Co oznacza 67? Wyjaśniamy zagubionym na TikToku
Od jakiegoś czasu liczba 67 (wymawiana jako "six, seven") prześladuje użytkowników TikToka, a serwis Dictionary.com okrzyknął ją nawet słowem roku. Co oznacza? Wyjaśniamy.
Liczba 67 to obecnie najpopularniejsza liczba wśród członków pokolenia Alfa, która na TikToku jest viralem. Serwis zalewany jest filmikami, na których dzieciaki wykrzykują liczbę 67 po angielsku - pod hasztagiem 67 znajduje się obecnie ponad 2,2 mln nagrań - poruszając dłońmi w górę i w dół. Temat powrócił za sprawą serwisu Dictionary.com, który okrzyknął popularną liczbę 67 słowem roku. O co chodzi?
67 - o co chodzi z tą liczbą? Jest viralem na TikToku
Wiele osób zastanawia się, co oznacza liczba 67. Odpowiedź może być rozczarowująca, bo zasadniczo jest ona pozbawiona znaczenia. Wiadomo jednak, że fraza "six, seven" pochodzi z utworu "Doot Doot" rapera Skrillii który zadebiutował w 2024 r. Artysta rapuje w nim: "6-7, I just bipped right on the highway" ("6-7, właśnie przejechałem autostradą").
Piosenka stała się viralem na początku 2025 r., kiedy użytkownicy TikToka zaczęli publikować filmiki z 24-letnim koszykarzem NBA LaMelo Ballem, mierzącym 6 stów i 7 cali (190 cm wzrostu), właśnie do kawałka Skrillii. Sam Ball stwierdził, że często słyszy, jak dzieciaki krzyczą do niego "sześć, siedem" i zażartował, że to jego nowy pseudonim. Prawdziwy boom na tę liczbę nastąpił jednak w momencie, gdy podczas meczu koszykówki młody celebryta Cam Wilder krzyknął do kamery "sześć, siedem", poruszając dłońmi w górę i w dół.
No dobrze, ale czy oryginalnie ta liczba ma jakieś znaczenie i czy twórca z zamysłem umieścił ją w swojej piosence? W wywiadzie dla "Wall Street Journal" Skrilla przyznał, że nigdy nie nadawał tej liczbie konkretnego znaczenia i wciąż nie chciałby tego robić - stwierdził, że powodem, dla którego stała się ona viralowa, jest właśnie to, że nie wiadomo, co oznacza.
