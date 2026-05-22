Elonowi Muskowi nie podobał się finał The Boys. Twórca serialu odpowiada

Co tak nie spodobało się Elonowi Muskowi? Zacznijmy ogólnie od tego, że finały wielbionych seriali zazwyczaj są kontrowersyjne i mają tylu samu zwolenników co przeciwników. A w tym wypadku mówimy jeszcze o produkcji, której całe jestestwo sprowadza się do prowokacji. Od początku swojego trwania "The Boys" odnosi się do polityków, celebrytów i innych publicznych jednostek. Nieraz robi to subtelnie, ale czasem potrafi też wbić ostrą szpilę.



W finałowym odcinku, który zadebiutował na Prime Video w minioną środę, pojawił się niejaki Gunter Van Ellis. Został on nazwany "najbogatszym człowiekiem na Ziemi", a do tego ubrany był niczym Elon Musk. Jak się okazało, bohater ma też kilkanaścioro dzieci - mniej więcej tyle, ile właściciel X (dawny Twitter). Czy więc wprowadzeniem właśnie tej postaci twórcy "The Boys" nadepnęli multimiliarderowi na odcisk? Możemy się tylko domyślać.

The Boys - twórca odpowiada na krytykę Elona Muska

Sam Elon Musk nie odniósł się bezpośrednio do sceny ze swoim fikcyjnym odpowiednikiem. Zamiast tego wrzucił w mediach społecznościowych screeny finałowego odcinka "The Boys", na których Homelander proponuje Butcherowi fellatio i zjedzenie jego odchodów. Multimiliarder opatrzył te grafiki podpisem: "żałosne".

Każda akcja rodzi reakcję. I w tym wypadku nie trzeba było długo na nią czekać. Showrunner "The Boys" Eric Kripke wrzucił na swoim Instagramie post Elona Muska i z ironicznym uśmiechem na ustach napisał:

OMG nigdy nie dostanę lepszej recenzji, przenigdy.

Krytyka ze strony osób, które się wyśmiewa, zawsze powinna być powodem do dumy. Oznacza, że dane dzieło zagrało na właściwych strunach. Aczkolwiek w przypadku "The Boys" warto zaznaczyć, że finał rzeczywiście okazał się dość kontrowersyjny. Z różnych powodów nie spodobał się sporej grupie widzów, którzy wystawiają mu niskie oceny. Jak się jednak okazuje, są w mniejszości.

Większości widzów finał "The Boys" jednak się podoba. W mediach społecznościowych piszą o uldze, bo obawiali się, że dostaną zakończenie w "Gry o tron". I choć wciąż mają produkcji co nieco do zarzucenia, cieszą się, że serial skończył się znacznie lepiej niż produkcja HBO.

Rafał Christ 22.05.2026 10:15

