Jest zwiastun filmu "Taylor Swift: The Eras Tour". Kiedy premiera?

The Eras Tour, czyli trasa koncertowa, w którą Taylor Swift wyruszyła w marcu minionego roku, jest najbardziej dochodową trasą wszech czasów - wokalistka pokonała m.in. Eltona Johna, zespół Coldplay, Eda Sheerana, U2 i Harry'ego Stylesa. Nic zatem dziwnego, że na film dokumentalny "Taylor Swift: The Eras Tour" do kin walono drzwiami i oknami. W efekcie tytuł uplasował się na 1. miejscu wśród najbardziej dochodowych produkcji koncertowych na świecie. Ci, którzy nie mieli okazji zobaczyć go na dużych ekranach, już w tym miesiącu będą mogli obejrzeć relację z koncertów w domu. Zwiastun "Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)" właśnie zadebiutował w sieci.