Canal+ przyspieszył premierę nowych odcinków The Office PL 6. Doskonale
Niespodzianka dla fanów serialu "The Office PL". Kolejna transza nowych odcinków serialu właśnie zadebiutowała w serwisie Canal+. Mimo że miały one pojawić się dopiero jutro, widzowie mogą obejrzeć je już teraz.
Serial "The Office PL" wrócił z 6. sezonem w ubiegły piątek. Canal+ pokazał widzom 3 pierwsze odcinki serialu, a kolejne miały ukazywać się co tydzień, również trójkami. Mimo że data kolejnej transzy została wyznaczona na piątek, 13 listopada, to Canal+ z jakiegoś powodu zdecydował się zrobić swoim fanom niespodziankę i pokazał nowe epizody dzień wcześniej. Już można je oglądać.
The Office PL 6 - nowe odcinki są już dostępne w Canal+. Serwis przyspieszył premierę
Nowe odcinki 6. sezonu "The Office PL" są już dostępne w Canal+. Już dziś, czyli dzień wcześniej, widzowie mogą oglądać 3 kolejne epizody, czyli:
- 4. odcinek - Mobbing w pracy
- 5. odcinek - Szef sprzedaży
- 6. odcinek - Kto zabił?
Nie wiadomo, z jakiego powodu Canal+ zdecydował się udostępnić wspomniane odcinki wcześniej - być może była to kwestia pomyłki, a być może zrobił to z jakiegoś innego powodu (może chciał uniknąć publikowania epizodów w piątek trzynastego). Dla fanów jest to jak najbardziej dobra wiadomość, bo mogą zasiąść przed ekrany nieco wcześniej.
Skoro odcinki 4, 5 i 6 są już dostępne w Canal+, to już tylko 6 epizodów dzieli widzów do końca sezonu. Jeśli kolejne będą pojawiały się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, to następnej transzy (odcinki 7, 8, 9) możemy spodziewać się 20 listopada, a ostatniej - 27 listopada.
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