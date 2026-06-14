Jesse Eisenberg nie wystąpi jako twórca Facebooka. Ma już dość
Scenarzysta "The Social Network" ujawnił, dlaczego Jesse Eisenberg nie wróci w filmie "The Social Reckoning" w roli Marka Zuckerberga. Wygląda na to, że aktor ma już dość.
"The Social Reckoning" to kontynuacja nagrodzonego trzema Oscarami "The Social Network". W oryginalnej produkcji, która skupia się na historii powstania Facebooka, Jesse Eisenberg wcielił się w Marka Zuckerberga, prawdziwego twórcę tego portalu społecznościowego. Naturalnym wydawało się zatem, że zostanie on zaangażowany do filmu, który tym razem nakręci i napisze Aaron Sorkin (przy "The Social Network" pracował jako scenarzysta). Tak się jednak nie stało. Dlaczego? Wyjaśnił to Sorokin.
Reżyser i scenarzysta The Social Reckoning wyjaśnił, dlaczego Jesse Eisenberg nie wróci do roli
Sorokin udzielił niedawno wywiadu dla Vanity Fair, w którym wyjaśnił, dlaczego Eisenberg odrzucił rolę Zuckerberga. Mimo że reżyser próbował go przekonywać przez 3 dni, aktor był nieugięty.
Czułem, że to należy do niego i że był z pewnością zaprawiony w bojach. Ale po prostu nie chciał już być utożsamiany z Markiem Zuckerbergiem, miał z nim problemy. Nie lubi, jak dzieciaki podchodzą do niego na lotniskach z wizytówkami z napisem "Jestem prezesem, su*o", żeby się podpisał.
Sam Eisenberg w ubiegłym roku zasugerował, że kontynuacja "The Social Network" będzie niesamowita, ale już wtedy wiedział, że widzowie nie zobaczą go w roli założyciela Facebooka. Dlaczego nie wystąpi w "The Social Reckoning"? Eisenberg dpowiedział:
Słuchajcie, z powodów, które nie mają nic wspólnego z tym, jak niesamowity będzie ten film, szczerze mówiąc. Ale kiedy grasz jakąś postać, czujesz, że w pewnym momencie stałeś się kimś innym.
Film "The Social Reckoning" skupia się na Frances Haugen (Mikey Madison), młodej inżynierki Facebooka, która postanawia ujawnić mroczne sekrety platformy społecznościowej Marka Zuckerberga (Jeremy Strong). W związku z tym kontaktuje się z Jeffem Horwitzem (Jeremy Allen White), dziennikarzem śledczym z "Wall Street Jorunal", aby wspólnie odkryli, jakie Facebook kryje tajemnice.
Premiera filmu "The Social Reckoning" zaplanowana jest na 9 października.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Jesse Eisenberg odda nerkę obcej osobie. Dla niego to oczywiste
- Filmowy list miłosny do Polski w HBO Max. Prawdziwa perełka
- Jesse Eisenberg opowiedział o realizacji nowego filmu w naszym kraju. - To list miłosny do Polski
- Jesse Eisenberg otrzymał polskie obywatelstwo. Spotkał się z Andrzejem Dudą
- Jesse Eisenberg żali się, że dzień po tym, jak otrzymał polskie obywatelstwo, Tusk zapowiedział pobór do wojska
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.