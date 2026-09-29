Czy będzie 2. sezon Taskmastera? TVN zdecydował

Choć fani Marvela zapewne skojarzą tę nazwę z jedną z komiksowych postaci, "Taskmaster" to produkcja daleka od kina superbohaterskiego - mamy do czynienia bowiem ze stworzonym przez Alexa Horne'a komediowym teleturniejem, który narodził się pond 10 lat temu w Wielkiej Brytanii. Jego zasady są wręcz banalnie proste: grupa pięciu gwiazd (najczęściej jakoś związanych z komedią) podejmuje się wykonania serii zadań. Taskmaster jest sędzią i katem w jednej osobie - sam ocenia próby uczestników i przyznaje punkty za występ wedle własnych kryteriów. W końcu format dotarł też i na nasze podwórko, ale czy zostanie na nim dłużej?

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Czy Taskmaster powróci z 2. sezonem? Znamy decyzję TVN

Pierwszy sezon programu okazał się hitem. TVN na swojej oficjalnej stronie poinformował, że "Taskmaster" zanotował najlepszy start w prime time od 5 lat, a to nie koniec pozytywnych informacji:

Po trzech pierwszych odcinkach średnia widownia wyniosła blisko 900 tys. osób, a udział programu osiągnął 12,61% w grupie 20–54 oraz 11,38% w grupie 16–59. W porównaniu z programem emitowanym w analogicznym paśmie ubiegłego roku „Taskmaster” przyciągnął o 34% więcej widzów w grupie 20–54 i o 36% więcej wśród wszystkich widzów. Wyniki programu przekładają się również na pozycję stacji. W poniedziałkowym paśmie 21:30–22:30 TVN zajął pierwsze miejsce w obu kluczowych grupach komercyjnych – 20–54 i 16–59.

Biorąc te informacje pod uwagę, nie będzie żadnym zaskoczeniem to, jaką decyzję podjęto. TVN oficjalnie ogłosił, że "Taskmaster" doczeka się drugiego sezonu. To o tyle ciekawa sytuacja, że emisja pierwszej, debiutanckiej odsłony, wciąż trwa. Oznacza to również, że "góra" jest wystarczająco pewna tego projektu, by już w tym momencie dać mu zielone światło. Patrząc na statystyki, trudno się dziwić, że postanowiono kuć żelazo póki gorące. Stacja poszła nawet o krok dalej - ogłosiła już uczestników 2. sezonu "Taskmastera". Można to sobie otwarcie powiedzieć: biorący udział w aktualnie trwającym sezonie Wiolka Walaszczyk, Kazimierz Mazur, Żabson, Zofia Zborowska-Wrona i Rafał Rutkowski doczekali się godnej i nie mniej sławnej konkurencji.

W 2. sezonie "Taskmastera" wystąpią:

Andrzej Wrona - siatkarz, prezenter telewizyjny

Izabella Krzan - prezenterka telewizyjna, modelka

Piotr Szumowski - komik, stand-uper

Michał Sikorski - aktor

Anna Dereszowska - aktorka

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Taskmaster, sezon 2: Andrzej Wrona, Izabella Krzan, Michał Sikorski, Anna Dereszowska, Piotr Szumowski, Adam Woronowicz i Cezary Sikora - materiały prasowe TVN

Tytułowym gospodarzem programu niezmiennie pozostanie aktor Adam Woronowicz, a do roli asystenta powróci komik i stand-uper Cezary Sikora.

"Taskmaster" jest emitowany w poniedziałki o 21:30.

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