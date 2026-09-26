Użytkownicy Disney+ nie odpuszczają filmom z kina. Ale chcą też więcej horrorów
Co się ogląda na Disney+? Użytkownicy platformy jak zwykle stracili głowy dla filmów prosto z kina. Jeśli zaś chodzi o seriale, wybierają nowy horror. Nie chcą mu odpuścić.
Użytkownikom Disney+ trudno zmienić przyzwyczajenia. Wciąż korzystają z subskrypcji, żeby oglądać filmy, które wpadają do serwisu prosto z wielkiego ekranu. Niby z jakiego powodu jeszcze do niedawna w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju, królował "Diabeł ubiera się u Prady 2"? Jeszcze nie zszedł z repertuarów, a już wylądował w usłudze i wszyscy się na niego rzucili. Teraz już mu trochę odpuszczają.
"Diabeł ubiera się u Prady 2" spadł na drugie miejsce topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Ze szczytu strąciła go bowiem inna nowość prosto z kina. 2 września na platformie zadebiutowała najnowsza odsłona "Gwiezdnych wojen". Od tamtej pory "Mandalorian i Grogu" nie schodzą z pierwszej pozycji zestawienia. Wygląda jednak na to, że zaraz będą musieli.
Disney+ - co obejrzeć?
W minioną środę na Disney+ zadebiutował "Toy Story 5" - trzeci za "Spider-Manem: Całkiem nowym dniem" i "Odyseją" najbardziej kasowy film tego roku. Jeszcze do niedawna gościł w kinach, a teraz już możemy obejrzeć go online bez dodatkowych opłat. Biorąc pod uwagę dotychczasowy schemat działań platformy animacja zaraz powinna stać się hitem i w nadchodzącym tygodniu zmieść całą konkurencję, łącznie z "Mandalorianem i Grogu".
W topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju szykują się przetasowania. Ale jak będzie w zestawieniu najchętniej oglądanych seriali? Tam też przydałoby się lekkie odświeżenie. Bo użytkownicy platformy wciąż nie mogą się oderwać od "Krwawego miasta". Jakby ciągle kolejni subskrybenci je odkrywali i się nim zachwycali.
"Krwawe miasto" trafiło na Disney+ już grubo ponad tydzień temu. Zaraz po premierze, w środę 16 września, wdrapało się na szczyt topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju i od tamtej pory nie chce z niego zejść. Użytkownicy rzucili się na produkcję. A biorąc pod uwagę, że dostali od razu wszystkie odcinki naraz, pewnie chętnie korzystają z możliwości obejrzenia ich na jednym posiedzeniu.
W tym akurat wypadku jesteśmy świadkami przesunięcia przyzwyczajeń użytkowników Disney+. Zazwyczaj najchętniej oglądają bowiem nowości ze świata Marvela czy Star Warsów, które teraz są na dalszych miejscach topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Najwyżej znajdziemy "Lokiego", zajmującego dopiero trzecią pozycję. Bo prócz "Krwawego miasta" subskrybenci wciąż chętnie sięgają po "Obsesję" - mocny thriller.
To jest to. Jakby użytkownicy Disney+ nagle zapragnęli mocniejszych i intensywniejszych wrażeń. Jeszcze do niedawna oglądali "Obsesję" i "Strzępy", a teraz najchętniej sięgają po niemiecki horror, który też się z nimi nie pieści. Co więcej, jeszcze do niedawna "Krwawe miasto" dobrze komponowało się z "Obłędem", który ominął kina i trafił od razu do streamingu. Film spadł jednak z topki tak szybko jak na nią trafił. Teraz w zestawieniu nie ma po nim śladu.
Niemniej coś jest na rzeczy. Choć użytkownicy wciąż chętnie oglądają "Gwiezdne wojny" i Marvele (w topce filmów pełno jest "Avengersów") to jednak coraz częściej sięgają też po tytuły, które nie są częścią wielkich popkulturowych franczyz. A to na pewno dobra zmiana.
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Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:
- Krwawe miasto
- Obsesja
- Loki
- Blue: Kompilacje
- The Mandalorian
- Strzępy
- Punisher
- Dorośli
- Genialna Morgan
- Chad Powers
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:
- Mandalorian i Grogu
- Diabeł ubiera się u Prady 2
- Avengers: Wojna bez granic
- Avengers: Koniec gry
- Toy Story
- Avengers: Czas Ultrona
- Avengers
- Deadpool & Wolverine
- Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów
- Avatar: Ogień i popiół
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.