Nowość stała się najlepiej ocenianym filmem wszech czasów. Wszyscy w szoku

"Zobaczysz wszystko" opowiada o Elizabeth Holmes. Skazana za oszustwo twórczyni firmy Theranos na 34 dni przed pójściem do więzienia zaprasza ekipę filmową, żeby udokumentowała jej życie. Ale nie spodziewajcie się, że wychodzi z tego nudny dokument. Do pary z Lance'em Oppenheimem odpowiada za niego Nathan Fielder - ten od "Próby generalnej" (dostępnej u nas na HBO Max) czy "The Curse" (dostępnego u nas na SkyShowtime). Innymi słowy: szykuje się coś, czego się nie spodziewacie. To jest pewne, bo produkcja zadebiutowała w amerykańskich kinach w zeszły piątek i już zrobiła szał.

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Po premierowym weekendzie okazuje się, że "Zobaczysz wszystko" zaskakuje wszystkich. Krytycy piszą o filmie niemal w samych superlatywach. 99 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes nie wzięło się znikąd. "Sensacyjny", "naginający rzeczywistość", "nie można przegapić" - przewija się w kolejnych opiniach. A to i tak nic w porównaniu z tym, co o produkcji sądzą widzowie.

Zobaczysz wszystko - najlepiej oceniany film wszech czasów

Na Rotten Tomatoes widzowie zgadzają się z krytykami. Publiczność na portalu ocenia film pozytywnie aż w 98 proc. Na IMDB produkcja ma średnią ocen 9,4/10. A... ech, długo by wymieniać, gdzie "Zobaczysz wszystko" cieszy się niemal perfekcyjnymi wynikami. Najważniejszy jednak jest Letterboxd, bo tam zdarzyło się coś niesamowitego.

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Na Letterboxd "Zobaczysz wszystko" oceniło już 3,2 tys. fanów. Jak podaje ScreenRant jeszcze przed chwilą produkcja miała średnią 4,8/5, dzięki czemu stała się najwyżej ocenianym filmem wszech czasów. Nie w swojej kategorii, dokumentów. Po prostu wśród filmów pełno metrażowych.

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Średnia ocen "Zobaczysz wszystko" już nieco spadła. Sięga 4,7/5. Oznacza to, że wynosi tyle samo, co "Harakiri", czyli wcześniejszy najlepiej oceniany film wszech czasów na Letterboxd. Czyli wciąż w serwisie nie ma lepiej ocenianej produkcji.

Jak więc widać, Amerykanie już zachwycają się "Zobaczysz wszystko", robiąc wokół niego spory szum. Na szczęście my niedługo będziemy mogli pójść w ich ślady. W Polsce premierę filmu zaplanowano co prawda na 6 listopada, ale już w ten weekend startują pokazy przedpremierowe. Więcej informacji na ich temat znajdziesz na stronie dystrybutora.

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