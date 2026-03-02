REKLAMA
Fani już chcą nowych odcinków kryminalnego spin-offu Yellowstone. Rozwala system

"Jest w dechę", "złapali mnie", "nie mogę się doczekać kolejnego odcinka" - to tylko kilka opinii na temat "Marshals". Kryminalny spin-off "Yellowstone" ledwo zadebiutował, a już podbija serca fanów sagi Duttonów.

Rafał Christ
marshals yellowstone skyshowtime opinie co obejrzeć
Takiego spin-offu "Yellowstone" jeszcze nie było. Przede wszystkim do tej pory dostaliśmy tylko prequele ("1883", "1923"), a "Marshals: Historia z Yellowstone" to już sequel z krwi i kości. Jego akcja rozgrywa się po wydarzeniach przedstawionych w serialu głównym i skupia się na losach doskonale nam znanego Kayce'a. Syn Johna Duttona wiedzie sobie spokojne życie na swoim małym ranczu, aż w końcu kolega z wojska składa mu propozycje. Pete chciałby, aby główny bohater dołączył do jego oddziału US Marshals. Ten nie chce jednak zostać agentem federalnym na pełen etap, ale pod wpływem okoliczności w końcu się na to godzi. W ten sposób twórcy zmieniają formułę narracyjną - z neowesternowej telenoweli na kryminał.

"Marshals: Historia z Yellowstone" to serial w formacie "przestępca tego tygodnia" osadzony w uniwersum "Yellowstone". Oczywiście, nie brakuje wątków, które będą się ciągnąć przez całą produkcję, ale jednak główną atrakcją każdego z odcinków jest rozwiązywanie kolejnych spraw kryminalnych. Można więc było mieć obawy, czy fani sagi Duttonów zaakceptują tę rewolucję. Jak się okazuje, została ona całkiem ciepło przywitana.

"MARSHALS" OBEJRZYSZ NA:
SkyShowtime
MARSHALS: HISTORIA Z YELLOWSTONE
SkyShowtime
Marshals - opinie o nowym spin-offie Yellowstone

"Marshals: Historia z Yellowstone" dopiero się rozpoczęło. W Stanach Zjednoczonych 1 marca wyemitowano pierwszy odcinek spin-offu (2 marca serial zadebiutował w Polsce na SkyShowtime). Po jego obejrzeniu widzowie od razu rzucili się do mediów społecznościowych, aby podzielić się swoimi opiniami na temat produkcji. Wśród nich nie brakuje bardzo entuzjastycznych wpisów.

Premiera "Marshals" była taka dobra! "Yellowstone" skończyło się zbyt szybko. Świetnie mieć Kayce'a z powrotem

No i "Marshals" mnie wciągnęło

Właśnie skończyłam "Marshals" - spin-off "Yellowstone". Wiedziałam, że Kayce Dutton to mój ulubiony red flag i green flag w jednym! Naprawdę świetnie mi się oglądało ten premierowy odcinek. Co chwilę krzyczałam: "Dawaj Kayce!". Haha. Nie mogę się doczekać kolejnego odcinka

- czytamy na X (dawny Twitter).

Z powyższych wpisów jasno wynika, że wielu widzów najchętniej od razu rzuciłoby się na kolejne odcinki "Marshals: Historia z Yellowstone". Niestety muszą uzbroić się w cierpliwość. Nadchodzące epizody będą debiutować z tygodniowymi przerwami. W naszym kraju będą pojawiać się co poniedziałek na SkyShowtime.

Więcej o "Yellowstone" poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
02.03.2026 18:42
Tagi: Co obejrzeć?SkyShowtimeYellowstone
