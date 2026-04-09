Tak jest. Żadna tam "Odyseja", "Diuna 3", nowy "Spider-Man" czy "Mortal Kombat 2". Wszystkie te wielkie widowiska muszą się przesunąć, bo widzowie najbardziej czekają na kontynuację uwielbianych animacji o zabawkach. "Toy Story" miało dość długą przerwę, bo czwarta odsłona serii zadebiutowała jeszcze w 2019 roku. Piątka wejdzie więc do kin aż siedem lat później. I wygląda na to, że będzie hitem.



Można było się tego spodziewać. Już czwórka była ogromnym hitem. Na całym świecie zarobiła ponad miliard dolarów, a przecież weszła do kin dziewięć lat po trzeciej części. Krótsza przerwa tym bardziej więc nie miała prawa zabić serii. Tym bardziej że widzowie uwielbiają takie nostalgiczne powroty. Dlatego właśnie topkę najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku zdominowały sequele.

Najbardziej wyczekiwane filmy 2026 roku

Fandango wypytało 6 tys. kupujących bilety do kina osób o najbardziej wyczekiwane przez nich filmy. Okazało się, że najszybciej przebierają nogami na kolejne odsłony serii bądź franczyz. Jedyną w miarę oryginalną produkcją (ale wciąż adaptacją) jest "Odyseja" Christophera Nolana. Aczkolwiek zajmuje ona dopiero czwarte miejsce zestawienia. Przegania ją "Diabeł ubiera się u Prady 2" - nostalgiczny sequel komedii z 2006 roku - i "Spider-Man: Brand New Day".

Tuż za "Odyseją" znalazł się natomiast "Straszny film 6". To też nostalgiczny powrót, bo na nową odsłonę horrorowych parodii czekamy już od 2013 rok. Po 13 latach przerwy oczekiwania, jak widać, są ogromne. Pozostaje tylko trzymać kciuki, aby udało się je spełnić.

Prócz wymienionych wyżej tytułów widzowie chętnie obejrzą jeszcze "Moanę" - aktorski remake animacji Disneya - "Minionki i straszydła", "Mortal Kombat 2", "Supergirl" i "Naznaczonego 6". Jeśli rzeczywiście przeprowadzona ankieta będzie miała swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych, box office tego roku zdominują kolejne odsłony popularnych IP. Czy to dobrze, czy źle, każdy musi ocenić sobie sam.

Pełna lista najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku:

Toy Story 5 Spider-Man: Brand New Day Diabeł ubiera się u Prady 2 Odyseja Straszny film 6 Moana Minionki i straszydła Mortal Kombat 2 Supergirl Naznaczony 6

Rafał Christ 09.04.2026 10:51

