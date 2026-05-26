Idealny na film do obejrzenia z mamą. Zrobiło mi się ciepło na sercu

"Wszyscy moi mężczyźni" to reżyserski debiut Hallie Meyers-Shyer. Czy włączyłam ten film ze względu na obecność Reese Witherspoon? Być może. Czy po namyśle stwierdziłam, że to przecież świetny film na wspólny z mamą? Jak najbardziej. Czy można go po prostu obejrzeć samemu lub z przyjaciółmi? Nikt tego nie sprawdza. Tym bardziej warto rzucić okiem na tę komedię romantyczną w Canal+, która jest luźna i bardzo przyjemna w odbiorze.

Wszyscy moi mężczyźni - idealny film na Dzień Matki

Bohaterką produkcji jest Alice Kinney (Reese Witherspoon), córka nieżyjącego już reżysera, której obecnie w życiu przypadła trudna rola. Kobieta jest bowiem w separacji z mężem Austenem (Michael Sheen), w związku z czym wraca do rodzinnego Los Angeles. Spotyka się to z niezadowoleniem jej starszej córki Isabel (Lola Flanery), która jasno daje matce do zrozumienia, że chce wrócić do Nowego Jorku. Młodsza Rosie (Eden Grace Redfield) wydaje się być natomiast zadowolona z obecnego miejsca zamieszkania. Tymczasem Alice próbuje wrócić do swojego zawodu projektantki wnętrz. Jednym słowem - zmiany.

Pewnego wieczoru, kiedy Alice spotyka się z przyjaciółkami na drinka, przypadkiem poznaje trzech młodych mężczyzn - Teddy'ego (Nat Wolff), George'a (Jon Rudnitsky) i Harry'ego (Pico Alexander) - którzy są aspirującymi filmowcami. W oko wpada jej szczególnie ten ostatni, w związku z czym próbuje nawiązać z nim relację. Bije się jednak z myślami, ponieważ Harry jest od niej dużo straszy. Po upojnej nocy, kiedy wszyscy przyjaciele kończą imprezę w domu Alice, wychodzi również na jaw, że mężczyźni nie mają gdzie mieszkać. Alice podejmuje wówczas decyzję, by przyjąć ich pod swój dach, konkretnie w domku gościnnym. Sytuacja zaczyna się komplikować, kiedy w życiu Alice ponownie pojawia się Austen, który zamierza odbudować ich małżeństwo.

Niejednokrotnie wzruszyłam się na tej komedii. Prawdę powiedziawszy najbardziej z tego filmu zapadła mi w pamięć relacja Alice ze swoimi córkami i mamą. Whiterspoon wcieliła się w tę bohaterkę fenomenalnie, pokazując, że życie matki, szczególnie takiej w separacji, to nie jest bułka z masłem. Z jednej strony musi się ona uśmiechać, głaskać córki po głowie i powtarzać, że wszystko będzie dobrze, a z drugiej - konfrontuje się ze swoimi własnymi problemami. Są one związane z pracą, ale również życiem uczuciowym. Sama Alice jest natomiast ciepła, radosna i zakręcona, próbując na bieżąco gasić wszelkie pożary.

Nie ma co ukrywać, że takich produkcji jak "Wszyscy moi mężczyźni" również nam potrzeba. Właśnie po to, żeby usiąść wygodnie na kanapie, przykryć się kocem i zrelaksować się z mamą. A zatem, jeśli nie macie jeszcze planów na dzisiaj, zaproście na seans swoją mamę (albo zasiądźcie przed ekranem sami, bo niezależnie od dnia każdy potrzebuje chwili odpoczynku) i po prostu bawcie się dobrze. Produkcja Meyers-Shyer w humorystyczny i ciepły sposób przedstawia relacje międzyludzkie i to najbardziej z tego filmu zapamiętam.

Anna Bortniak 26.05.2026 20:44

