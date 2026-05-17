Sci-fi Netfliksa obiecuje kosmiczną dawkę rozrywki. Inne nowości wysyła na emeryturę
Twórcy "Stranger Things" się nie obijają. Na Netfliksa pewnym krokiem zmierza bowiem kolejny serial science fiction sygnowany ich nazwiskiem. "The Boroughs" zapowiada się na hit. W nadchodzącym tygodniu nie będziecie chcieli oglądać niczego innego.
"Stranger Things" to jeden z najpopularniejszych seriali w historii Netfliksa. Ale parę miesięcy temu dobiegł końca. Niedługo potem dostaliśmy jednak animowany spin-off i możemy być pewni, że jeszcze przyjdzie nam do uniwersum hitowej produkcji powrócić. W międzyczasie jej twórcy pracują nad kolejnymi tytułami. Chwilę temu na platformie zadebiutowało "Tu zdarzy się coś strasznego", które bracia Duffer wyprodukowali. W ten sam sposób zaangażowali się w nadchodzące "The Boroughs".
"The Boroughs" już w przyszłym tygodniu zawładnie waszą wyobraźnią. Skąd taki śmiały wniosek? Wystarczy spojrzeć na opis fabuły, aby przekonać się, że serial science fiction chwyci użytkowników Netfliksa za gardło. Akcja produkcji zabiera nas do Nowego Meksyku, gdzie leży tytułowa miejscowość. Zamieszkują ją emeryci, żyjący ze sobą w zgodzie. Jednakże dla nowoprzybyłego Sama ten raj zaczyna przypominać więzienie. W dodatku odkrywa on, że po tych wszystkich zadbanych ulicach krąży coś potwornego. Razem z grupą nietypowych bohaterów-outsiderów stopniowo poznaje prawdę, jaka kryje się pod idylliczną iluzją. Muszą działać wspólnie, aby powstrzymać zagrożenie, mogące pozbawić ich jedynej rzeczy, której nie mają... czasu.
Czyli mamy grupę outsiderów, którzy odkrywają, że pod fasadą spokojnej miejscowości kryje się nadnaturalne zagrożenie? Toż to brzmi nad wyraz znajomo. Bo faktycznie pod względem konceptu przypomina "Stranger Things", tylko zamiast dzieciaków mamy emerytów. Tym samym twórcy "The Boroughs" stawiają na sprawdzone rozwiązania, dodając do nich mały twist. Już sam trailer wskazuje, że może to być podejście jak najbardziej skuteczne.
Prócz wyśmienitej rozrywki w "The Boroughs" możemy spodziewać się doskonałej gry aktorskiej. W końcu w obsadzie nie brakuje gwiazdorskich nazwisk. W główną rolę wciela się przecież Alfred Molina, a towarzyszą mu m.in. Bill Pullman, Geena Davis i Jena Malone. Oni wszyscy już zadbają, aby emocji podczas seansu nie zabrakło. Dlatego właśnie, gdy serial wpadnie na Netfliksa w przyszły czwartek, szybko się od niego nie oderwiecie.
Ale! Weźmy pod uwagę, że "The Boroughs" składa się z ośmiu odcinków. Dla użytkowników Netfliksa to tyle co nic. Dłuższe seriale potrafią wciągać na raz. Jeśli więc rzeczywiście nowa produkcja od twórców "Stranger Things" ich porwie, mogą ją ogarnąć w jeden wieczór, ewentualnie noc. Co więc oglądać przez weekend? Streamingowy gigant zna odpowiedź na to pytanie.
Dzień po "The Boroughs" na Netfliksie zadebiutuje nowy film. "Panie przodem" będzie akurat satyrą. Poznamy w niej losy kobieciarza, który budzi się w świecie rządzonym przez kobiety. Zasady gry mocno się więc zmieniają, przez co główny bohater staje do rywalizacji z temperamentną koleżanką z pracy. Dzięki temu czeka nas pojedynek w dwóch warstwach. W tej fabularnej i na poziomie meta. Bo w głównych rolach zobaczmy Sachę Barona Cohena i Rosamund Pike. Od tego aktorskiego starcia mogą iskry z ekranu lecieć.
"The Boroughs" i "Panie przodem" to te najważniejsze i przy okazji najbardziej nośne premiery Netfliksa z nadchodzącego tygodnia. Oczywiście nie są jedyne. W najbliższych dniach biblioteka platformy powiększy się o znacznie więcej tytułów. Tym samym nie zabraknie wam produkcji, które wypełnią czas przed, po i pomiędzy seansami nowego serialu od twórców "Stranger Things" i filmu z Sachą Baronem Cohenem.
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- The Roast of Kevin Hart 11/05/2026
- Pop Culture Jeopardy! 11/05/2026
- Wszyscy mają się dobrze: Sezony 1-2 11/05/2026
- Gladiator II 12/05/2026
- Sex Story 12/05/2026
- Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Jamie Vardy 12/05/2026
- Krótka historia Martina Shorta 12/05/2026
- Devil May Cry: Sezon 2 12/05/2026
- Autobus: Strajk piłkarzy reprezentacji Francji 13/05/2026
- Kraven Łowca 13/05/2026
- Doskonale dopasowani: Sezon 4 13/05/2026
- Między ojcem a synem 13/05/2026
- Koguciki: Sezon 2 13/05/2026
- Bratnia dusza 14/05/2026
- Nemezis 14/05/2026
- Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli 15/05/2026
- The WONDERfools 15/05/2026
- Berlin i „Dama z gronostajem” 15/05/2026
- Zgadnij kto 15/05/2026
- One Piece: Enter Chopper at the Winter Island 15/05/2026
- Gala wręczenia nagród „Las Culturistas” 15/05/2026
- Ronda Rousey vs. Gina Carano 17/05/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Siostry 19/05/2026
- Wanda Sykes: Legacy 19/05/2026
- Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Cud Liverpoolu w Stambule 19/05/2026
- Carísima 20/05/2026
- Ministranci 21/05/2026
- Zakładnik 21/05/2026
- James Rodriguez: Kolumbijski mistrz 21/05/2026
- The Boroughs 21/05/2026
- Panie przodem 22/05/2026
- Okres godowy 22/05/2026