Toy Story 5 ma nowego złoczyńcę. Wygląda jak żaba, ale to nie żaba

W sieci zadebiutował pierwszy klip z filmu "Toy Story 5", który uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, czego fani uwielbianej serii mogą się spodziewać. Czy nowe technologie przejmą świat współczesnych dzieci? Podstępny tablet może sporo namieszać.

Anna Bortniak
toy story 5 zaba pierwszy klip animacja pixar
Studio Pixar już niebawem podzieli się z widzami nowym filmem z serii "Toy Story". W oczekiwaniu na piątą część widzowie musieli uzbroić się w cierpliwość - od premiery poprzedniej produkcji mija już 7 lat. Czas leci nie tylko w świecie widzów, ale również zabawek z "Toy Story". Okazuje się, że w "piątce" dużą rolę będą odgrywać współczesne technologie, z którymi dzieci są obecnie bardzo dobrze zaznajomione. Jak to będzie wyglądać w animacji? Pixar uchylił rąbka tajemnicy i pokazał pierwszy klip z tabletem, który wzbudził niepokój wśród tradycyjnych zabawek.

Toy Story 5 - jest pierwszy klip z nowej animacji od Pixar

W piątej części do grona zabawek Bonnie dołączy tajemniczy tablet w kształcie żaby o imieniu Lilypad. Nowoczesna zabawka wzbudza wśród Jessie, Buzza, Rexa, Cienkiego i Sztućca, a także ich towarzyszy, spory niepokój. Lilypad stanowi bowiem zagrożenie dla tradycyjnych zabawek, które będą musiały rywalizować z ekranami i współczesną elektroniką.

Pierwszy klip pokazuje, czym właściwie charakteryzuje się Lilypad. Kiedy Jessie postanawia z nią porozmawiać, Lilypad zaczyna scrollować informacje na tablecie. Rozwścieczona kowbojka zarzuca urządzeniu, że jej nie słucha, na co Lily pokazuje jej zapis ich rozmowy po angielsku, po hiszpańsku, aż w końcu w wersji rapowej.

Oto najnowszy klip z nadchodzącego filmu "Toy Story 5":

Fabuła nadchodzącego filmu będzie koncentrowała się na wpływie nowoczesnych technologii i elektroniki na dzieci. Wszystko zaczyna się, w momencie gdy Bonnie otrzymuje zaawansowany technologicznie, inteligentny tablet w kształcie żaby o imieniu Lilypad, którym oczywiście dziewczynka się zachwyca. Woody, Buzz, Jessie i reszta zabawek będzie musiała poradzić sobie z cyfrowym zagrożeniem i, jako tradycyjne zabawki, nie dać usunąć się w cień.

Za scenariusz i reżyserię "Toy Story 5" odpowiada weteran studia Pixar, Andrew Stanton. McKenna Harris jest współreżyserką filmu, a Lindsey Collins producentką. Jak by tego było mało, kompozytor Randy Newman, zdobywca Oscara, powróci aby skomponować oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmu.

Premiera "Toy Story 5" zaplanowana jest na 19 czerwca 2026 roku.

19.03.2026 14:35
Najnowsze
14:11
Zwiastun Spider-Mana 4 spoiluje 2. sezon Daredevila? Bądźcie rozsądni
Aktualizacja: 2026-03-19T14:11:54+01:00
12:22
Diuna 3 i Avengersi w kinach tego samego dnia. Nikt nie chce się cofnąć
Aktualizacja: 2026-03-19T12:22:13+01:00
10:55
Prime Video przedłużyło swój uwielbiany thriller. Fani zachwyceni
Aktualizacja: 2026-03-19T10:55:57+01:00
10:11
Uwielbiane filmy Disneya z datami premiery. Wielki powrót po 10 latach
Aktualizacja: 2026-03-19T10:11:34+01:00
9:14
Netflix mówi, że nie powtarza fabuły dla widzów z nosem w telefonach. To już mem
Aktualizacja: 2026-03-19T09:14:44+01:00
8:01
Halo, Apple TV? Tu 2019. Chcę swój thriller o zamożnych kobietach z powrotem
Aktualizacja: 2026-03-19T08:01:52+01:00
18:06
Val Kilmer zmarł po obsadzeniu do roli w filmie. Zagra go AI
Aktualizacja: 2026-03-18T18:06:27+01:00
17:33
Big Arch większy od Drwala. McDonald's ostrzega: nie zamawiaj nic więcej
Aktualizacja: 2026-03-18T17:33:00+01:00
15:35
Nie róbcie X-Mena ze Spider-Mana! Boję się Brand New Day
Aktualizacja: 2026-03-18T15:35:00+01:00
15:09
Fani Star Wars niemal ją zniszczyli. Po dekadzie terapii jest już inną osobą
Aktualizacja: 2026-03-18T15:09:00+01:00
14:39
Spider-Man: kolejność oglądania filmów i seriali - nie tylko MCU
Aktualizacja: 2026-03-18T14:39:12+01:00
14:08
Niezwyciężony i 5 kluczowych wątków do odświeżenia przed 4. sezonem
Aktualizacja: 2026-03-18T14:08:28+01:00
12:49
Duże zmiany w Milionerach. Będzie nowy typ pytań
Aktualizacja: 2026-03-18T12:49:34+01:00
12:14
Nowy zwiastun Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Trzymajcie rajtuzy
Aktualizacja: 2026-03-18T12:14:03+01:00
11:35
Gdyby ten brutalny western wyszedł później, byłby większym hitem od Yellowstone
Aktualizacja: 2026-03-18T11:35:24+01:00
10:51
Ukryte smaczki w zwiastunie Diuny 3. Genialna zapowiedź
Aktualizacja: 2026-03-18T10:51:13+01:00
10:00
Odetchniecie z ulgą. To jeszcze nie koniec tego uwielbianego science fiction
Aktualizacja: 2026-03-18T10:00:00+01:00
17:57
Użytkownicy wciąż są wściekli, że Prime Video skasowało swoje najlepsze sci-fi
Aktualizacja: 2026-03-17T17:57:45+01:00
17:23
Zwiastun Diuny 3 jest wspaniały. Nie mogę się doczekać filmu
Aktualizacja: 2026-03-17T17:23:58+01:00
16:00
Big Arch w Polsce. Cena, składniki i do kiedy trwa oferta
Aktualizacja: 2026-03-17T16:00:00+01:00
