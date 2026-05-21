Finał The Boys lepszy niż Gry o tron? Widzowie wydali wyrok
Finał "The Boys" już za nami. Wieloletnia przygoda z hitowym serialem Prime Video dobiegła końca w minioną środę. Wtedy to na platformie Amazona zadebiutował ostatni odcinek 5. sezonu. Widzowie obawiali się, że produkcja podzieli los "Gry o tron" i wykolei się na ostatniej prostej. Czy tak się stało?
Cóż to był za serial! "The Boys" miewało chwile lepsze i chwile gorsze, ale jednak cieszyło się wystarczającą popularnością, żeby Amazon kontynuował serial przez 5. sezonów. Ostatni z nich rozbił zresztą bank. Według informacji podanych przez Prime Video była to najchętniej oglądana odsłona hitowej produkcji. W ciągu pierwszych 39 dni od swojej premiery przyciągnęła 57 mln widzów.
Wszyscy tłumnie śledziliśmy finałową odsłonę "The Boys" z nadzieją, ale i obawami. Od czasu "Gry o tron" nie da się ich uniknąć. Zawsze boimy się, że uwielbiany przez nas serial skończy się jak adaptacja prozy George'a R.R. Martina - źle, koszmarnie, tragicznie. Tak, niesmak po produkcji HBO wciąż ma się dobrze i nigdzie się nie wybiera.
The Boys vs. Gra o tron - który finał lepszy?
Jeszcze przed premierą 5. sezonu twórca "The Boys" zapewniał, że zadbał, abyśmy nie dostali powtórki z rozrywki. Nie chciał niszczyć odbioru całego serialu poprzez zepsuty finał, jak to miało miejsce w przypadku "Gry o tron". A skoro produkcja Prime Video dobiegła końca, widzowie mogą już ocenić, czy udało mu się osiągnąć swój cel. Co też chętnie robią, porównując ze sobą oba tytuły w mediach społecznościowych.
Finał "The Boys" sprawiał wrażenie, jakby superszybko pędził przed siebie, ale i tak okazał się dużo lepszy niż się spodziewałem. Myślałem, że będzie tak zły jak "Gry o tron"
Finał "The Boys" wciąż jest 10000000x lepszy niż "Gry o tron". Pośpieszny i niekonsekwentny, ale miał w sobie coś
Szczerze mówiąc, finał "The Boys" jest znacznie lepszy niż "Gry o tron", bo przynajmniej MOGŁEM ZOBACZYĆ WALKĘ!!!
- czytamy na X (dawny Twitter).
Finał "Gry o tron" to ewidentnie poprzeczka zawieszona najniżej jak się da. I choć zazwyczaj nietrudno ją przeskoczyć, fani "The Boys" i tak odetchnęli z ulgą, że serialowi Prime Video to się udało. Choć są też tacy, co mają zupełnie inne zdanie. Według nich nawet adaptacja prozy George'a R.R. Martina wypadła lepiej. Takich głosów nie brakuje, ale wydają się znacznie cichsze.
