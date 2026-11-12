Canal+ przyspieszył premierę nowych odcinków The Office PL 6. Doskonale

Serial "The Office PL" wrócił z 6. sezonem w ubiegły piątek. Canal+ pokazał widzom 3 pierwsze odcinki serialu, a kolejne miały ukazywać się co tydzień, również trójkami. Mimo że data kolejnej transzy została wyznaczona na piątek, 13 listopada, to Canal+ z jakiegoś powodu zdecydował się zrobić swoim fanom niespodziankę i pokazał nowe epizody dzień wcześniej. Już można je oglądać.

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The Office PL 6 - nowe odcinki są już dostępne w Canal+. Serwis przyspieszył premierę

Nowe odcinki 6. sezonu "The Office PL" są już dostępne w Canal+. Już dziś, czyli dzień wcześniej, widzowie mogą oglądać 3 kolejne epizody, czyli:

4. odcinek - Mobbing w pracy

5. odcinek - Szef sprzedaży

6. odcinek - Kto zabił?

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Nie wiadomo, z jakiego powodu Canal+ zdecydował się udostępnić wspomniane odcinki wcześniej - być może była to kwestia pomyłki, a być może zrobił to z jakiegoś innego powodu (może chciał uniknąć publikowania epizodów w piątek trzynastego). Dla fanów jest to jak najbardziej dobra wiadomość, bo mogą zasiąść przed ekrany nieco wcześniej.

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Skoro odcinki 4, 5 i 6 są już dostępne w Canal+, to już tylko 6 epizodów dzieli widzów do końca sezonu. Jeśli kolejne będą pojawiały się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, to następnej transzy (odcinki 7, 8, 9) możemy spodziewać się 20 listopada, a ostatniej - 27 listopada.

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