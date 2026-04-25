Co obejrzeć na SkyShowtime w weekend? Finały hitowych seriali

Oferta SkyShowtime obecnie składa się z naprawdę niezłych pozycji. Wśród seriali najchętniej oglądanym tytułem platformy jest "Marshals: Historia z Yellowstone", będący częścią słynnego uniwersum zbudowanego przez Taylora Sheridana. Goni go "Gomorrah", "Under Salt Marsh", ale również "Brooklyn Nine-Nine". Jeśli mowa zaś o filmach, tu wysoko jest m.in. oparta na twórczości Colleen Hoover produkcja "Gdyby nie ty", a także sequel "Nikogo" z Bobem Odenkirkiem. Jest z czego wybierać, a co SkyShowtime ma dla nas do obejrzenia w ten weekend? Oto najciekawsze nowości platformy.

SkyShowtime: nowości na weekend. TOP 5

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 114 minut

114 minut Reżyser: Damian Matyasik

Damian Matyasik Obsada: Maciej Musiałowski, Julia Wieniawa, Paweł Monsiel, Sebastian Dela

Jedyny reprezentant Polski w tym zestawieniu, który mimo całkiem bogatej w uzdolnione nazwiska obsady, nie trafił specjalnie w gusta kinomanów. Głównym bohaterem opowiadanej przez film historii jest Marcin (Musiałowski) - chłopak sprawiający wrażenie pewnego siebie, co jak nietrudno się domyślić, jest maską. Los sprawia, że młody mężczyzna decyduje się wejść wraz z Hanią (Wieniawa) w świat cyberprzestępczości. Ta decyzja wciąga go w świat, który wydaje się pociągający - w końcu apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Dostępne do obejrzenia w SkyShowtime.

Ciche miejsce

Rok produkcji: 2018

2018 Czas trwania: 90 minut

90 minut Reżyser: John Krasinski

John Krasinski Obsada: John Krasinski, Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe

Kultowy horror sprzed lat, który zapoczątkował jedną z najlepszych współczesnych serii kina grozy. Zaczęło się od rodziny Abbotów - Evelyn (Blunt) oraz Lee (Krasinski), małżeństwa mieszkającego z dwojgiem dzieci na odciętej od świata farmie. Świat został opanowany przez tajemnicze potwory, które polują na istoty wydające z siebie dźwięki. Evelyn i Lee nauczyli się żyć w ciszy, ale wkrótce na świat przychodzi ich trzecie dziecko. To znacznie komplikuje ich poczucie bezpieczeństwa.

Dostępne do obejrzenia w SkyShowtime.

Downton Abbey: Wielki finał

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 123 minuty

123 minuty Reżyser: Simon Curtis

Simon Curtis Obsada: Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Paul Giamatti

"Downton Abbey", które najpierw gościło na małym ekranie przez 5 lat jako serial, a włącznie z tegorocznym, doczekało się trzech filmów kinowych. Zasługiwało na to, by dostać ostatni rozdział pięknej i budzącej emocje historii. Akcja filmu rozgrywa się w latach 30., kiedy to lady Mary (Dockery) wikła się w publiczny skandal, w związku z którym na rodzinę spada zagrożenie utratą pozycji społecznej. Bohaterowie muszą pogodzić się ze zmianami i zaakceptować przyszłość - swoją oraz Downton Abbey.

Dostępne do obejrzenia w SkyShowtime.

Madison - finał serialu

Lata emisji: 2026-

2026- Liczba sezonów: 1

1 Twórca: Taylor Sheridan

Taylor Sheridan Obsada: Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Beau Garrett, Elle Chapman

Tym razem zamiast Duttonów, fabularna orientacja serialu skierowała się ku rodzinie Clyburne'ów, tworzonej m.in. przez przyzwyczajoną do "wysokiego" stylu życia Stacy (Pfeiffer) oraz Prestona (Russell) Los sprawia, że kobieta decyduje się na przeniesienie się do doliny Madison River w Montanie, gdzie przed laty jej ukochany wyjeżdżał, by zaznać odosobnienia od zgiełku wielkomiejskiej codzienności. Choć stara się ona rozpocząć życie od nowa, napotyka na drodze wiele trudności.

Premiera 24 kwietnia w SkyShowtime.

Ted - finał 2. sezonu

Lata emisji: 2024-

2024- Liczba sezonów: 2

2 Twórca: Seth MacFarlane

Seth MacFarlane Obsada: Max Burkholder, Seth MacFarlane, Scott Grimes, Giorgia Whigham

Wiele się nie zmieniło od 1. sezonu - największą rozrywką, którą regularnie uprawiają John (Burkholder) i Ted (MacFarlane) jest palenie zioła, przeplatane w typowy dla siebie sposób, głębokimi dyskusjami na tematy damsko-męskie. Dwóch bohaterów dotychczas doznało mocnych przygód: podejrzenia w szkolnym śledztwo dotyczącym wysokiego rachunku za sekstelefon, romans pluszowego bohatera z mężatką, odwiedziny ze strony ojca Blaire, czy ciąża tej bohaterki. Grande Finale już za rogiem.

Premiera 24 kwietnia w SkyShowtime.

Więcej o SkyShowtime poczytasz na Spider's Web:

Adam Kudyba 25.04.2026 10:13

