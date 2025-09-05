REKLAMA
Kultowy aktor dołącza do uniwersum Yellowstone. To już oficjalne

Na potwierdzenie tego castingu musieliśmy czekać ponad rok. Przez ten czas spekulowało się, że Kurt Russell wystąpi w nadchodzącym spin-offie "Yellowstone". Teraz mamy tego potwierdzenie. Zagra u boku Michelle Pfeiffer.

Rafał Christ
yellowstone spin off kurt russell premiera skyshowtime
"Yellowstone" zakończyło się jeszcze w zeszłym roku. Parę miesięcy temu dostaliśmy natomiast 2. i zarazem finałowy sezon "1923" - jednego z jego prequeli. Jak wiadomo od dłuższego czasu, neowesternowe uniwersum Taylora Sheridana będzie się rozrastać o kolejne seriale. Zapowiedziano już całe mnóstwo spin-offów, w tym również sequele. Pierwszym z nich będzie "The Madison".

Serial zapowiedziano zaraz po tym, jak pojawiła się informacja, że Kevin Costner odchodzi z "Yellowstone". Początkowo projekt nosił tytuł "2024" i wiązano z nim Matthew McConaugheya. Jakiś rok temu przemianowano go na "The Madison", a zamiast wspomnianego aktora potwierdzono w nim udział Michelle Pfeiffer i kilku innych gwiazd. Teraz oficjalnie do obsady dołącza Kurt Russell.

"YELLOWSTONE" I JEGO SPIN-OFFY OBEJRZYSZ NA:
SkyShowtime
YELLOWSTONE
SkyShowtime
The Madison - Kurt Russell w obsadzie sequela Yellowstone

O udziale Kurta Russella w "The Madison" spekulowało się od ponad roku. Do tej pory były to jednak doniesienie niepotwierdzone. To się wreszcie zmieniło. Aczkolwiek, jak podaje EW nie wiadomo, czy zobaczymy go już w pierwszym sezonie, czy dopiero w kolejnym. Choć Universal nie zamówił jeszcze 2. odsłony sequela "Yellowstone", jedna z osób zaangażowanych w produkcję stwierdziła niedawno, że zdjęcia do niej rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.

Zdjęcia do 1. sezonu "The Madison" ruszyły w Montanie jeszcze w sierpniu zeszłego roku. W listopadzie i grudniu produkcja trwała w Teksasie. Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie serial zadebiutuje. Według najnowszych doniesień ma się to zdarzyć na początku 2026 roku. W naszym kraju sequel "Yellowstone" pojawi się na pewno na SkyShowtime.

Według nadesłanego przez platformę opisu fabuły "The Madison" opowiada o rodzinie z Nowego Jorku osiedlającej się w dolinie rzeki Madison w centralnej Montanie.

Prócz "The Madison" uniwersum "Yellowstone" w nie tak dalekiej przyszłości rozrośnie się o kolejne sequele. Oficjalnie potwierdzono już "The Dutton Ranch" - o dalszych losach Beth i Ripa - oraz "Y: Marshals" - procedural kryminalny o Kayce Duttonie, który po wydarzeniach z serialu głównego obejmuje rolę szeryfa federalnego.

Więcej o "Yellowstone" poczytasz na Spider's Web:

