Finałowy sezon The Boys już się rozpoczął na Prime Video. Kiedy kolejne odcinki?

Ładowanie...

Już od dawna wiedzieliśmy, że "The Boys" zmierza do nieuchronnego końca. Jeszcze przed premierą 4. sezonu, twórca hitowego serialu Prime Video zapowiadał, że 5. odsłona będzie tą ostatnią. Koniec produkcji zbliża się więc wielkimi krokami. A właściwie już nadszedł. Przecież pierwsze dwa odcinki produkcji zadebiutowały na platformie Amazona właśnie dzisiaj, 8 marca.



Chłopaki z "The Boys" powrócili na Prime Video, żeby jak zwykle zrobić niezłą rozpierduchę. Serial nigdy nie pieścił się z widzami. Na koniec tym bardziej nie zamierza spuszczać z tonu. Dlatego twórcy od samego początku rozsmakowują się w przesadzonej i przestylizowanej przemocy. Mają ku temu dobre preteksty fabularne.

The Boys - kiedy kolejne odcinki hitu Prime Video? Harmonogram premier

Akcja 5. sezonu rozpoczyna się jakiś czas po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Homelander urósł w siłę i popada w coraz większą paranoję. Chce nawet karać ludzi za wyśmiewanie go w memach. Najlepiej wysyłając ich do specjalnych obozów. W jednym z takich miejsc przetrzymywani są akurat Hughie, Francuz i Cycuś. Butcher zbiera więc resztę ekipy, aby ich uratować. Dzięki temu wspólnie będą mogli zakończyć rządy narcystycznego egomaniaka. Plan jest dobry, ale twórcy ciągle rzucają im kłody pod nogi, czym coraz bardziej przykuwają nas do ekranu.

Strategię twórców dobrze widać na koniec drugiego odcinka. W jego finale mamy do czynienia z klasycznym cliffhangerem, który sprawia, że od razu chcemy odpalić kolejny epizod. Ten pojawi się jednak na Prime Video dopiero za tydzień. Pełna rozpiska emisji odcinków 5. sezonu "The Boys" na platformie Amazona prezentuje się następująco:

1. & 2. odcinek - 8 kwietnia

3. odcinek - 15 kwietnia

4. odcinek - 22 kwietnia

5. odcinek - 29 kwietnia

6. odcinek - 6 maja

7. odcinek - 13 maja

8. odcinek - 20 maja

5. i zarazem finałowy sezon "The Boys" liczy sobie osiem odcinków. Oznacza to, że przed nami jeszcze sześć pełnych akcji epizodów. Będą się one ukazywać w nadchodzące środy, aż do finału, który zadebiutuje na Prime Video dokładnie 20 maja.

Rafał Christ 08.04.2026 18:36

Ładowanie...