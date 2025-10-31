REKLAMA
Jesse Eisenberg odda nerkę obcej osobie. Dla niego to oczywiste

Jesse Eisenberg ujawnił, że za kilka tygodni odda swoją nerkę. Aktor zaskoczył swoim wyznaniem podczas emisji programu Today nie tylko samym czynem, ale również tym, że jego organ zostanie przekazany zupełnie obcej osobie.

Anna Bortniak
jesse eisenberg odda swoja nerke obcej osobie
Dzięki swoim możliwościom finansowym gwiazdy udzielają się charytatywnie, wspomagając rozmaite fundacje i organizacje pomocowe. Jesse Eisenberg do tego grona również należy. Podczas pandemii został wolontariuszem w amerykańskim schronisku dla ofiar przemocy domowej, a oprócz tego czynnie wspiera organizację działającą na rzecz praw dzieci na Bliskim Wschodzie. Teraz gwiazdor zdecydował się na kolejny krok w kierunku bezinteresownej pomocy - poinformował, że zamierza oddać nerkę.

Jesse Eisenberg zostanie dawcą nerki. Organ otrzyma ktoś zupełnie obcy

W czwartkowym wydaniu programu Today Jesse Eisenberg zaskoczył widzów informacją, że planuje oddać swoją nerkę. Stwierdził, że nie wie, dlaczego zdecydował się na taki gest, przyznając, że wcześniej "złapał bakcyla na oddawanie krwi", czym jest bardzo podekscytowany.

To zasadniczo bez ryzyka i bardzo potrzebne. Myślę, że ludzie zrozumieją, że to oczywista sprawa, jeśli mają czas i ochotę

- wyjaśnił.

Gwiazdor wyjaśnił również, jak działa proces oddawania nerki:

Załóżmy, że pewna osoba potrzebuje nerki w Kansas City, a jej dziecko lub ktokolwiek inny, kto miałby jej ją oddać, z jakichś przyczyn nie może być dawcą, ale ja mogę. Ta osoba nadal może dostać moją nerkę i mam nadzieję, że jej dziecko nadal będzie dawcą, prawda? Ale nerka trafia do banku, gdzie ta osoba może znaleźć odpowiedniego dawcę, ale to działa tylko wtedy, gdy istnieje dawca altruistyczny.

Eisenberg przyznał, że po raz pierwszy wpadł na pomysł z oddaniem nerki już jakieś 10 lat temu. Skontaktował się wówczas z anonimową organizacją, ale nie otrzymał od niej odpowiedzi. Dopiero niedawno skontaktował się ze znajomą lekarką, która doradziła mu, by udał się do konkretnej klinki w Nowym Jorku.

Następnego dnia byłem w szpitalu i przeszedłem szereg badań, a teraz mam zaplanowaną wizytę w połowie grudnia. Obecnie działa to w ten sposób, że można umieścić na liście osoby, które chcą być pierwsze w kolejce

- dodał.

Aktor poinformował, że operacja oddania nerki odbędzie się za 6 tygdoni.

Zdjęcie główne: Damir Hajdarbasic/Shutterstock.

