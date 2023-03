Polak odpowiedzialny za "najgorszy film świata" atakuje. Jest zwiastun nowego filmu twórcy "The Room"

To złoty okres dla Tommy'ego Wiseau. O jego "The Room" zwanym pieszczotliwie "najgorszym filmem świata" znowu zrobiło się głośno. Chwilę temu gruchnęła bowiem informacja, że powstaje remake produkcji, w którym w główną rolę wcieli się Bob Odenkirk (Saul z "Breaking Bad" i "Zadzwoń do Saula), a cały dochód z jego rozpowszechniania zostanie przekazany na cele charytatywne. Sam twórca kultowego tytułu powróci natomiast ze swoim drugim pełnym metrażem.



20 lat - tyle musieliśmy czekać na drugi film Tommy'ego Wiseau. Po (przemienionej w sukces) porażce, jaką było "The Room" jego twórca coś tam występował ("Najlepsi przyjaciele", "Samurai Cop 2"), coś tam reżyserował (serial "The Neighbors"), ale za kamerą pełnego metrażu już nie stanął. Dopiero teraz przyjdzie nam zobaczyć nową produkcję sygnowaną jego kultowym nazwiskiem. Powiedzcie "Oh, hi shark", bo oto nadchodzi animal attack "Big Shark", który właśnie dostał świeżutki zwiastun.



