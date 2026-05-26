REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Idealny na film do obejrzenia z mamą. Zrobiło mi się ciepło na sercu

Comfort movie do obejrzenia z mamą na Dzień Matki i nie tylko? Trafiłam na produkcję, która sprawdzi się idealnie. Ta komedia z Reese Witherspoon bardzo mnie rozczuliła.

Anna Bortniak
wszyscy moi mezczyzni opinia film
REKLAMA

"Wszyscy moi mężczyźni" to reżyserski debiut Hallie Meyers-Shyer. Czy włączyłam ten film ze względu na obecność Reese Witherspoon? Być może. Czy po namyśle stwierdziłam, że to przecież świetny film na wspólny z mamą? Jak najbardziej. Czy można go po prostu obejrzeć samemu lub z przyjaciółmi? Nikt tego nie sprawdza. Tym bardziej warto rzucić okiem na tę komedię romantyczną w Canal+, która jest luźna i bardzo przyjemna w odbiorze.

REKLAMA

Wszyscy moi mężczyźni - idealny film na Dzień Matki

Bohaterką produkcji jest Alice Kinney (Reese Witherspoon), córka nieżyjącego już reżysera, której obecnie w życiu przypadła trudna rola. Kobieta jest bowiem w separacji z mężem Austenem (Michael Sheen), w związku z czym wraca do rodzinnego Los Angeles. Spotyka się to z niezadowoleniem jej starszej córki Isabel (Lola Flanery), która jasno daje matce do zrozumienia, że chce wrócić do Nowego Jorku. Młodsza Rosie (Eden Grace Redfield) wydaje się być natomiast zadowolona z obecnego miejsca zamieszkania. Tymczasem Alice próbuje wrócić do swojego zawodu projektantki wnętrz. Jednym słowem - zmiany.

Pewnego wieczoru, kiedy Alice spotyka się z przyjaciółkami na drinka, przypadkiem poznaje trzech młodych mężczyzn - Teddy'ego (Nat Wolff), George'a (Jon Rudnitsky) i Harry'ego (Pico Alexander) - którzy są aspirującymi filmowcami. W oko wpada jej szczególnie ten ostatni, w związku z czym próbuje nawiązać z nim relację. Bije się jednak z myślami, ponieważ Harry jest od niej dużo straszy. Po upojnej nocy, kiedy wszyscy przyjaciele kończą imprezę w domu Alice, wychodzi również na jaw, że mężczyźni nie mają gdzie mieszkać. Alice podejmuje wówczas decyzję, by przyjąć ich pod swój dach, konkretnie w domku gościnnym. Sytuacja zaczyna się komplikować, kiedy w życiu Alice ponownie pojawia się Austen, który zamierza odbudować ich małżeństwo.

Niejednokrotnie wzruszyłam się na tej komedii. Prawdę powiedziawszy najbardziej z tego filmu zapadła mi w pamięć relacja Alice ze swoimi córkami i mamą. Whiterspoon wcieliła się w tę bohaterkę fenomenalnie, pokazując, że życie matki, szczególnie takiej w separacji, to nie jest bułka z masłem. Z jednej strony musi się ona uśmiechać, głaskać córki po głowie i powtarzać, że wszystko będzie dobrze, a z drugiej - konfrontuje się ze swoimi własnymi problemami. Są one związane z pracą, ale również życiem uczuciowym. Sama Alice jest natomiast ciepła, radosna i zakręcona, próbując na bieżąco gasić wszelkie pożary.

REKLAMA

Nie ma co ukrywać, że takich produkcji jak "Wszyscy moi mężczyźni" również nam potrzeba. Właśnie po to, żeby usiąść wygodnie na kanapie, przykryć się kocem i zrelaksować się z mamą. A zatem, jeśli nie macie jeszcze planów na dzisiaj, zaproście na seans swoją mamę (albo zasiądźcie przed ekranem sami, bo niezależnie od dnia każdy potrzebuje chwili odpoczynku) i po prostu bawcie się dobrze. Produkcja Meyers-Shyer w humorystyczny i ciepły sposób przedstawia relacje międzyludzkie i to najbardziej z tego filmu zapamiętam.

Oglądaj w Canal+
CANAL+
Wszyscy moi mężczyźni
CANAL+
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
26.05.2026 20:44
Tagi: Canal+Canal+ OnlineKomedie romantycznereese witherspoon
REKLAMA
Najnowsze
20:18
Gargamel nie odpuszcza. Pokazał nowy materiał
Aktualizacja: 2026-05-26T20:18:11+02:00
18:01
Kluczowa postać Euforii została uśmiercona. Może to i lepiej
Aktualizacja: 2026-05-26T18:01:00+02:00
17:33
Czy będzie 2. sezon The Boroughs? To hit Netfliksa
Aktualizacja: 2026-05-26T17:33:00+02:00
16:51
Kino nie lubi starszych kobiet. Woli Chrisów i gadające zwierzęta
Aktualizacja: 2026-05-26T16:51:00+02:00
16:12
Jeden serial miażdży Stamtąd. Użytkownicy Netfliksa nie mają wątpliwości
Aktualizacja: 2026-05-26T16:12:00+02:00
15:27
Pedro Pascala w Mandalorianie i Grogu jest jak na lekarstwo. Dlaczego?
Aktualizacja: 2026-05-26T15:27:10+02:00
14:51
Bedoes nie wygrał Fryderyka. Zwrócił się do fanów
Aktualizacja: 2026-05-26T14:51:42+02:00
14:37
Superman pojawił się w 3. sezonie Euforii. To nie żart
Aktualizacja: 2026-05-26T14:37:56+02:00
12:47
Netflix pokazał nowości na czerwiec 2026. Tak to się robi
Aktualizacja: 2026-05-26T12:47:12+02:00
12:07
Film prosto z kina debiutuje w Disney+. Czegoś takiego jeszcze nie grali
Aktualizacja: 2026-05-26T12:07:12+02:00
11:40
Co nowego w czerwcu 2026 w SkyShowtime? Przecieram oczy
Aktualizacja: 2026-05-26T11:40:50+02:00
10:53
Potężne doniesienia o Avengers 5 i 6. Wiemy, o czym opowie film
Aktualizacja: 2026-05-26T10:53:03+02:00
9:54
Kim jest Miranda ze Stamtąd? Wyjaśniamy znaczenie tej postaci
Aktualizacja: 2026-05-26T09:54:36+02:00
9:17
Czy będzie 2. sezon Marshals? To koniec sequela Yellowstone
Aktualizacja: 2026-05-26T09:17:02+02:00
19:52
Fani Big Mouth pokochają Okres godowy. Reszta go znienawidzi
Aktualizacja: 2026-05-25T19:52:08+02:00
18:15
Wszystkie odcinki Spider-Noir już są. Jak ja wam zazdroszczę tego seansu
Aktualizacja: 2026-05-25T18:15:28+02:00
17:34
Nowy hit Netfliksa wygląda znajomo? Bo to remake starej komedii Netfliksa
Aktualizacja: 2026-05-25T17:34:54+02:00
16:09
Nowy serial fantasy Netfliksa jest ubóstwiany za granicą. A w Polsce cisza
Aktualizacja: 2026-05-25T16:09:41+02:00
15:47
Mandalorian i Grogu to kopalnia smaczków. Wybieramy najciekawsze easter eggi
Aktualizacja: 2026-05-25T15:47:54+02:00
14:23
Czy będzie 2. sezon Love is Blind: Polska? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-05-25T14:23:56+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA