Kiedy kolejne odcinki The Office PL? Harmonogram 6. sezonu

To już 6. spotkanie z pracownikami Kropliczanki. Jako osoba, która już obejrzała całość serialu, mogę powiedzieć, że to sezon bardzo udany i wcale nie chce oddawać korony najlepszego serialu komediowego w Polsce. Choć i tym razem dostajemy więcej tego samego, to żarty i bohaterowie cały czas trzymają poziom.

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Więcej przeczytacie w naszej recenzji: Czy żart opowiedziany 6 razy jest tak samo zabawny? The Office PL - recenzja

Kiedy kolejne odcinki 6. sezonu The Office?

Canal+ jak co roku zrobił fanom prezent. Od razu zostały udostępnione 3 pierwsze odcinki nowego sezonu. Kolejne będą ukazywały się co tydzień, w każdy piątek. I tak, w każdym tygodniu serwis będzie udostępniał po 3 odcinki. Tak wygląda pełen harmonogram:

s06e01 - Warszawa nie zrozumie Siedlec - 6.11.2026

s06e02 - Ostatnia nadzieja białych - 6.11.2026

s06e03 - Spot - 6.11.2026

s06e04 - Mobbing w pracy - 13.11.2026

s06e05 - Szef sprzedaży - 13.11.2026

s06e06 - Kto zabił? - 13.11.2026

s06e07 - Regan, mamy problem - 20.11.2026

s06e08 - Podsumowanie karnawału - 20.11.2026

s06e09 - Dopóki piłka w grze - 20.11.2026

s06e10 - Karaoke - 27.11.2026

s06e11 - Kolacja - 27.11.2026

s06e12 - Siedlce nie rozumieją Warszawy - 27.11.2026

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Ile odcinków liczy 6. sezon The Office PL?

Wszystkie dotychczasowe sezony „The Office PL” liczyły 12 odcinków. Nie inaczej jest w przypadku tego najnowszego. Emisja będzie trwała więc do końca listopada.

Nowi aktorzy w The Office PL

Obok stałej obsady, która trochę powiększa się z każdym kolejnym sezonem. W nowej serii najważniejszą zmianą jest Michał Sikorski jako Robert Wszęborski. Wszęborski to nowy dyrektor przysłany przez centralę, aby sprawdzać, co dzieje się w Kropliczance. Znacznie większą rolę niż dotychczas ma Karol Dziuba (czyli Matrix), który w duecie z Adamem Woronowiczem (Darek Wasiak), wysuwa się w nowym sezonie na pierwszy plan.

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