3. sezon Dead City już za chwilę. Wielki powrót The Walking Dead
Nie ma chyba na świecie kogokolwiek, kto przynajmniej nie słyszałby o "The Walking Dead" - kultowym serialu o zombie. Kilka lat temu powrócił on w formie sequela z podtytułem "Dead City", a za chwilę doczekamy się 3. sezonu. Kiedy dokładnie?
"Dead City" ujrzało światło dzienne stosunkowo niedawno, bo zaledwie trzy lata temu. To jeden z nielicznych, trwających jeszcze tytułów spod szyldu "The Walking Dead" - oprócz niego mamy jeszcze "Daryla Dixona". Nad "Dead City" w dotychczasowych sezonach pracował Eli Jorne, jednak w nadchodzącym, sytuacja ta uległa zmianie, a stery przejął Seth Hoffman. Lada dzień dowiemy się, czy będzie to poprawa, czy regres.
Dead City lada moment powróci. Nowy sezon, starzy bohaterowie
Centralnymi postaciami nowego sezonu "Dead City" są niezmiennie Maggie i Negan (Jeffrey Dean Morgan). Bohaterowie, doświadczeni wspólnymi zmaganiami w owładniętym przez apokalipsę Nowym Jorku, jednoczą się po raz kolejny. Manhattan jeszcze nigdy nie był tak niebezpieczny. Oprócz znanych im dotąd wyzwań, bohaterowie zmuszeni są stawić czołowa kolejnym zagrożeniom. Odkładają na bok dawną nienawiść, głębokie urazy i krwawą przeszłość, by wspólnymi siłami zbudować, pierwszą od czasu wybuchu apokalipsy, dobrze prosperującą społeczność w sercu zrujnowanego Manhattanu. Czy mroczna przeszłość Negana i nieufność Maggie ostatecznie sprowadzą zagładę na wszystko, co z takim trudem udało im się stworzyć?
Serial, podobnie jak jego pierwowzór, w Polsce jest dostępny na platformie streamingowej Canal+ i nic się w tym zakresie nie zmienia - nadchodzącą, nową odsłonę "Dead City", widzowie będą mogli obejrzeć w Canal+. To póki co najkrótsza przerwa pomiędzy sezonami serialu - ta pomiędzy pierwszym a drugim wynosiła niecałe 2 lata, zaś między drugim a trzecim, niewiele ponad rok.
Wzorem poprzedniego sezonu, "trójka" będzie liczyła osiem odcinków. Pierwszy epizod 3. sezonu zadebiutuje w naszym kraju dosłownie za chwilę - w poniedziałek 27 lipca. Kolejne będą emitowane w ramach cotygodniowego cyklu, co oznacza, że finał przypadnie na 14 września.
Do tego jednak daleka droga, w związku z czym pozostaje nam oczekiwać, co wykombinowali twórcy tym razem. Post-apokaliptyczny klimat, trudna i skomplikowana rzeczywistość głównych bohaterów, świetne aktorstwo Cohan i JDM-a, starcia z zombie - nie ma powodów, by wątpić, że 3. sezon dostarczy nam mocnych, intensywnych wrażeń i emocji.
The Walking Dead: Dead City - obsada 3. sezonu
- Lauren Cohan
- Jeffrey Dean Morgan
- Jimmi Simpson
- Raúl Castillo
- Aimee Garcia
- Logan Kim
- Michael Emery
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