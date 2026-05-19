Aktor z The Boys odpowiada widzom w stylu Rzeźnika. „Prymitywny humor?”

Jakkolwiek medialny odbiór 5. sezonu „The Boys” był w większości pozytywny, reakcje fanów okazały się znacznie chłodniejsze - zwłaszcza w mediach społecznościowych. Widzowie narzekają między innymi na poświęcenie zbyt obszernej części scenariusza Soldier Boyowi, odcinki-wypełniacze, w których fabuła właściwie się nie rozwija oraz znacznie mniejszą liczbę scen akcji, niż oczekiwano. W efekcie 7. odcinek sezonu, zatytułowany „The Frenchman, The Female, and the Man Called Mother's Milk”, otrzymał najniższą ocenę w historii serialu w serwisie IMDb - w chwili pisania tekstu jest to zaledwie 6,5/10.

The Boys: Karl Urban reaguje na krytykę 5. sezonu

Pod pewnym filmikiem krytykującym 5. sezon na Instagramie - opublikowanym przez konto @soupypoop69 - Karl Urban skomentował:

Głupi, prymitywny humor? Synu… Twój nick to dosłownie soupypoopy69. A tak przy okazji, @erickripke1 napisał to g***o, bo właśnie tego chciałaby Clara.

Końcowa część wypowiedzi aktora nawiązuje, rzecz jasna, do kwestii wypowiedzianej przez Soldier Boya pod koniec 6. odcinka sezonu, „Though the Heavens Fall”, gdy ten wyjaśnił, dlaczego zdecydował się przekazać V1 Homelanderowi.



Na komentarz Urbana zareagował również Laz Alonso, odtwórca roli Mother's Milka (Cyca), publikując trzy emotikony płaczące ze śmiechu. Wśród innych reakcji pojawiły się żarty, że odpowiedź Urbana brzmi dokładnie jak kwestie Billy’ego Butchera, liczne „Oi!”, powtarzanie tekstu o Clarze oraz dalsze krytyczne uwagi pod adresem sezonu.

Wielu fanów uważa, że rola Soldier Boya i wątek Clary w finałowej serii służyły bardziej przygotowaniu gruntu pod prequelowy spin-off „Vought Rising” niż uczciwemu domknięciu historii oryginalnego serialu - nawet jeśli to właśnie ten wątek prowadzi do kluczowego momentu, w którym Homelander otrzymuje V1. I jest to kolejny z zarzutów, z którym trudno się nie zgodzić.



W przedostatnim odcinku wydarzyło się tak niewiele, że w ogóle nie czuć, by był to przedostatni odcinek całego serialu - ba, nie sprawdza się nawet jako przedostatni epizod dowolnego sezonu. Akcji, emocji, rozwoju postaci czy domknięcia wątków było tu jak na lekarstwo - wygląda na to, że finał będzie pędził na złamanie karku, by wszystko podomykać. A w efekcie może okazać się sporym rozczarowaniem.



Akcja nadchodzącej produkcji z uniwersum ma rozgrywam się w latach 50. XX wieku. Jasen Ackles wcieli się w młodszą wersję Soldier Boya, a Aya Cash powróci jako Clara Vought, znana wcześniej widzom jako Stormfront z 2. sezonu „The Boys”. Premiera w 2027 r.

Michał Jarecki 19.05.2026 14:25

