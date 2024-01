Jesse Eisenberg opowiedział o realizacji nowego filmu w naszym kraju. - To list miłosny do Polski

"A Real Pain" swoją premierę miał na cenionym festiwalu kina niezależnego w Sundance. Produkcja doczekała się owacji na stojąco i wygląda na to, że ma dużą szansę, by niebawem podbić serca publiczności na całym świecie. To historia o podróży dwóch kuzynów, którzy po śmierci swojej babci wyruszają do Polski, by dowiedzieć się więcej o jej pochodzeniu oraz jej przeżyciach w czasach Holokaustu.