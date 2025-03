Jesse Eisenberg żali się, że dzień po tym, jak otrzymał polskie obywatelstwo, Tusk zapowiedział pobór do wojska

Niedawno premier Donald Tusk poinformował, że trwają prace mające na celu przygotowanie szkolenia wojskowego dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce - czyli na naprawdę dużą skalę. Jak zapowiedział: „W 2027 r. osiągniemy możliwość przeszkolenia 100 tys. ochotników w ciągu roku. Jestem pewien, że chętnych nie zabraknie”.



To właśnie do tych słów odniósł się Jesse Eisenberg w programie Jimmy’ego Fallona. Przypomnę, że znany m.in. z roli Marka Zuckerberga w świetnym „The Social Network” Davida Finchera aktor i reżyser przyciągnął ostatnio uwagę Polaków. Zrealizowany w Polsce projekt „Prawdziwy ból”, który Eisenberg stworzył i w którym wystąpił, jest bezpośrednio związany z naszą historią. Produkcja opowiada o podróży dwóch amerykańskich kuzynów pochodzenia żydowskiego do Polski zgodnie z życzeniem ich pochodzącej stąd babci. To historia poszukiwania własnej tożsamości, zmierzenia się z różnymi rodzajami cierpienia i próby zgłębienia dziedzictwa polskich Żydów. Współpracujący z Eisenbergiem Kieran Culkim otrzymał za swoją rolę w produkcji Oscara.