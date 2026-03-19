Toy Story 5 ma nowego złoczyńcę. Wygląda jak żaba, ale to nie żaba

Ładowanie...

Studio Pixar już niebawem podzieli się z widzami nowym filmem z serii "Toy Story". W oczekiwaniu na piątą część widzowie musieli uzbroić się w cierpliwość - od premiery poprzedniej produkcji mija już 7 lat. Czas leci nie tylko w świecie widzów, ale również zabawek z "Toy Story". Okazuje się, że w "piątce" dużą rolę będą odgrywać współczesne technologie, z którymi dzieci są obecnie bardzo dobrze zaznajomione. Jak to będzie wyglądać w animacji? Pixar uchylił rąbka tajemnicy i pokazał pierwszy klip z tabletem, który wzbudził niepokój wśród tradycyjnych zabawek.

REKLAMA

Toy Story 5 - jest pierwszy klip z nowej animacji od Pixar

W piątej części do grona zabawek Bonnie dołączy tajemniczy tablet w kształcie żaby o imieniu Lilypad. Nowoczesna zabawka wzbudza wśród Jessie, Buzza, Rexa, Cienkiego i Sztućca, a także ich towarzyszy, spory niepokój. Lilypad stanowi bowiem zagrożenie dla tradycyjnych zabawek, które będą musiały rywalizować z ekranami i współczesną elektroniką.

Pierwszy klip pokazuje, czym właściwie charakteryzuje się Lilypad. Kiedy Jessie postanawia z nią porozmawiać, Lilypad zaczyna scrollować informacje na tablecie. Rozwścieczona kowbojka zarzuca urządzeniu, że jej nie słucha, na co Lily pokazuje jej zapis ich rozmowy po angielsku, po hiszpańsku, aż w końcu w wersji rapowej.

Oto najnowszy klip z nadchodzącego filmu "Toy Story 5":

Fabuła nadchodzącego filmu będzie koncentrowała się na wpływie nowoczesnych technologii i elektroniki na dzieci. Wszystko zaczyna się, w momencie gdy Bonnie otrzymuje zaawansowany technologicznie, inteligentny tablet w kształcie żaby o imieniu Lilypad, którym oczywiście dziewczynka się zachwyca. Woody, Buzz, Jessie i reszta zabawek będzie musiała poradzić sobie z cyfrowym zagrożeniem i, jako tradycyjne zabawki, nie dać usunąć się w cień.

Za scenariusz i reżyserię "Toy Story 5" odpowiada weteran studia Pixar, Andrew Stanton. McKenna Harris jest współreżyserką filmu, a Lindsey Collins producentką. Jak by tego było mało, kompozytor Randy Newman, zdobywca Oscara, powróci aby skomponować oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmu.

Premiera "Toy Story 5" zaplanowana jest na 19 czerwca 2026 roku.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 19.03.2026 14:35

Ładowanie...