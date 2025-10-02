#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się
  3. Dramy

Spali pod sklepem, żeby dostać talerz. IKEA prawie jak Lidl

Kolekcja Gustafa Westmana zadebiutowała w sklepach IKEA w Polsce. Produkty zaprojektowane przez szwedzkiego artystę spotkały się z tak ogromnym zainteresowaniem klientów, że część z nich ustawiała się w kolejkach jeszcze w przed otwarciem sklepów. Niektórzy koczowali pod IKEA już w nocy, aby dorwać upragnione przedmioty. Przypominało to gorączkowe oczekiwanie na otwarcie nowego Lidla w okolicy.

Anna Bortniak
ikea walka gustaf westman kolekcja
REKLAMA

Wczoraj, 1 października, w sklepach IKEA w Polsce zadebiutowała limitowana kolekcja we współpracy z Gustafem Westmanem. Jest to część zimowej linii VINTERFINT, w skład której wchodzi 12 elementów. Wśród nich porcelanowe naczynia, świeczniki, lampy oraz oryginalny wazon o charakterystycznych rzeźbiarskich kształtach i odważnych kolorach - klasycznej czerwieni i zieleni, jasnego różu oraz błękitu.

W związku z tym, że kolekcje Westmana są dosyć drogie, wiele sieciówek inspiruje się jego stylem, tworząc przedmioty, na które będzie mogła sobie pozwolić większa liczba osób. Jednym ze sklepów, który kojarzy się z produktami na każdą kieszeń, jest oczywiście IKEA, dlatego zainteresowanie kolekcją szwedzkiego artysty spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Takiego poruszenia chyba jednak mało kto się spodziewał.

REKLAMA

Klienci rzucili się na kolekcję Gustafa Westmana w IKEA

Na TikToku pojawiły się nagrania z wycieczki do IKEA. Wynika z nich, że ludzie czatowali pod sklepem już od samego rana, by zdobyć upragnione przedmioty zaprojektowane przez Westmana. Jedna z influencerek udokumentowała nawet, jak rozkłada namiot pod sklepem na dzień przed otwarciem, by być pierwsza w kolejce. I rzeczywiście, rano przed godziną 9:00 trzeba było znaleźć sobie miejsce wśród przybywających na miejsce osób.

To, co działo się już po wpuszczeniu kolejkowiczów przez ochroniarza, przypominało wielkie otwarcie sklepu Lidla. Patrząc na starszych ludzi, którzy o 6:00 rano stoją z wózkami przed wejściem, by skorzystać z promocji, pukamy się w głowę. Tymczasem analogiczna sytuacja miała miejsce z młodymi osobami, które dosłownie biegiem rzuciły się po produkty Westmana.

Gustaf Westman to 31-letni artysta ze Sztokholmu, którego projekty stały się popularne dzięki oryginalnemu podejściu do designu. Stworzone przez niego przedmioty charakteryzują się miękkimi liniami, odważnymi kolorami i elementem zabawy, która wnosi lekkość do codziennych wnętrz. Projektant inspiruje się stylem Memphis, modą i ciągłością form, co stało się jego znakiem rozpoznawczym.

Dla mnie ta współpraca była okazją, by tradycyjne estetyki świąteczne obrócić do góry nogami i wprowadzić więcej zabawy i odwagi. To moja interpretacja świąt - nowy design dla nowego pokolenia

- skomentował Westman.

