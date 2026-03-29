Na TikToku już zaraz obejrzysz serial. Aktorzy poszukiwani

TikTok nie zamierza być już platformą, która będzie dorastać widzom wyłącznie kilkunastosekundowe czy kilkominutowe produkcje. Serwis postanowi spróbować swoich sił w nieco dłuższych, choć wciąż krótkometrażowych formach seriali dramatycznych, a poszukiwania aktorów do "mikrodramatów" już się rozpoczęły.

Anna Bortniak
tiktok seriale krotkometrazowe aktorzy
Dzisiejszy TikTok znacznie różni się od tego, który został wprowadzony na rynek już niemal dekadę temu (jeśli liczymy czas fuzji aplikacji Douyin z Musical.ly, do której doszło w 2017 roku). Początkowo twórczość w pionowym formacie, którą udostępniali użytkownicy TikToka, miała być lekka, zabawna, ale przede wszystkim bardzo krótka. Popularnością cieszył się format lip-sync, czyli poruszanie ustami do znanych utworów muzycznych lub zabawnych dialogów, a także proste układy choreograficzne do trendującej muzyki. Wszystko trwało dosłownie kilkanaście sekund.

Z czasem zaczęto jednak odchodzić od tych prostych formatów na rzecz szerszej tematyki - w tym edukacyjnej, lifestylowej i komediowej. Dzięki temu obecnie na TikToku dostępne są nie tylko te krótkie i angażujące formy, które zabawiają widza w mniej niż minutę, ale również te dłuższe formaty, typu story time czy vlogi. Dziś serwis umożliwia zrealizowanie filmu, który może trwać nawet 10 minut. W porównaniu do początków to cała wieczność. To co dopiero użytkownicy powiedzą na nowe rozwiązanie?

TikTok zamierza kręcić seriale. Szuka aktorów

TikTok rozpoczął casting do "nowej produkcji krótkometrażowej" - ujawnia serwis Business Insider. Według doniesień platforma szuka już nawet aktorów do tego projektu, który ma mieć formę opery mydlanej. Informację tę miał przekazać dziennikarzom Business Insider za pośrednictwem e-maila jeden z pracowników TikToka.

Można było przypuszczać, że coś takiego w końcu się wydarzy. Serwis Just Jared zauważył, że w listopadzie TikTok złożył wniosek o rejestrację znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych dla terminu "TikTok Drama". Sugeruje to, że platforma już od dłuższego czasu realizowała swój plan na wprowadzenie do swojej biblioteki krótkometrażowych seriali z aktorami. TikTok ujawnił, że pod tym znakiem bedą kryły się "krótkie seriale dramatyczne, programy telewizyjne i odcinki internetowe".

Seriale krótkmetrażowe nie będą jednak na TikToku nowością - teraz po prostu będą powstawać pod szyldem platformy. Serwis już wcześniej oferował produkcje odcinkowe podzielona na krótkie klipy, które były stworzone przez firmy zewnętrzne. Popularnością cieszą się również te stworzone przez sztuczną inteligencję. Wygląda jednak na to, że te tiktokowe seriale, choć ograniczone czasem, będą zrealizowane z większym rozmachem.

Pomysł na wprowadzenie tego rodzaju produkcji trochę mnie niepokoi. W związku z tym, że widzowie będą mieli dostęp do bardzo okrojonych wersji seriali, zaczną się do nich przyzwyczajać. Może doprowadzić to do tego, że skupienie się na "prawdziwym" serialu będzie dla nich już zbyt wymagające - już teraz zresztą trwa dyskusja na temat tego, że widzowie scrollują przed ekranami, nie koncentrując się na fabule produkcji. Z drugiej strony taka forma może zainspirować użytkowników do oglądania nieco dłuższych treści lub też, jeśli nie będzie dostarczała produkcji wyższej jakości, po prostu ich do niej zniechęcić. Czas pokaże.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak
29.03.2026 10:46
Tagi: Tiktok
Najnowsze
10:05
Ta filmowa perła roztopi wasze serca. Jest na Prime Video
Aktualizacja: 2026-03-29T10:05:00+02:00
9:19
Użytkownicy Netfliksa latami czekali na taki dreszczowiec. Zarwanie nocki gwarantowane
Aktualizacja: 2026-03-29T09:19:00+02:00
8:33
Z kina do HBO Max. Boska obsada w magicznym fantasy
Aktualizacja: 2026-03-29T08:33:00+02:00
7:44
Kiedy 5. sezon Bridgertonów? Czekamy na premierę
Aktualizacja: 2026-03-29T07:44:00+02:00
16:54
Czy Harry Hole dostanie 2. sezon? To obecnie hit Netfliksa
Aktualizacja: 2026-03-28T16:54:00+01:00
15:11
Apple TV pozamiatał. Doskonałe nowości na kwiecień 2026
Aktualizacja: 2026-03-28T15:11:00+01:00
14:08
Nowy norweski kryminał Netfliksa zaczął się od środka. To lubię
Aktualizacja: 2026-03-28T14:08:00+01:00
13:29
Avatar 3 zmierza do VOD. Wiemy, kiedy hit sci-fi pojawi się online
Aktualizacja: 2026-03-28T13:29:00+01:00
13:02
Ranking filmów o Harrym Potterze. Wielki problem bogactwa
Aktualizacja: 2026-03-28T13:02:00+01:00
12:30
Zwiastun serialu Harry Potter z historycznym rekordem. Mocarny wynik
Aktualizacja: 2026-03-28T12:30:18+01:00
12:01
Głośne tytuły opanowują Prime Video. Użytkownicy mają nosa do sci-fi
Aktualizacja: 2026-03-28T12:01:00+01:00
11:23
Policja reaguje na film Książula. To było niebezpieczne
Aktualizacja: 2026-03-28T11:23:48+01:00
11:19
Kiedy wielki finał Hacks? 5. sezon serialu nadchodzi
Aktualizacja: 2026-03-28T11:19:00+01:00
10:17
Wyjaśniamy zakończenie serialu Harry Hole. Kto zabił?
Aktualizacja: 2026-03-28T10:17:00+01:00
9:17
TOP 5 nowości Netfliksa na weekend. Będzie groźnie i kryminalnie
Aktualizacja: 2026-03-28T09:17:00+01:00
8:36
Na HBO Max wpadł jeden z najbardziej stylowych kryminałów dekady. Ma klasę
Aktualizacja: 2026-03-28T08:36:00+01:00
6:16
Kiedy premiera 3. sezonu Pierścieni Władzy? Fani Władcy Pierścieni muszą być cierpliwi
Aktualizacja: 2026-03-28T06:16:00+01:00
19:33
HBO Max poskramia ponure nastroje. Mocne nowości do obejrzenia w ten weekend
Aktualizacja: 2026-03-27T19:33:00+01:00
18:01
Po seansie znienawidzicie kapitalizm. Świetna komedia już w Prime Video
Aktualizacja: 2026-03-27T18:01:00+01:00
16:17
Ukryta scena po napisach w serialu Harry Hole. To może być wskazówka
Aktualizacja: 2026-03-27T16:17:00+01:00
