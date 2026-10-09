Filmowy Władca Pierścieni ocalony. Peter Jackson wraca do akcji

Dla osób obawiających się konsolidacji dwóch historycznych wytwórni pewnym pocieszeniem może być fakt, że Warner Bros. będzie działać oddzielnie od Paramountu - pod kierownictwem Jessego Ehrmana i Mike’a Irelanda. Dzięki temu oba studia nadal będą mogły konkurować ze sobą o projekty, choć będzie istniała pewna koordynacja.

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Współdyrektor generalny, Ynon Kriez, podkreślił:

Plan zakłada zachowanie niezależności kreatywnej obu studiów, tak aby każde miało własny repertuar, własne relacje i takie same możliwości. Będziemy natomiast koordynować harmonogram premier i optymalizować go pod kątem gatunków oraz grup odbiorców, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty dla całej firmy.

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To dobra wiadomość. I również zdaje się potwierdzać, że Paramount nie zamierza blokować jednego z zapowiedzianych filmów z uniwersum „Władcy Pierścieni”.

Władca Pierścieni - prace nad nowym filmem nie zostały wstrzymane, Peter Jackson w akcji

4 października pojawiły się doniesienia, że film pod tytułem „Władca Pierścieni: Cień przeszłości”, nad którym pracuje Stephen Colbert, został „wstrzymany” w związku z fuzją Paramountu i Warner Bros. Gospodarz programu telewizyjnego ujawnił projekt w marcu 2026 r. Informację o jego rzekomym zawieszeniu podał serwis Knight Edge Media, jednak wygląda na to, że fani mogą odetchnąć z ulgą. Obraz wciąż widnieje na liście planowanych i produkowanych produkcji.

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Przypomnę, że film ma rozbudować oryginalną trylogię Petera Jacksona, adaptując kilka początkowych rozdziałów pierwszego tomu, które pominięto w filmach. Chodzi przede wszystkim o podróż hobbitów z Hobbitonu do Bree. Co ciekawe, fabuła ma jednak rozgrywać się już po zakończeniu oryginalnej trylogii. Sam, Merry i Pippin wyruszą w podróż, by ponownie prześledzić pierwsze etapy swojej dawnej przygody. Według streszczenia opublikowanego przez „Variety” fabuła przedstawia się następująco:

Czternaście lat po odejściu Froda Sam, Merry i Pippin wyruszają, by odtworzyć pierwsze etapy swojej przygody. Tymczasem Elanor, córka Sama, odkrywa dawno pogrzebaną tajemnicę i postanawia dowiedzieć się, dlaczego Wojna o Pierścień niemal została przegrana, zanim na dobre się rozpoczęła.

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Colberta ma wesprzeć jego syn, scenarzysta Peter McGee, a do zespołu dołączyła też Philippa Boyens, współautorka skryptów do oryginalnej trylogii.

Tymczasem kolejny film z uniwersum „Władcy Pierścieni”, czyli „The Hunt for Gollum” w reżyserii Andy’ego Serkisa, trafi do kin 17 grudnia 2027 r. Opowie o wyprawie Aragorna, który na polecenie Gandalfa przemierza dzikie tereny w poszukiwaniu śladów nieuchwytnego Smeagola. Celem misji jest odkrycie pochodzenia tajemniczego Pierścienia, który najpierw należał do Bilba, a następnie trafił w ręce Froda. I tutaj kolejna świetna informacja: w najnowszym raporcie serwisu „Deadline” Peter Jackson figuruje jako jeden ze scenarzystów nadchodzącego filmu, obok Fran Walsh, Philippy Boyens, Phoebe Gittins i Arty’ego Papageorgiou!

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Jackson był wcześniej wymieniany wyłącznie jako producent. To istotna zmiana, która oznacza, że za scenariusz ponownie odpowiadać będzie oscarowe trio stojące za oryginalną, filmową trylogią „Władcy Pierścieni”. A to bardzo dobrze zwiastuje.

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