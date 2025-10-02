Spali pod sklepem, żeby dostać talerz. IKEA prawie jak Lidl

Ładowanie...

Wczoraj, 1 października, w sklepach IKEA w Polsce zadebiutowała limitowana kolekcja we współpracy z Gustafem Westmanem. Jest to część zimowej linii VINTERFINT, w skład której wchodzi 12 elementów. Wśród nich porcelanowe naczynia, świeczniki, lampy oraz oryginalny wazon o charakterystycznych rzeźbiarskich kształtach i odważnych kolorach - klasycznej czerwieni i zieleni, jasnego różu oraz błękitu.

W związku z tym, że kolekcje Westmana są dosyć drogie, wiele sieciówek inspiruje się jego stylem, tworząc przedmioty, na które będzie mogła sobie pozwolić większa liczba osób. Jednym ze sklepów, który kojarzy się z produktami na każdą kieszeń, jest oczywiście IKEA, dlatego zainteresowanie kolekcją szwedzkiego artysty spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Takiego poruszenia chyba jednak mało kto się spodziewał.

REKLAMA

Klienci rzucili się na kolekcję Gustafa Westmana w IKEA

Na TikToku pojawiły się nagrania z wycieczki do IKEA. Wynika z nich, że ludzie czatowali pod sklepem już od samego rana, by zdobyć upragnione przedmioty zaprojektowane przez Westmana. Jedna z influencerek udokumentowała nawet, jak rozkłada namiot pod sklepem na dzień przed otwarciem, by być pierwsza w kolejce. I rzeczywiście, rano przed godziną 9:00 trzeba było znaleźć sobie miejsce wśród przybywających na miejsce osób.

To, co działo się już po wpuszczeniu kolejkowiczów przez ochroniarza, przypominało wielkie otwarcie sklepu Lidla. Patrząc na starszych ludzi, którzy o 6:00 rano stoją z wózkami przed wejściem, by skorzystać z promocji, pukamy się w głowę. Tymczasem analogiczna sytuacja miała miejsce z młodymi osobami, które dosłownie biegiem rzuciły się po produkty Westmana.

Gustaf Westman to 31-letni artysta ze Sztokholmu, którego projekty stały się popularne dzięki oryginalnemu podejściu do designu. Stworzone przez niego przedmioty charakteryzują się miękkimi liniami, odważnymi kolorami i elementem zabawy, która wnosi lekkość do codziennych wnętrz. Projektant inspiruje się stylem Memphis, modą i ciągłością form, co stało się jego znakiem rozpoznawczym.

Dla mnie ta współpraca była okazją, by tradycyjne estetyki świąteczne obrócić do góry nogami i wprowadzić więcej zabawy i odwagi. To moja interpretacja świąt - nowy design dla nowego pokolenia - skomentował Westman.

Limitowana kolekcja IKEA we współpracy z Gustafem Westmanem jest dostępna w Polsce od 1 października 2025. Produkty dostępne będą do wyczerpania zapasów.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 02.10.2025 13:52

Ładowanie...