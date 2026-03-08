REKLAMA
Gdzie oglądać seriale z uniwersum Yellowstone? Oto rozkład jazdy

Jeśli komuś kilka lat temu wydawało się, że western jest wymarłym gatunkiem, "Yellowstone" brawurowo zaprzeczyło tej teorii i zapoczątkowało bardzo popularną franczyzę. Sprawdzamy, gdzie można obejrzeć wszystkie produkcje z tego uniwersum.

Adam Kudyba
yellowstone seriale gdzie ogladac
Ranczo, biznes, Kevin Costner - nie ma chyba bardziej amerykańskiego zestawu, jaki można zmieścić w jednej historii. W 2018 roku na małych ekranach zadebiutowało stworzone przez Taylora Sheridana "Yellowstone". Od 8 lat jako widzowie jesteśmy na bieżąco z wykreowanym przez niego kowbojskim mikroświatem, a wiele wskazuje na to, że kolejne jego odsłony przed nami.

Seriale ze świata Yellowstone. Gdzie je obejrzeć?

Łącznie doczekaliśmy się aż pięciu (wraz z oryginalną) produkcji ze świata "Yellowstone". Nad każdą z nich nadzór (jako reżyser, scenarzysta, twórca czy producent wykonawczy) sprawował Taylor Sheridan. Dzięki nim ugruntował sobie pozycję jednego z najbardziej pożądanych twórców na rynku. Oto rozpiska, w której znajdziecie wszystkie aktualne tytuły należące do franczyzy "Yellowstone" oraz informację, gdzie można je obejrzeć.

Yellowstone

  • Lata emisji: 2018-24
  • Liczba sezonów: 5
  • Twórcy: Taylor Sheridan, John Linsom
  • Obsada: Kevin Costner, Kelly Reilly, Luke Grimes, Wes Bentley, Danny Huston
  • Ocena IMDb: 8.6/10

Pierwsza produkcja, zapoczątkowująca już tak naprawdę kultową franczyzę. Sheridan opowiada o losach rodziny Duttonów, właścicieli największego rancza hodowlanego w Montanie. Na czele familii stoi John (Costner), który zamierza bronić swojej ziemi przed Indianami, deweloperami i parkiem narodowym Yellowstone. Każda ze stron jest bowiem na nią chętna. Nic dziwnego, że ten serial zyskał miano westernowej, tożsamej z nieco bardziej konserwatywnymi poglądami, wersji "Sukcesji".

Serial jest dostępny do obejrzenia w SkyShowtime oraz na Netfliksie.

YELLOWSTONE
1883

  • Lata emisji: 2021-22
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Taylor Sheridan
  • Obsada: Sam Elliott, Isabel May, Tim McGraw, Faith Hill
  • Ocena IMDb: 8.6/10

W "1883" Sheridan cofa się do momentu po amerykańskiej wojnie secesyjnej. Wówczas Duttonowie opuszczają Tennesee i dołączają do karawany wozów podejmujących trudną podróż na zachód do Oregonu, a wyprawą dowodzi były służący w armi Unii kapitan, Shea Brennan (Elliott). Ostatecznie Duttonowie osiedlają się w Montanie, a ich nowy dom wkrótce stanie się Ranczem Yellowstone.

Serial jest dostępny do obejrzenia w SkyShowtime oraz na Netfliksie.

1883
1923

  • Lata emisji: 2022-25
  • Liczba sezonów: 2
  • Twórcy: Taylor Sheridan
  • Obsada: Harrison Ford, Helen Mirren, Brandon Sklenar, Timothy Dalton
  • Ocena IMDb: 8.3/10

Nie wiem czy najlepszy z wymienionych tytułów, ale na pewno posiadający najmocniejszą obsadę. Zgodnie z tytułową datą, akcja rozgrywa się na początku lat 20. XX wieku. Sheridan przedstawia dzieje Cary (Mirren) i Jacoba (Ford) Duttonów i wydarzenia rozgrywające się w ich trakcie, takie jak prohibicja, widmo Wielkiego Kryzysu czy zainteresowanie ze strony wpływowych ludzi, pragnących położyć swoje brudne ręce na ranczu.

Serial jest dostępny do obejrzenia w SkyShowtime.

1923

Marshals: Historia z Yellowstone

  • Lata emisji: 2026-
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Spencer Hudnut
  • Obsada: Luke Grimes, Brecken Merrill, Mo Brings Plenty, Gil Birmingham, Logan Marshall-Green
  • Ocena IMDb: 6.7/10

Akcja tego serialu rozgrywa się po wydarzeniach z "Yellowstone". Koncentruje się zwłaszcza na jednym, konkretnym bohaterze. Mowa o Kayce Duttonie (Grimes). Po opuszczeniu rodzinnego rancza dołącza on do elitarnej jednostki amerykańskiej armii U.S. Marshals, gdzie łączy swoje umiejętności kowboja i żołnierza Navy SEAL, aby wymierzać sprawiedliwość oraz walczyć z przestępczością w Montanie.

Pierwszy odcinek do obejrzenia w SkyShowtime.

MARSHALS: HISTORIA Z YELLOWSTONE
Madison

  • Lata emisji: 2026-
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Taylor Sheridan
  • Obsada: Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Beau Garrett, Elle Chapman

Tym razem mamy do czynienia ze spin-offem, o którym wiadomo, że jest częścią uniwersum, natomiast nie jest jasne, czy oraz w jaki sposób bohaterowie tej produkcji będą związani z Duttonami. Tym razem będziemy obserwować rodzinę Clyburne'ów, która - pod przewodnictwem Stacy (Pfeiffer) przenosi się do doliny Madison River w Montanie. Choć stara sie ona rozpocząć życie od nowa, napotyka na drodze wiele trudności.

Premiera 27 marca w SkyShowtime.

Więcej o "Yellowstone" poczytasz na Spider's Web:

Adam Kudyba
08.03.2026 15:34
