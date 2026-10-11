Najlepsze role Toma Cruise'a. TOP 15 kreacji aktora

Aż trudno w to uwierzyć, ale Tom Cruise przekroczył kilka lat temu 60. rok życia. W jego przypadku można, a nawet trzeba powiedzieć, że starzeje się jak wino. Najlepszy kaskader wśród aktorów najczęściej bywa kojarzony z kinem opartym na spektakularnej akcji, ale wierni obserwatorzy wiedzą, że oprócz tego, Cruise ma na koncie sporo świetnych ról, wymagających od niego wyjścia ze strefy komfortu. W związku z premierą "Diggera", nowego filmu z udziałem aktora, postanowiliśmy wybrać jego najlepsze kreacje, które dotychczas mogliśmy oglądać.

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Tom Cruise - najlepsze role. TOP 15 filmowych wcieleń aktora

15. Rain Man

Głównym bohaterem filmu jest Charlie Babbit (Cruise), młody karierowicz mający kłopoty finansowe. Po śmierci ojca dowiaduje się, że ma o 20 lat starszego, autystycznego, brata Raymonda (Dustin Hoffman), który przebywa w domu opieki. Charlie porywa go i rusza z nim w podróż po Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu obaj mogą się lepiej poznać.

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Tom Cruise - kadr z filmu "Rain Man"

14. Mission: Impossible - The Final Reckoning

Prezydentka USA, Erika Sloane (Angela Bassett) prosi Ethana Hunta (Tom Cruise) o oddanie klucza umożliwiającego kontrolę nad Bytem - sztuczną inteligencją, której samorozwój doprowadził do światowego chaosu. Mocarstwa są ostatnimi przyczółkami opierającymi się Bytowi, ale globalny układ sił jest na krawędzi i długo nie wytrzyma. Ethan jest jedyną osobą, która ma szansę na ocalenie świata od zagłady. To najprawdopodobniej ostatnia część kultowej serii i zarazem wspaniałe pożegnanie Toma Cruise'a z rolą Hunta.

Tom Cruise - kadr z filmu "Mission: Impossible - The Final Reckoning"

13. Kolor pieniędzy

Chyba niekoniecznie wielu to pamięta, ale Tom Cruise swego czasu zagrał u legendarnego Martina Scorsese. W centrum filmu jest Eddie Felson (Paul Newman), doświadczony bilardzista, który dawno temu wycofał się z gry. Pewnego dnia w jednej z knajp poznaje Vincenta Laurię (Cruise) - młodego, zdolnego gracza. Z biegłem czasu ruszają w tournée po knajpach, gdzie Eddie uczy Vincenta wszystkich znanych sobie sztuczek. Po pewnym czasie dochodzi między nimi do konfliktu, którego efektem jest ich pojedynek na turnieju w Atlantic City.

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Tom Cruise - kadr z filmu "Kolor pieniędzy"

12. Top Gun

Pete "Maverick" Mitchell (Cruise) to jeden z najbardziej obiecujących pilotów amerykańskiej marynarki wojennej. Wraz ze swoim przyjacielem Goose'em (Anthony Edwards). Obaj zostają wybrani do szkoły asów przestworzy - Top Gun i rozpoczynają szkolenie na najlepszych pilotów na świecie. Maverick staje do rywalizacji z Tomem "Icemanem" Kazanskym (Val Kilmer) i zakochuje się w swojej instruktorce Charlie (Kelly McGillis). Klasyk, który dał Tomowi Cruise'owi filmową nieśmiertelność.

Tom Cruise - kadr z filmu "Top Gun"

11. Ostatni samuraj

Kapitan Nathan Algren (Tom Cruise) to weteran wojny secesyjnej. pod koniec 1876 roku przypływa do Japonii, aby szkolić żołnierzy imperatora Meiji. Ma to być przełamanie wiekowej tradycji, w której ochroną terytoriów zajmowali się wynajęci do tego wojownicy - samurajowie. Wojsko zaś ma być narzędziem do uzyskania przewagi cesarza nad władcami lokalnych prowincji, którzy są niechętni wszelkim zmianom, a zwłaszcza idei zjednoczenia kraju. Niespodziewanie, Algren wplątuje się w konflikt zbrojny owych przywódców z cesarzem. Kultowe, wojenno-kostiumowe, znakomite kino.

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Tom Cruise - kadr z filmu "Ostatni samuraj"

10. Zakładnik

Główny bohater, Max (Jamie Foxx), zarabia na życie jako nocny taksówkarz. Zabiera pasażera, którym okazuje się płatny zabójca (Cruise), będący na usługach kartelu. Zmusza Maxa, by ten, wożąc go od jednego miejsca do drugiego, pomógł mu w wykonaniu pięciu zleceń, polegających na zlikwidowaniu świadków FBI. Jedna z najciekawszych ról Cruise'a w karierze, tym razem u innego wielkiego twórcy, Michaela Manna.

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Tom Cruise - kadr z filmu "Zakładnik"

9. Ludzie honoru

W bazie w Guantanamo dochodzi do tragedii: umiera żołnierz brutalnie potraktowany przez swoich kolegów. Sprawa grozi wielkim skandalem, o mord zostaje oskarżonych dwóch żołnierzy. Porucznik Daniel Kaffee (Cruise) i kmdr ppor. JoAnne Galloway (Demi Moore) w trakcie procesu natrafiają na ślad mającego miejsce w bazie zjawiska "fali" i zmowy milczenia w związku ze śmiercią żołnierza. A wszystko to pod okiem surowego pułkownika Nathana Jessupa (Jack Nicholson). Film wyreżyserowany przez Roba Reinera, a napisany - co świetnie czuć - przez Aarona Sorkina.

