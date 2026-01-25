REKLAMA
Thriller Netfliksa mnie zmroził. Mocny film na faktach

W jaki sposób seryjny morderca mógł aktywnie działać przez 16 lat w swoim miejscu pracy tuż pod nosem współpracowników i nikt nie zorientował się, kim naprawdę jest? To jedna z bardziej wstrząsających historii, która zniknęła w gąszczu głośniejszych produkcji true crime. Jej owianym złą sławą bohaterem jest Amerykanin Charles Cullen, który przez lata swojej działalności w białych rękawiczkach mógł zamordować nawet kilkaset osób. Opowiada o nim film fabularny Netfliksa.

Anna Bortniak
Subskrybenci Netfliksa, którzy są żywo zainteresowani produkcjami true crime, z pewnością słyszeli o seryjnych mordercach takich jak Ted Bundy, Jeffrey Dahmer czy John Wayne Gacy. To właśnie o nich traktują najpopularniejsze tytuły dokumentalne oraz fabularne. Mniej mówi się natomiast o owianym złą sławą mężczyźnie, który dokonywał przerażających czynów, lecz nie były one tak krwawe jak te, których dokonywali inni przestępcy. Przeraża natomiast ich skala - ofiar mogło być nawet 400. Jak to możliwe, że nikt przez lata nie zorientował się, że w szpitalach w niewyjaśnionych okolicznościach zaczynają ginąć pacjenci? Odpowiedź jest prosta - nikt nie podejrzewał, że robił to zwykły pielęgniarz.

Dobry opiekun - film na Netflix o morderczym pielęgniarzu

Już ponad dekadę temu na rynku wydawniczym zadebiutowała książka "Dobry opiekun. Prawdziwa historia o medycynie, szaleństwie i morderstwach" autorstwa amerykańskiego dziennikarza Charlesa Graebera. Pisarz omawia w niej przypadek Cullena, który pracował jako pielęgniarz i w białych rękawiczkach pozbawiał życia pacjentów w kolejnych szpitalach w Stanach Zjednoczonych. Zabijał chorych poprzez podanie im zbyt dużej dawki leku lub zanieczyszczanie ich kroplówek. Mężczyzna wielokrotnie zmieniał miejsca pracy, próbując zmylić trop policji, jednak ostatecznie doprowadzono go przed oblicze sprawiedliwości.

Na Netfliksie pojawiły się dwie produkcje, które koncentrują się na przerażających czynach Cullena. Jednym z nich jest film dokumentalny "Dopaść pielęgniarza zabójcę", a drugim - produkcja fabularna "Dobry opiekun" z Jessicą Chastain i Eddiem Redmayne'em w rolach głównych. Redmayne za swój występ był nominowany zarówno do Złotego Globu, jak i statuetki BAFTA, co nie powinno dziwić - aktor zagrał fenomenalnie i choćby dla tej roli warto "Dobrego opiekuna" obejrzeć.

Główną bohaterką filmu jest Amy Loughren (w tej roli Chastain), pielęgniarka pracująca na nocnych zmianach na oddziale intensywnej terapii w szpitalu Parkfield Memorial w New Jersey. Amy jest również samotną matką, która ledwo wiąże koniec z końcem. Właśnie z tego powodu, mimo poważnej choroby, decyduje się kontynuować pracę w szpitalu. Otrzymuje jednak wsparcie w postaci niedawno zatrudnionego pielęgniarza Charlesa Cullena (wcielił się w niego Redmayne), z którym prędko łapie nić porozumienia.

Tymczasem w szpitalu zaczynają dziać się niepokojące rzeczy - z niewyjaśnionych przyczyn zaczynają ginąć kolejni pacjenci. W sprawę angażują się detektywi, Danny Baldwin i Tim Braun (Nnamdi Asomugha i Noah Emmerich), jednak prędko orientują się, że władze szpitala bagatelizują tę sprawę. Zaczynają więc drążyć dalej, aż odrywają, że nowy pielęgniarz Charlie w przeszłości był już skazywany za drobne przestępstwa. Tymczasem Amy przypadkiem wpada na nowy trop, który rzuca cień na jej kolegę.

"Dobry opiekun" to produkcja idealna dla tych, którzy nie przepadają za tytułami dokumentalnymi i wolą oglądać fabularyzowane wersje mrocznych historii. Muszę jednak podkreślić, że jest to film, który rozwija się powoli i w pewnych momentach brak mu dynamiki. Ale nawet mimo to warto się nad tą produkcją pochylić - Reydmayne daje niesamowity pokaz swoich aktorskich umiejętności, które potrafią wywołać ciarki i zostawić przed ekranem z poczuciem niepokoju.

25.01.2026 12:08
