The Boys zrobili reunion Supernatural. Serwery Prime Video wysiądą

"Supernatural" skończyło się po 15 sezonach jeszcze w 2020 roku. Serial z Jensenem Acklesem i Jaredem Padaleckim w rolach głównych nie skończył się ot tak sobie. W umysłach sporej rzeszy fanów wciąż jest żywy, wciąż jest oglądany, wciąż wzbudza ogromne emocje. Jedynie aktorzy, którzy wcielają się w braci walczących z siłami zła, ruszyli naprzód. Każdy swoją ścieżką.



Dwa lata po zakończeniu "Supernatural" Jensen Ackles zadebiutował w "The Boys" jako Soldier Boy. Już wtedy fani "Nie z tego świata" marzyli, że do obsady antysuperbohaterskiego serialu Prime Video dołączy również Jared Padalecki. Miałoby to sporo sensu. Za obie produkcje odpowiada przecież ten sam twórca - Eric Kripke. Z tego właśnie tytułu symboliczny reunion gwiazd kultowego tytułu sprzed lat wydawał się więc nieunikniony. Jego potwierdzenie dostaliśmy jeszcze w 2024 roku.

The Boys - reunion Supernatural w 5. sezonie hitu Prime Video

W sierpniu 2024 roku podano, że Jared Padalecki rzeczywiście pojawi się w "The Boys". W jakiej roli? Całkiem niedawno stało się to jasne. Sam aktor zdradził, że w 5. sezonie serialu Prime Video wciela się w Mistera Marathona. Jest to supek, którego jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć na ekranie, ale kilkukrotnie był wspominany jako speedster należący do Siódemki jeszcze przed A-Trainem. Oczywiście, ma on sporo na sumieniu.

Już w tym momencie możemy się przekonać jak Jared Padalecki wypada w "The Boys". Grany przez niego Mister Marathon pojawia się w 5. odcinki 5. sezonu serialu Prime Video. Podczas gdy relaksuje się z przyjaciółmi, odwiedzają go Homelander i Soldier Boy, w którego - przypomnijmy wciela się Jensen Ackles. Wtedy właśnie dochodzi do symbolicznego reunionu gwiazd "Supernatural". Ale to nie jedyna gratka dla miłośników "Nie z tego świata".

W 5. odcinku 5. sezonu "The Boys" wprawne oko najzagorzalszych fanów "Supernatural" na pewno wypatrzy jeszcze jedną znajomą twarz. Otóż w najnowszym epizodzie serialu pojawia się również Mischa Collins - anioł Castiel z "Nie z tego świata". On akurat wciela się w MalChemicala, kolejnego zapomnianego przez świat supka, który akurat potrafi zionąć gazem z ust.

Trójka gwiazd "Supernatural" spotyka się w "The Boys" w zupełnie nowych rolach oczywiście nie po to, aby poklepać się po plecach i powspominać stare czasy. Eric Kripke przygotował prawdziwą rzeź z ich udziałem. Zresztą zobaczcie sami. W końcu 5. odcinek 5. sezonu tylko czeka na Prime Video aż go odpalicie.

Więcej o "The Boys" i "Supernatural" poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ 29.04.2026 16:01

