-off „Młodego Sheldona” wraca z tym, za co pokochaliście „Teorię wielkiego podrywu”

Otwartym pozostaje pytanie, czy Max wykupi prawa do dystrybucji „Georgie and Mandy’s First Marriage” w naszym kraju, czy też z tego zrezygnuje. Jeśli zaś włodarze tej platformy się na to nie zdecydują, to mam nadzieję, że tę produkcję zgarnie inny serwis VOD taki jak np. powiązany z Paramountem serwis SkyShowtime.