Limitowana kolekcja IKEA we współpracy z Gustafem Westmanem jest dostępna w Polsce od 1 października 2025. Produkty dostępne będą do wyczerpania zapasów.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
02.10.2025 13:52
Tagi: ikeaTiktok
Najnowsze
13:52
Spali pod sklepem, żeby dostać talerz. IKEA prawie jak Lidl
Aktualizacja: 2025-10-02T13:52:40+02:00
13:20
Nadchodzi nowy Thorgal, ale nie taki, jak myślicie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-02T13:20:03+02:00
11:51
Netflix wrzucił właśnie aż 20 tytułów. Wśród nich kultowe filmy
Aktualizacja: 2025-10-02T11:51:51+02:00
9:43
Najdroższy serial fantasy dostanie aż 5 sezonów. Amazon sypie milionami
Aktualizacja: 2025-10-02T09:43:22+02:00
9:29
Wraca mój ulubiony polski serial kryminalny. Minęły lata od 1. sezonu
Aktualizacja: 2025-10-02T09:29:55+02:00
9:11
Hollywood patrzy? Anna Próchniak nominowana do prestiżowej nagrody
Aktualizacja: 2025-10-02T09:11:25+02:00
6:33
Wszyscy uwielbiają GeoGuessr. Ile to kosztuje, jakie są alternatywy?
Aktualizacja: 2025-10-02T06:33:00+02:00
19:13
Dziś finał serialu, który widzowie okrzyknęli arcydziełem komedii
Aktualizacja: 2025-10-01T19:13:00+02:00
17:12
Gdzie kręcono serial Angela? Najpiękniejsze miejsce w Hiszpanii
Aktualizacja: 2025-10-01T17:12:00+02:00
15:54
Open'er ogłosił pierwszego headlinera. Rusza sprzedaż biletów na 2026 rok
Aktualizacja: 2025-10-01T15:54:48+02:00
15:34
Frankenstein: zwiastun filmu Guillermo del Toro dla Netfliksa. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2025-10-01T15:34:55+02:00
14:22
HBO Max na październik 2025. Wracają genialne horrory
Aktualizacja: 2025-10-01T14:22:53+02:00
12:19
Burger Drwala wraca. Kiedy? Jest możliwa data
Aktualizacja: 2025-10-01T12:19:45+02:00
11:44
Zaskakująca nowość HBO Max. Mało znane filmy o Shreku już w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-01T11:44:00+02:00
11:22
Polsat Box Go to doskonała alternatywa dla klasycznej TV. Dowód? Nowa oferta
Aktualizacja: 2025-10-01T11:22:39+02:00
9:55
Netflix bojkotowany. Widzowie kasują subskrypcję przez bajkę dla dzieci
Aktualizacja: 2025-10-01T09:55:06+02:00
9:20
Szybcy i Wściekli 11 wchodzą na plan. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-10-01T09:20:13+02:00
7:01
Wiem, dlaczego Netflix oszalał na punkcie Angeli. Recenzja thrillera
Aktualizacja: 2025-10-01T07:01:00+02:00
20:34
Netflix przywalił widzom jak z półobrotu. Tak się robi kino akcji
Aktualizacja: 2025-09-30T20:34:28+02:00
19:17
Disney+ wie, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie. Nowy serial zabija śmiechem
Aktualizacja: 2025-09-30T19:17:52+02:00
17:57
Najstraszniejszy horror roku już w VOD. Możecie nadrobić go w domu
Aktualizacja: 2025-09-30T17:57:04+02:00
16:42
Internet zalały memy o "konowałach". Ludzi wkurzyły zarobki lekarzy
Aktualizacja: 2025-09-30T16:42:16+02:00
15:31
Netflix dodał taki serial, że ludzie oglądają go na jeden raz. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-09-30T15:31:34+02:00
14:26
Krzysztof Gonciarz nie odpuszcza. Pozywa ważną posłankę Lewicy
Aktualizacja: 2025-09-30T14:26:21+02:00
13:50
Doja Cat wraca do Polski w 2026. Rusza sprzedaż na trasę raperki
Aktualizacja: 2025-09-30T13:50:30+02:00
13:49
Wypadek na planie serialu Netfliksa. Znany aktor trafił do szpitala
Aktualizacja: 2025-09-30T13:49:19+02:00
10:50
J.K. Rowling zaatakowała Emmę Watson w szczerym wpisie
Aktualizacja: 2025-09-30T10:50:21+02:00
10:41
Donald Trump uderza w kino. Zapowiada absurdalnie wysokie cła na filmy
Aktualizacja: 2025-09-30T10:41:42+02:00
8:54
Biały Dom idzie na wojnę. Z Arianą Grande
Aktualizacja: 2025-09-30T08:54:57+02:00
8:34
Na marginesie: zakończenie serialu Netfliksa. Omawiamy finał
Aktualizacja: 2025-09-30T08:34:22+02:00
20:15
Kim jest Dean Cipher z Gen V. Wyjaśniamy plan Doktora Golda
Aktualizacja: 2025-09-29T20:15:00+02:00
18:23
Nowy hit akcji wziął użytkowników Prime Video z zaskoczenia
Aktualizacja: 2025-09-29T18:23:00+02:00
17:32
Kiedy premiera Social Network 2? Wszystko, co wiemy o filmie
Aktualizacja: 2025-09-29T17:32:00+02:00
17:03
Netflix zachwycił widzów nowym serialem. Twórca już mówi o kolejnych sezonach
Aktualizacja: 2025-09-29T17:03:30+02:00
16:15
Czy Na Marginesie to serial na faktach? To przerażająca historia
Aktualizacja: 2025-09-29T16:15:00+02:00
15:15
Taylor Swift wraca na ekrany. Sprzedaż właśnie ruszyła
Aktualizacja: 2025-09-29T15:15:40+02:00
14:22
Czy powstanie 2. sezon serialu Na marginesie? Co mówi Netflix?
Aktualizacja: 2025-09-29T14:22:14+02:00
13:55
Poszłam do McDonalda nie po to, żeby jeść, ale żeby dostać... Bravo
Aktualizacja: 2025-09-29T13:55:25+02:00
12:33
Fortnite oszalał. Wywalili Peacemakera za aluzje do "akwarelisty"
Aktualizacja: 2025-09-29T12:33:12+02:00
11:59
Ojciec chrzestny, Epilog. Opinia o reżyserskiej wersji filmu
Aktualizacja: 2025-09-29T11:59:29+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA