Na TikToku już zaraz obejrzysz serial. Aktorzy poszukiwani

Dzisiejszy TikTok znacznie różni się od tego, który został wprowadzony na rynek już niemal dekadę temu (jeśli liczymy czas fuzji aplikacji Douyin z Musical.ly, do której doszło w 2017 roku). Początkowo twórczość w pionowym formacie, którą udostępniali użytkownicy TikToka, miała być lekka, zabawna, ale przede wszystkim bardzo krótka. Popularnością cieszył się format lip-sync, czyli poruszanie ustami do znanych utworów muzycznych lub zabawnych dialogów, a także proste układy choreograficzne do trendującej muzyki. Wszystko trwało dosłownie kilkanaście sekund.

Z czasem zaczęto jednak odchodzić od tych prostych formatów na rzecz szerszej tematyki - w tym edukacyjnej, lifestylowej i komediowej. Dzięki temu obecnie na TikToku dostępne są nie tylko te krótkie i angażujące formy, które zabawiają widza w mniej niż minutę, ale również te dłuższe formaty, typu story time czy vlogi. Dziś serwis umożliwia zrealizowanie filmu, który może trwać nawet 10 minut. W porównaniu do początków to cała wieczność. To co dopiero użytkownicy powiedzą na nowe rozwiązanie?

TikTok zamierza kręcić seriale. Szuka aktorów

TikTok rozpoczął casting do "nowej produkcji krótkometrażowej" - ujawnia serwis Business Insider. Według doniesień platforma szuka już nawet aktorów do tego projektu, który ma mieć formę opery mydlanej. Informację tę miał przekazać dziennikarzom Business Insider za pośrednictwem e-maila jeden z pracowników TikToka.

Można było przypuszczać, że coś takiego w końcu się wydarzy. Serwis Just Jared zauważył, że w listopadzie TikTok złożył wniosek o rejestrację znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych dla terminu "TikTok Drama". Sugeruje to, że platforma już od dłuższego czasu realizowała swój plan na wprowadzenie do swojej biblioteki krótkometrażowych seriali z aktorami. TikTok ujawnił, że pod tym znakiem bedą kryły się "krótkie seriale dramatyczne, programy telewizyjne i odcinki internetowe".

Seriale krótkmetrażowe nie będą jednak na TikToku nowością - teraz po prostu będą powstawać pod szyldem platformy. Serwis już wcześniej oferował produkcje odcinkowe podzielona na krótkie klipy, które były stworzone przez firmy zewnętrzne. Popularnością cieszą się również te stworzone przez sztuczną inteligencję. Wygląda jednak na to, że te tiktokowe seriale, choć ograniczone czasem, będą zrealizowane z większym rozmachem.

Pomysł na wprowadzenie tego rodzaju produkcji trochę mnie niepokoi. W związku z tym, że widzowie będą mieli dostęp do bardzo okrojonych wersji seriali, zaczną się do nich przyzwyczajać. Może doprowadzić to do tego, że skupienie się na "prawdziwym" serialu będzie dla nich już zbyt wymagające - już teraz zresztą trwa dyskusja na temat tego, że widzowie scrollują przed ekranami, nie koncentrując się na fabule produkcji. Z drugiej strony taka forma może zainspirować użytkowników do oglądania nieco dłuższych treści lub też, jeśli nie będzie dostarczała produkcji wyższej jakości, po prostu ich do niej zniechęcić. Czas pokaże.

Anna Bortniak 29.03.2026 10:46

