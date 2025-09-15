REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Toy Story zaczęło się, gdy byłem dzieckiem, skończy się, jak będę starcem

„Toy Story” to jedna z najbardziej cenionych serii animacji, na której wychowują się kolejne pokolenia. Co ważne: twórcom udaje się zachować wysoką jakość kolejnych odsłon. Ciekawe, czy dadzą radę podtrzymać tę passę przez kolejne dekady? 

Michał Jarecki
toy story 5
REKLAMA

Film „Toy Story 3”, ze swoim głęboko poruszającym i emocjonalnie satysfakcjonującym finałem, wydawał się idealnym zwieńczeniem całej trylogii rozpoczętej w 1995 r. Pod każdym względem było to perfekcyjne pożegnanie dla Chudego, Buzza i reszty paczki. Studio postanowiło jednak trochę jeszcze z tej franczyzy powyciskać - całe szczęście nie rozmienili jej na drobne, tylko zadbali o to, by kolejny rozdział cyklu nie rozczarował publiczności. I jestem pod wielkim wrażeniem, że naprawdę im się to udało.

Pytanie brzmi: jak długo jeszcze będzie się udawać? 

REKLAMA

Toy Story 5 to nie koniec. Będzie tego więcej

„Czwórka”, rzecz jasna, to żaden epilog. „Toy Story 5” trafi do kin w przyszłym roku, a Andrew Stanton, zaangażowany w powstanie wszystkich części, dał właśnie do zrozumienia, że na „piątce” też się nie skończy.

Chcę tylko podziękować fanom za to, że kochają ten świat równie mocno jak my. Widać wyraźnie, jak szczere jest przywiązanie publiczności do tych bohaterów, jak głębokie są ich więzi z nimi - i my czujemy dokładnie to samo. Nie możemy się doczekać, by dalej snuć dla was kolejne historie.

Nie ma wątpliwości, że życie liczby mnogiej - „historie” - nie było przypadkowe i sugeruje, że Pixar rozważa już kolejne sequele (co nie dziwi, biorąc pod uwagę sukcesy artystyczne i komercyjne). Wkrótce „Toy Story” może dołączyć do rozwleczonych na dekady sag filmowych pokroju „Rocky’ego”. No cóż: nie kto inny jak Quentin Tarantino stwierdził niedawno, że w kinie nie ma zbyt wielu wielkich trylogii, ale „Toy Story” zdecydowanie do nich należy.

Sam jako dziecko oglądałem „Toy Story” w kinie i na wideo, stawiając wówczas pierwsze kroki w świecie swojej przyszłej pasji. Wygląda na to, że Chudy z ekipą będą rządzić na ekranie również wtedy, gdy będę się starzeć. W pewnym sensie doskonale wpasowuje się to w klimat „Toy Story” - serii, w której Andy, dzieciak z „jedynki”, wreszcie dorósł i zmienił się, choć jego zabawki pozostały takie same. W stałej gotowości, by nieść radość.

Andy, siłą rzeczy, wyrósł z zabawek. Na szczęście z kina raczej się nie wyrasta.

