REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Najbardziej wyczekiwany film 2026 roku? Nie zgadniesz

W tym roku czeka nas jeszcze mnóstwo wyczekiwanych dużych premier. Nadchodzą filmy superbohaterskie, fantasy, science fiction - co kto zechce. Na który z nich najbardziej czekają widzowie? Odpowiedź może was zaskoczyć, bo okazuje się, że publiczność najszybciej przebiera nogami na debiut "Toy Story 5".

Rafał Christ
REKLAMA

Tak jest. Żadna tam "Odyseja", "Diuna 3", nowy "Spider-Man" czy "Mortal Kombat 2". Wszystkie te wielkie widowiska muszą się przesunąć, bo widzowie najbardziej czekają na kontynuację uwielbianych animacji o zabawkach. "Toy Story" miało dość długą przerwę, bo czwarta odsłona serii zadebiutowała jeszcze w 2019 roku. Piątka wejdzie więc do kin aż siedem lat później. I wygląda na to, że będzie hitem.

Można było się tego spodziewać. Już czwórka była ogromnym hitem. Na całym świecie zarobiła ponad miliard dolarów, a przecież weszła do kin dziewięć lat po trzeciej części. Krótsza przerwa tym bardziej więc nie miała prawa zabić serii. Tym bardziej że widzowie uwielbiają takie nostalgiczne powroty. Dlatego właśnie topkę najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku zdominowały sequele.

REKLAMA

Najbardziej wyczekiwane filmy 2026 roku

Fandango wypytało 6 tys. kupujących bilety do kina osób o najbardziej wyczekiwane przez nich filmy. Okazało się, że najszybciej przebierają nogami na kolejne odsłony serii bądź franczyz. Jedyną w miarę oryginalną produkcją (ale wciąż adaptacją) jest "Odyseja" Christophera Nolana. Aczkolwiek zajmuje ona dopiero czwarte miejsce zestawienia. Przegania ją "Diabeł ubiera się u Prady 2" - nostalgiczny sequel komedii z 2006 roku - i "Spider-Man: Brand New Day".

Tuż za "Odyseją" znalazł się natomiast "Straszny film 6". To też nostalgiczny powrót, bo na nową odsłonę horrorowych parodii czekamy już od 2013 rok. Po 13 latach przerwy oczekiwania, jak widać, są ogromne. Pozostaje tylko trzymać kciuki, aby udało się je spełnić.

Prócz wymienionych wyżej tytułów widzowie chętnie obejrzą jeszcze "Moanę" - aktorski remake animacji Disneya - "Minionki i straszydła", "Mortal Kombat 2", "Supergirl" i "Naznaczonego 6". Jeśli rzeczywiście przeprowadzona ankieta będzie miała swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych, box office tego roku zdominują kolejne odsłony popularnych IP. Czy to dobrze, czy źle, każdy musi ocenić sobie sam.

Pełna lista najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku:

  1. Toy Story 5
  2. Spider-Man: Brand New Day
  3. Diabeł ubiera się u Prady 2
  4. Odyseja
  5. Straszny film 6
  6. Moana
  7. Minionki i straszydła
  8. Mortal Kombat 2
  9. Supergirl
  10. Naznaczony 6
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o premierach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
REKLAMA
09.04.2026 10:51
Tagi: Co obejrzeć?Toy Story
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA