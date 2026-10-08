Polska reprezentacja w Tedzie Lasso? Wziął mnie z zaskoczenia

W 4. sezonie doszło do znaczącej zmiany - Ted Lasso (Jason Sudeikis) po namowach przyjaciół z Richmond decyduje się powrócić do klubu, ale tym razem w innej formie - trenera raczkującej kobiecej drużyny, która radzi sobie (sportowo i organizacyjnie) dość słabo. Wspierany przez wiernego kompana Bearda (Brendan Hunt) i asystentkę Alice Chilton (Tanya Reynolds) Ted próbuje odnaleźć się w niby starej, a tak naprawdę zupełnie nowej rzeczywistości.

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Wielki powrót słynnego bohatera Teda Lasso. Co go łączy z Polską?

W finałowym odcinku, dostępnym już na Apple TV, dzieje się sporo. Bohaterowie przeżywają żałobę po stracie Mae, która zmarła w wyniku zawału w trakcie meczu wyjazdowego Richmond. Przygotowują się również do końca sezonu. Lady Greyhounds grają ostatni mecz sezonu po tym, jak tydzień wcześniej zapewniły sobie awans do wyższej ligi. Rebecca (Hannah Waddingham) i Higgins (Jeremy Swift) stają przed poważnym problemem w kontekście udziałowców klubu, Roy (Brett Goldstein) dostaje ofertę nie do odrzucenia, a Ted podejmuje decyzję co do swojej dalszej przyszłości.

Zanim jednak mecz, w ostatnim epizodzie 4. sezonu dochodzi do niespodziewanego zjednoczenia. Do pokoju trenerów, w którym znajdują się Ted, Beard i Alice, na zaproszenie Higginsa wpada...Nathan Shelley (Nick Mohammed)! Postać, która swego czasu dzierżyła miano głównego złoczyńcy, ale ostatecznie doznała odkupienia, powróciła na krótko w finale zakończonego właśnie sezonu. W trakcie rozmowy ze zgromadzonymi, Nathan, zwany dawniej "Wonder Kidem", opowiada kolegom (i nowo poznanej Alice) o tym, jak wygląda obecnie jego życie. Gdy polscy fani to usłyszą, mogą chcieć odtworzyć słynnego mema z Leonardo DiCaprio dostrzegającym siebie w telewizorze.

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Nick Mohammed - kadr z ostatniego odcinka 4. sezonu "Teda Lasso"

Okazuje się bowiem, że Shelley został...selekcjonerem reprezentacji Polski! Ujawnia to w formie żartu - "jak myślicie, ile osób potrzeba by prowadzić polską reprezentację w piłkę nożną?" (odpowiedź brzmi "trzy"). To sympatyczne mrugnięcie okiem do publiczności z naszego kraju, a biorąc pod uwagę formę naszej kadry w prawdziwym życiu, timing tej sceny naprawdę nie mógł być lepszy. Choć Jade (która, jak się dowiadujemy, związała się na stałe z Nate'em i oboje doczekali się córki imieniem Athena) nie jest obecna osobiście w 4. sezonie, warto przypomnieć, że gra ją polska aktorka - Edyta Budnik.

Obecność Nate'a przypomina również o jednym z najsympatyczniejszych etapów poprzednich sezonów - panowie wraz z Alice, tuż po pojawieniu się w pokoju Roya, mając pełny skład, organizują posiedzenie "Diamentowych Psów ("Diamond Dogs") - utworzonej przez siebie zamkniętej grupy wsparcia, w której razem przegadują ważne prywatne sprawy i proszą się nawzajem o radę. Nic dziwnego, że zaszła taka konieczność - od przedostatniego odcinka wiemy już, że Roy i Keeley (Juno Temple) doczekają się dziecka.

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To właśnie takie momenty, jak ten, przypominają, za co uwielbiamy "Teda Lasso". Wysoka inteligencja emocjonalna, poruszanie poważnych tematów, wlewanie w widzów nadziei na to, że w tym zepsutym jak diabli świecie jest jeszcze miejsce na dobre emocje. Serial Apple TV doskonale się z nimi wstrzelił.

4. sezon "Teda Lasso" jest w pełni dostępny do obejrzenia na Apple TV.

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