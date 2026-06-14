Jesse Eisenberg nie wystąpi jako twórca Facebooka. Ma już dość

"The Social Reckoning" to kontynuacja nagrodzonego trzema Oscarami "The Social Network". W oryginalnej produkcji, która skupia się na historii powstania Facebooka, Jesse Eisenberg wcielił się w Marka Zuckerberga, prawdziwego twórcę tego portalu społecznościowego. Naturalnym wydawało się zatem, że zostanie on zaangażowany do filmu, który tym razem nakręci i napisze Aaron Sorkin (przy "The Social Network" pracował jako scenarzysta). Tak się jednak nie stało. Dlaczego? Wyjaśnił to Sorokin.

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Reżyser i scenarzysta The Social Reckoning wyjaśnił, dlaczego Jesse Eisenberg nie wróci do roli

Sorokin udzielił niedawno wywiadu dla Vanity Fair, w którym wyjaśnił, dlaczego Eisenberg odrzucił rolę Zuckerberga. Mimo że reżyser próbował go przekonywać przez 3 dni, aktor był nieugięty.

Czułem, że to należy do niego i że był z pewnością zaprawiony w bojach. Ale po prostu nie chciał już być utożsamiany z Markiem Zuckerbergiem, miał z nim problemy. Nie lubi, jak dzieciaki podchodzą do niego na lotniskach z wizytówkami z napisem "Jestem prezesem, su*o", żeby się podpisał.

Sam Eisenberg w ubiegłym roku zasugerował, że kontynuacja "The Social Network" będzie niesamowita, ale już wtedy wiedział, że widzowie nie zobaczą go w roli założyciela Facebooka. Dlaczego nie wystąpi w "The Social Reckoning"? Eisenberg dpowiedział:

Słuchajcie, z powodów, które nie mają nic wspólnego z tym, jak niesamowity będzie ten film, szczerze mówiąc. Ale kiedy grasz jakąś postać, czujesz, że w pewnym momencie stałeś się kimś innym.

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Film "The Social Reckoning" skupia się na Frances Haugen (Mikey Madison), młodej inżynierki Facebooka, która postanawia ujawnić mroczne sekrety platformy społecznościowej Marka Zuckerberga (Jeremy Strong). W związku z tym kontaktuje się z Jeffem Horwitzem (Jeremy Allen White), dziennikarzem śledczym z "Wall Street Jorunal", aby wspólnie odkryli, jakie Facebook kryje tajemnice.

Premiera filmu "The Social Reckoning" zaplanowana jest na 9 października.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.