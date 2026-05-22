Finał The Boys najgorszym momentem w historii serialu? To ocena widzów

Wszystko co dobre, kiedyś się kończy. W przypadku "The Boys" warto byłoby zamienić te słowa na "wszystko co dobre i mocne". Serial stworzony przez Erica Kripke i Evana Goldberga jest bowiem jednym z najpopularniejszych przykładów dekonstrukcji figury superbohatera - fundamentu współczesnej popkultury. Twórcom udało się wykreować wiele interesujących postaci, brawurowo zagranych przez plejadę gwiazd: Anthony'ego Starra, Karla Urbana, Jacka Quaida, Erin Moriarty, czy Jensena Acklesa.

Finał 5. sezonu The Boys ma najgorsze oceny w historii serialu

Zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych komentatorów oraz zwykłych widzów, można dostrzec dość podzielone wrażenia - dużo jest głosów, że 5. sezon "The Boys" skończył się tak, jak powinien, inni zaś podnoszą, że ich zdaniem niektóre wątki nie dostały satysfakcjonującego rozwiązania. Nie ma co zaprzeczać - wielu fanom w momencie wielkiego finału i pożegnania z serialem zapewne towarzyszył ogrom emocji, które później przełożyły się na oceny. Te okazały się wyjątkowo brutalne.

Na serwisie IMDb z łatwością można sprawdzić, jak w przypadku seriali prezentują się oceny konkretnych odcinków. To pomocne narzędzie - bez problemu da się dowiedzieć, które odcinki danej produkcji spodobały się ludziom najbardziej, a które najmniej. W przypadku całej historii "The Boys", po dnie, o dziwo, szorują dwa ostatnie epizody 5. sezonu, które spośród wszystkich 40 odcinków zajęły... 39. oraz 40. miejsce. "Blood and Bone", finałowy odcinek serialu, otrzymał łączną notę 6.3, zaś poprzedzający go, przedostatni "The Frenchman, the Female, and the Man Called Mother Milk", uzyskał najsłabszą średnią ocenę - 6.2.

Myślę, że mimo wszystko taka ocena jest pewnym zaskoczeniem. Oczywiście, nie ma chyba w historii telewizji serialu, którego każdy odcinek zasługuje na najwyższą notę (no, może za wyjątkiem "The Pitt"), ale rozdźwięk pomiędzy ocenami u "Chłopaków" jest wyraźny. Dla porównania - odcinek znajdujący się tuż nad wspomnianą dwójką, będący na 38. miejscu "Life Among the Septics" (2. epizod 4. sezonu) ma średnią ocenę 7.1, zatem jego przewaga jest znaczna.

Nie spodziewałem się, że widzowie aż tak radykalnie (w negatywnym znaczeniu) podejdą do finału "The Boys". Nawet zakładając, że te oceny wzrosną, i tak mało prawdopodobne, że oba epizody wyjdą z dołka i pozbędą się miana "najgorszych w historii serialu".

The Boys - fabuła i obsada 5. sezonu

Oficjalny opis 5. sezonu serialu:

Świat Ojczyznosława jest całkowicie podporządkowany jego kaprysom. Hughie, Cycuś Glancuś i Francuzik są uwięzieni w "Obozie Wolności". Annie z trudem stawia opór przytłaczającej sile Superbohaterów. Kimiko nigdzie nie widać. Ale kiedy Billy pojawia się ponownie, gotowy użyć wirusa, który zmiecie wszystkich Superbohaterów z mapy, uruchamia ciąg wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i wszystkich jego mieszkańców.

Jensen Ackles jako Soldier Boy

jako Homelander Jack Quaid jako Hughie

jako M.M. Tomer Capone jako Serge

jako Starlight Karen Fukuhara jako Kimiko Miyashiro

jako Billy Butcher Jeffrey Dean Morgan jako Joe Kessler

jako Stan Edgar David Andrews jako prezydent Calhoun

jako Daphne Jaz Sinclair jako Marie Moreau

jako Emma Meyer Maddie Phillips jako Cate Dunlap

jako Sam Riordan Mason Dye jako Bombsight

jako Oh Father Jared Padalecki jako Mister Marathon

Adam Kudyba 22.05.2026 15:29