„Toy Story 5” trafi do amerykańskich kin 19 czerwca 2026 r. Do swoich ról powrócą Tom Hanks, Tim Allen i Joan Cusack, użyczając głosu Chudemu, Buzzowi Astralowi i Jessie.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
15.09.2025 14:13
Tagi: PixarToy Story
Najnowsze
13:40
Uwielbiany i bardzo niegrzeczny serial wjechał na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-15T13:40:33+02:00
12:55
Eurowizja 2026 zagrożona - kraje zapowiadają bojkot. Co z Polską?
Aktualizacja: 2025-09-15T12:55:23+02:00
12:51
Co z Batmanem 2? Matt Reeves ma dla was zaskakujące informacje
Aktualizacja: 2025-09-15T12:51:48+02:00
11:13
Rolnik (znowu) szuka żony. To może być najlepsza edycja ze wszystkich
Aktualizacja: 2025-09-15T11:13:11+02:00
9:37
Najmłodszy zwycięzca Emmy. Kim jest Owen Cooper?
Aktualizacja: 2025-09-15T09:37:34+02:00
9:23
The Pitt: spadkobierca Ostrego dyżuru rozbił bank. Co wiemy o 2. sezonie?
Aktualizacja: 2025-09-15T09:23:50+02:00
8:11
Emmy 2025 rozdane. Najlepsze seriale docenione, ale zwycięzca mógł być tylko jeden
Aktualizacja: 2025-09-15T08:11:12+02:00
23:04
Po latach obejrzałam Taniec z gwiazdami. Uśmiech nie schodził mi z twarzy
Aktualizacja: 2025-09-14T23:04:37+02:00
13:37
Najlepsze komedie na Prime Video. TOP 15 filmów
Aktualizacja: 2025-09-14T13:37:00+02:00
11:40
Na Disney+ obejrzycie thriller ze wspaniałą rolą Marcina Dorocińskiego
Aktualizacja: 2025-09-14T11:40:00+02:00
11:09
Możecie tego nie pamiętać, ale oni naprawdę brali udział w Tańcu z Gwiazdami
Aktualizacja: 2025-09-14T11:09:00+02:00
10:02
Cokolwiek by Netflix nie wrzucił i tak będziecie oglądać ten serial. To polski fenomen
Aktualizacja: 2025-09-14T10:02:00+02:00
9:59
Netflix ujawnił datę premiery 4. sezonu Wiedźmina. Oj, źle to wygląda
Aktualizacja: 2025-09-14T09:59:50+02:00
9:05
Twoja Twarz Brzmi Znajomo: TOP 10 najlepszych uczestników
Aktualizacja: 2025-09-14T09:05:00+02:00
8:01
Strzeżcie się nowego thrillera Netfliksa. Można zanudzić się na śmierć
Aktualizacja: 2025-09-14T08:01:00+02:00
17:02
Teściowie 3 - recenzja filmu. Powrót do formy czy katastrofa?
Aktualizacja: 2025-09-13T17:02:49+02:00
16:45
Książki kryminalne. Zapowiedzi na jesień 2025. Co warto przeczytać?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:45:00+02:00
14:51
Najlepsze polskie filmy w serwisie Netflix. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-09-13T14:51:49+02:00
12:51
Nowa perełka fantasy nareszcie w streamingu. Najlepsza opcja na wspólny rodzinny seans
Aktualizacja: 2025-09-13T12:51:05+02:00
11:02
Na VOD obejrzysz mocarny film akcji z Liamem Neesonem, którego sequel podbija Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-13T11:02:00+02:00
9:19
Użytkownicy Prime Video od razu pokochali szalony dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-09-13T09:19:00+02:00
8:12
Użytkownicy Disney+ długo czekali na ten kryminał. Tylko patrzeć, jak się na niego rzucają
Aktualizacja: 2025-09-13T08:12:00+02:00
6:01
Randka w ciemno wraca do TV. Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-13T06:01:00+02:00
19:16
Typowa nowość Netfliksa: koncept wspaniały, tylko film słaby
Aktualizacja: 2025-09-12T19:16:00+02:00
18:11
Fenomen Marcina Dorocińskiego. Ten aktor umie zagrać wszystko
Aktualizacja: 2025-09-12T18:11:00+02:00
17:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym polski hit kinowy
Aktualizacja: 2025-09-12T17:15:00+02:00
14:40
Piłka nożna czy siatkówka? Polacy odpowiedzieli, który sport wolą
Aktualizacja: 2025-09-12T14:40:39+02:00
13:19
Najlepszy polski serial ostatnich lat wrócił z 2. sezonem. Jeszcze mocniejszym
Aktualizacja: 2025-09-12T13:19:58+02:00
12:16
Nowy horror został najlepiej ocenianą adaptacją Stephena Kinga w historii
Aktualizacja: 2025-09-12T12:16:08+02:00
11:04
5 powodów, żeby obejrzeć Breslau na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-12T11:04:44+02:00
10:25
Cillian Murphy jako Voldemort? Aktor odpowiedział wprost
Aktualizacja: 2025-09-12T10:25:37+02:00
9:39
Najlepszy serial science fiction od lat dostanie nowy sezon. Świetne wieści
Aktualizacja: 2025-09-12T09:39:38+02:00
9:22
To może być jedno z największych przejęć w historii. Paramount chce kupić Warner Bros
Aktualizacja: 2025-09-12T09:22:56+02:00
8:57
Wielki powrót Wielkich kłamstewek. HBO nakręci 3. sezon
Aktualizacja: 2025-09-12T08:57:14+02:00
8:39
Marvel ujawnia wygląd Doktora Dooma. Dajcie mi już film
Aktualizacja: 2025-09-12T08:39:09+02:00
21:06
Zabite - czy thriller Netfliksa jest oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-09-11T21:06:00+02:00
18:21
Ta książka zaczynała jako fanfik o Hermionie i Malfoyu. Dostanie ekranizację
Aktualizacja: 2025-09-11T18:21:26+02:00
18:15
Nowy thriller z cudowną obsadą rozbił bank w jeden dzień. Prime Video ma nowy hit
Aktualizacja: 2025-09-11T18:15:00+02:00
16:41
Użytkownicy Netfliksa mają nowy ulubiony serial. W Polsce o nim cicho
Aktualizacja: 2025-09-11T16:41:00+02:00
15:33
Nazywa się go najlepszym filmem akcji tego roku. Właśnie wpadł na VOD
Aktualizacja: 2025-09-11T15:33:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA