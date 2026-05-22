Elonowi Muskowi nie podobał się finał The Boys. Twórca serialu odpowiada

"The Boys" przed chwilą się skończyło. Finał hitowego serialu Prime Video należy uznać za dość kontrowersyjny. Nie wszystkim się bowiem spodobał. Jednym z jego krytyków okazał się sam Elon Musk, który publicznie wyraził swoje niezadowolenie. Twórca produkcji odpowiedział mu w pełnym ironii wpisie.

Rafał Christ
the boys elon musk finał opinie amazon prime video
Co tak nie spodobało się Elonowi Muskowi? Zacznijmy ogólnie od tego, że finały wielbionych seriali zazwyczaj są kontrowersyjne i mają tylu samu zwolenników co przeciwników. A w tym wypadku mówimy jeszcze o produkcji, której całe jestestwo sprowadza się do prowokacji. Od początku swojego trwania "The Boys" odnosi się do polityków, celebrytów i innych publicznych jednostek. Nieraz robi to subtelnie, ale czasem potrafi też wbić ostrą szpilę.

W finałowym odcinku, który zadebiutował na Prime Video w minioną środę, pojawił się niejaki Gunter Van Ellis. Został on nazwany "najbogatszym człowiekiem na Ziemi", a do tego ubrany był niczym Elon Musk. Jak się okazało, bohater ma też kilkanaścioro dzieci - mniej więcej tyle, ile właściciel X (dawny Twitter). Czy więc wprowadzeniem właśnie tej postaci twórcy "The Boys" nadepnęli multimiliarderowi na odcisk? Możemy się tylko domyślać.

The Boys - twórca odpowiada na krytykę Elona Muska

Sam Elon Musk nie odniósł się bezpośrednio do sceny ze swoim fikcyjnym odpowiednikiem. Zamiast tego wrzucił w mediach społecznościowych screeny finałowego odcinka "The Boys", na których Homelander proponuje Butcherowi fellatio i zjedzenie jego odchodów. Multimiliarder opatrzył te grafiki podpisem: "żałosne".

Każda akcja rodzi reakcję. I w tym wypadku nie trzeba było długo na nią czekać. Showrunner "The Boys" Eric Kripke wrzucił na swoim Instagramie post Elona Muska i z ironicznym uśmiechem na ustach napisał:

OMG nigdy nie dostanę lepszej recenzji, przenigdy.

Krytyka ze strony osób, które się wyśmiewa, zawsze powinna być powodem do dumy. Oznacza, że dane dzieło zagrało na właściwych strunach. Aczkolwiek w przypadku "The Boys" warto zaznaczyć, że finał rzeczywiście okazał się dość kontrowersyjny. Z różnych powodów nie spodobał się sporej grupie widzów, którzy wystawiają mu niskie oceny. Jak się jednak okazuje, są w mniejszości.

Większości widzów finał "The Boys" jednak się podoba. W mediach społecznościowych piszą o uldze, bo obawiali się, że dostaną zakończenie w "Gry o tron". I choć wciąż mają produkcji co nieco do zarzucenia, cieszą się, że serial skończył się znacznie lepiej niż produkcja HBO.

Rafał Christ
22.05.2026 10:15
Tagi: Amazon, elon musk, Prime Video, The Boys