Tom Cruise - kadr z filmu "Ludzie honoru"

8. Jerry Maguire

Tytułowy bohater (Cruise) to wpływowy i bogaty agent sportowy zajmujący się transferami zawodników. Gdy decyduje się przedstawić zwierzchnikom manifest, w którym krytykuje bezmyślną pogoń za karierą i pieniędzmi, traci wszystko, czym żył do tej pory: pracę, pieniądze i przyjaciół. Nowy rozdział w jego życiu objawia się w postaci uczucia do samotnej matki, Dorothy (Renee Zellweger). Sportowy komediodramat, który przyniósł Cruise'owi nominację do Oscara.

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Tom Cruise - kadr z filmu "Jerry Maguire"

7. Urodzony 4 lipca

Skoro o nominacjach do Oscara mowa - to film, który przyniósł Cruise'owi pierwszy raz możliwość ubiegania się o tę statuetkę. W 1989 roku legendarny Oliver Stone przeniósł na wielki ekran historię Rona Kovica (Cruise). Mężczyzna jest wychowywany w duchu patriotycznym i trafia na wojnę w Wietnamie. Tam zostaje poważnie ranny, a kalectwo doprowadza do ewolucji jego poglądów. Z chłopaka wierzącego w patriotyczne ideały staje się ikoną antywojennych protestów.

Tom Cruise - kadr z filmu "Urodzony 4 lipca"

6. Jaja w tropikach

Oczywiście, Cruise znany jest z posągowych ról, ale ma na koncie też te nastawione na niekontrolowalne, epickie szarże. Les Grossman, w którego się wciela, to prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna postać dzieła Bena Stillera. Centrum akcji stanowią losy rozkapryszonych aktorów, którzy biorą udział w produkcji filmu wojennego. Reżyser, sfrustrowany rosnącymi kosztami i kaprysami gwiazdorów, chwyta się ostatniej deski ratunku - wysyła ekipę filmową w dzikie tereny południowo-wschodniej Azji, by film zyskał na realizmie.

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Tom Cruise - kadr z filmu "Jaja w tropikach"

5. Magnolia

Najdłuższy film w karierze Paula Thomasa Andersona. Wybitny reżyser na przełomie wieków dostarczył nam jedno ze swoich najlepszych dzieł, mających mozaikową konstrukcję. To portret jednego dnia z życia kilku postaci - Tomowi Cruise'owi w tej układance przypadła rola Franka Mackeya, mizoginistycznego mówcy motywacyjnego, randkowego guru i zarazem syna Earla Partridge'a (Jason Robards), byłego producenta telewizyjnego, który umiera na raka. Cruise został nominowany za tę rolę do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową.

Tom Cruise - kadr z filmu "Magnolia"

4. Oczy szeroko zamknięte

Jedną z najlepszych i najbardziej pamiętanych przeze mnie ról Toma Cruise'a jest ta u maestro Kubricka. Legendarny reżyser opowiedział w filmie historię Billa (Cruise) i Alice (Kidman). On jest lekarzem, ona prowadzi galerię. Razem tworzą małżeństwo z klasy wyższej, jednak mimo materialnego spełnienia, w ich związek zaczyna wkradać się nuda. Po jednym z przyjęć życie obojga diametralnie się zmienia, a Bill zaczyna poszukiwania zaspokojenia swoich fascynacji.

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Tom Cruise - kadr z filmu "Oczy szeroko zamknięte"

3. Wywiad z wampirem

Siri, znajdź mi film z najprzystojniejszymi (i jednymi z najzdolniejszych) aktorami swoich czasów. Wynik: "Wywiad z wampirem", a w obsadzie Brad Pitt, Tom Cruise i Antonio Banderas. Fabuła filmu rozgrywa się wokół Louisa de Pointe du Lac (Pitt), dwustuletniego wampira, który spotyka się z dziennikarzem Malloyem (Christian Slater), aby opowiedzieć mu historię swojego życia (i życia po śmierci). Jednym z jej wątków jest znajomość z Lestatem de Lioncourtem (Cruise) - francuskim wampirem, który zupełnie zmienił jego los.

Tom Cruise - kadr z filmu "Wywiad z wampirem"

2. Top Gun: Maverick

Jeden z najlepszych sequeli w historii kina, zwłaszcza współczesnego. Cruise po 36 latach powrócił do roli Pete'a Mitchella i zrobił to, co umie najlepiej - pokazał światu, że wiek naprawdę jest tylko liczbą. "Maverick" to zapierające dech w piersiach widowisko. Główny bohater wraca do szkoły lotniczej Top Gun, gdzie musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, szkoląc grupę młodych pilotów, wśród których jest syn jego najlepszego przyjaciela, Rooster (Miles Teller).

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Tom Cruise - kadr z filmu "Top Gun: Maverick"

1. Digger

Mówię to z absolutną świadomością - uważam, że pod okiem Alejandro G. Inarritu, Tom Cruise zafundował światu najlepszy aktorski popis w karierze, pełny wymagających i autentycznie podanych dialogów czy monologów, godny nominacji do Oscara. Digger Rockwell, w którego się wciela, to zakochany w ropie stary kowboj, ekscentryczny baron naftowy z Teksasu. Na skutek odwiertów prowadzonych przez jego firmę dochodzi do tragedii w postaci katastrofy ekologicznej, a przed światem staje ryzyko globalnej zagłady. Prezydent USA (John Goodman) zleca głównemu bohaterowi, by naprawił wyrządzone przez siebie szkody.

Tom Cruise - kadr z filmu "Digger"

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