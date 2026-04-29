The Boys zrobili reunion Supernatural. Serwery Prime Video wysiądą

Na ten odcinek 5. sezonu "The Boys" czekali wszyscy. Nie tylko fani antysuperbohaterskiego serialu Prime Video, ale też miłośnicy "Supernatural". Dochodzi w nim bowiem do swoistego reunionu gwiazd produkcji zatytułowanej w Polsce "Nie z tego świata". Na platformie Amazona już teraz możecie sprawdzić, jak on dokładnie wygląda.

Rafał Christ
the boys supernatural amazon prime video co obejrzeć reunion
"Supernatural" skończyło się po 15 sezonach jeszcze w 2020 roku. Serial z Jensenem Acklesem i Jaredem Padaleckim w rolach głównych nie skończył się ot tak sobie. W umysłach sporej rzeszy fanów wciąż jest żywy, wciąż jest oglądany, wciąż wzbudza ogromne emocje. Jedynie aktorzy, którzy wcielają się w braci walczących z siłami zła, ruszyli naprzód. Każdy swoją ścieżką.

Dwa lata po zakończeniu "Supernatural" Jensen Ackles zadebiutował w "The Boys" jako Soldier Boy. Już wtedy fani "Nie z tego świata" marzyli, że do obsady antysuperbohaterskiego serialu Prime Video dołączy również Jared Padalecki. Miałoby to sporo sensu. Za obie produkcje odpowiada przecież ten sam twórca - Eric Kripke. Z tego właśnie tytułu symboliczny reunion gwiazd kultowego tytułu sprzed lat wydawał się więc nieunikniony. Jego potwierdzenie dostaliśmy jeszcze w 2024 roku.

The Boys - reunion Supernatural w 5. sezonie hitu Prime Video

W sierpniu 2024 roku podano, że Jared Padalecki rzeczywiście pojawi się w "The Boys". W jakiej roli? Całkiem niedawno stało się to jasne. Sam aktor zdradził, że w 5. sezonie serialu Prime Video wciela się w Mistera Marathona. Jest to supek, którego jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć na ekranie, ale kilkukrotnie był wspominany jako speedster należący do Siódemki jeszcze przed A-Trainem. Oczywiście, ma on sporo na sumieniu.

Już w tym momencie możemy się przekonać jak Jared Padalecki wypada w "The Boys". Grany przez niego Mister Marathon pojawia się w 5. odcinki 5. sezonu serialu Prime Video. Podczas gdy relaksuje się z przyjaciółmi, odwiedzają go Homelander i Soldier Boy, w którego - przypomnijmy wciela się Jensen Ackles. Wtedy właśnie dochodzi do symbolicznego reunionu gwiazd "Supernatural". Ale to nie jedyna gratka dla miłośników "Nie z tego świata".

W 5. odcinku 5. sezonu "The Boys" wprawne oko najzagorzalszych fanów "Supernatural" na pewno wypatrzy jeszcze jedną znajomą twarz. Otóż w najnowszym epizodzie serialu pojawia się również Mischa Collins - anioł Castiel z "Nie z tego świata". On akurat wciela się w MalChemicala, kolejnego zapomnianego przez świat supka, który akurat potrafi zionąć gazem z ust.

Trójka gwiazd "Supernatural" spotyka się w "The Boys" w zupełnie nowych rolach oczywiście nie po to, aby poklepać się po plecach i powspominać stare czasy. Eric Kripke przygotował prawdziwą rzeź z ich udziałem. Zresztą zobaczcie sami. W końcu 5. odcinek 5. sezonu tylko czeka na Prime Video aż go odpalicie.

Rafał Christ
29.04.2026 16:01
