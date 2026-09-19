Widziałam nowe odcinki 6. sezonu The Office PL i muszę o nich opowiedzieć

Znalazłam się w gronie szczęśliwców, którzy mogli obejrzeć przedpremierowo 3 pierwsze odcinki 6. sezonu "The Office PL". Nie na specjalnym pokazie tylko dla dziennikarzy czy w ramach dostępów do serialu przed debiutem w Canal+. Seans odbył się na Dniach Siedlec i był dostępny dla wszystkich fanów, którzy dotarli do Siedlec. To niecodzienne rozwiązanie było strzałem w dziesiątkę - dzięki temu zdałam sobie sprawę, że bawią nas te same żarty i gagi, a widzowie wciąż są głodni naszej rodzimej wersji uwielbianego serialu. 6. sezon udowodnił, że "The Office PL" wciąż ma wiele do pokazania.

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The Office PL - opinia o 3 odcinkach 6. sezonu polskiego serialu od Canal+

Nie mogę jeszcze zdradzić zbyt wiele, ale mogę podzielić się swoją opinią na temat nowych odcinków 6. sezonu "The Office PL". Nowa odsłona wciąż bawi dzięki temu, że twórcy nie tworzą kalki brytyjskiej czy amerykańskiej wersji seriali, tylko wymyślają takie żarty, które Polacy z łatwością podłapią. Opowiedział o tym podczas spotkania w Siedlcach reżyser Maciej Bochniak i scenarzysta Łukasz Sychowicz. Twórcy podkreślili, że "The Office" doczekało się kilkunastu remake'ów, które jednak zakończyły się po jednym lub dwóch sezonach. Tymczasem nasze polskie "Biuro" ma się bardzo dobrze i jest nawet podawane jako przykład za granicą, jak zabierać się za remake'i. Ale wróćmy do nowej odsłony.

Choć pracownicy pozornie się nie zmienili, to zmieniło się ich otoczenie. W 6. sezonie najbardziej namiesza Robert (w tej roli Michał Sikorski, który dołączył do obsady w najnowszej odsłonie), nowa osoba z biura, która zaburzy spokój pracowników Kropliczanki. Wprowadza on nowoczesne zasady komplikujące biurowe życie bohaterów i nie wszyscy tak chętnie chcą się do nich dostosować. Mowa tu szczególnie o Darku Wasiaku (Adam Woronowicz), którego w ostatnich dniach życie nie oszczędza.

Dzięki temu możemy jeszcze lepiej poznać relatywnie nowego bohatera, czyli Matriksa (Karol Dziuba). Cichy i spokojny informatyk, który wynajął od Darka mieszkanie, będzie miał nie lada problem do rozwiązania, a przy okazji sporo kanapek z salcesonem do zjedzenia. Tymczasem Michał Holc (Piotr Polak) postara się sprawdzić się w roli aktora do klipu promującego Kropliczankę, co nie będzie takie proste, biorąc pod uwagę, że ma do zapamiętania dwie linijki tekstu, Sebastian (Jan Sobolewski) spróbuje rozwinąć nie tylko swoją karierę rapera, ale również biurowy romans, a pozostali pracownicy zaczną szukać nowej palarni, kiedy okazuje się, że Michał zaczął palić papierosy.

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Oglądanie serialu w gronie innych fanów oraz w obecności aktorów było genialnym doświadczeniem. 6. sezon "The Office PL" wciąż nas wszystkich bawił. Bohaterowie muszą mierzyć się z nowymi trudnościami, ale wciąż nie tracą przy tym swojego niepowtarzalnego humoru. Niezwykłe jest to, jak serial potrafi w humorystyczny sposób ukazać przyzwyczajenia i nastroje Polaków, posiłkując się popkulturą i trendami, które w rzeczywistości prędko przemijają, ale w serialu wciąż potrafią poruszyć i rozbawić.

Data premiery 6. sezonu "The Office PL" nie została jeszcze ogłoszona, ale mogę już powiedzieć, że warto przygotować się na grupowy seans. Podziękujecie mi później.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.