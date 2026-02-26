Seniorzy kontra potwory. To nowy serial twórców Stranger Things

Ładowanie...

Dzięki "Stranger Things" Dufferowie ugruntowali swoją pozycję na rynku jako jedni z najważniejszych współczesnych twórców. Nie umknęło to uwadze innych, zainteresowanych ich usługami studiów, co ostatecznie skończyło się podpisaniem umowy z Paramount. Zgodnie z nią już w kwietniu tego roku bracia zakończą współpracę z Netfliksem, a nowy pracodawca otworzy im furtkę do realizacji serialowych oraz filmowych projektów. Chwilę po odejściu Dufferów na czerwono-czarną platformę trafi nowy serial, którego są producentami wykonawczymi.

O czym opowie The Boroughs? To klimaty bliskie Dufferom

Mowa o "The Boroughs" - serialu osadzonym w konwencji science fiction. Będzie on rozgrywał się w domu spokojnej starości, gdzie mamy do czynienia z malowniczą społecznoscią emerytów. Gdy jeden z mieszkańców wpada na dziwny trop, wraz z innymi nietypowymi bohaterami będą musieli połączyć siły, by powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed kradzieżą...czasu. Którego, siłą rzeczy, mają nieco mniej.

Trzeba przyznać, że obsada tej produkcji robi gigantyczne wrażenie. W głównych rolach zobaczymy wielu kinowych wyjadaczy. Jednym z nich jest chociażby Alfred Molina ("Spider-Man: Bez drogi do domu"), z Netfliksem nawiązał również współpracę aktorską Bill Pullman, przez lata występujący w znajdującej się w ofercie platformy "Grzesznicy" jako detektyw Harry Ambrose. W serialu zobaczymy również m.in. Geenę Davis, Alfre Woodard, Clarke'a Petersa, Denisa O'Hare'a i Jenę Malone. Poniżej możecie zobaczyć pierwsze kadry, opublikowane przez Netflix. To właśnie tam trafi serial - wszystkie 8 odcinków "The Boroughs" będzie można znaleźć w serwisie od 21 maja.

Dufferowie w rozmowie z Deadline opisują głównych bohaterów jako "sympatyczną grupę outsiderów, nieco starszych od dzieciaków ze Stranger Things", a samą historię "przygodą, która bywa na przemian straszna, zabawna i głęboko wzruszająca". Powołują się również na film "Kokon" Rona Howarda, pośrednio sugerując, że obie te produkcje łączy pewien duch i klimat. Widać, że bracia nie potrafią rozstać się z tematyką sci-fi, ale nie ma w tym nic złego - dobrze, gdy twórcy robią to, na czym się znają. Jeśli mowa o serialach, których bohaterami jest grupa osób walczących z potworami, to obecnie czołowi kandydaci. Dufferowie pozostają jednak wyłącznie producentami wykonawczymi - pomysłodawcami są Jeffrey Addiss i Will Matthews, mający na koncie m.in. "Ciemny kryształ: Czas buntu".

Premiera "The Boroughs" 21 maja w Netfliksie.

Adam Kudyba 26.02.2026 09:03

