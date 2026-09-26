Użytkownicy Disney+ nie odpuszczają filmom z kina. Ale chcą też więcej horrorów

Użytkownikom Disney+ trudno zmienić przyzwyczajenia. Wciąż korzystają z subskrypcji, żeby oglądać filmy, które wpadają do serwisu prosto z wielkiego ekranu. Niby z jakiego powodu jeszcze do niedawna w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju, królował "Diabeł ubiera się u Prady 2"? Jeszcze nie zszedł z repertuarów, a już wylądował w usłudze i wszyscy się na niego rzucili. Teraz już mu trochę odpuszczają.



"Diabeł ubiera się u Prady 2" spadł na drugie miejsce topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Ze szczytu strąciła go bowiem inna nowość prosto z kina. 2 września na platformie zadebiutowała najnowsza odsłona "Gwiezdnych wojen". Od tamtej pory "Mandalorian i Grogu" nie schodzą z pierwszej pozycji zestawienia. Wygląda jednak na to, że zaraz będą musieli.

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Disney+ - co obejrzeć?

W minioną środę na Disney+ zadebiutował "Toy Story 5" - trzeci za "Spider-Manem: Całkiem nowym dniem" i "Odyseją" najbardziej kasowy film tego roku. Jeszcze do niedawna gościł w kinach, a teraz już możemy obejrzeć go online bez dodatkowych opłat. Biorąc pod uwagę dotychczasowy schemat działań platformy animacja zaraz powinna stać się hitem i w nadchodzącym tygodniu zmieść całą konkurencję, łącznie z "Mandalorianem i Grogu".

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W topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju szykują się przetasowania. Ale jak będzie w zestawieniu najchętniej oglądanych seriali? Tam też przydałoby się lekkie odświeżenie. Bo użytkownicy platformy wciąż nie mogą się oderwać od "Krwawego miasta". Jakby ciągle kolejni subskrybenci je odkrywali i się nim zachwycali.

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"Krwawe miasto" trafiło na Disney+ już grubo ponad tydzień temu. Zaraz po premierze, w środę 16 września, wdrapało się na szczyt topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju i od tamtej pory nie chce z niego zejść. Użytkownicy rzucili się na produkcję. A biorąc pod uwagę, że dostali od razu wszystkie odcinki naraz, pewnie chętnie korzystają z możliwości obejrzenia ich na jednym posiedzeniu.

W tym akurat wypadku jesteśmy świadkami przesunięcia przyzwyczajeń użytkowników Disney+. Zazwyczaj najchętniej oglądają bowiem nowości ze świata Marvela czy Star Warsów, które teraz są na dalszych miejscach topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Najwyżej znajdziemy "Lokiego", zajmującego dopiero trzecią pozycję. Bo prócz "Krwawego miasta" subskrybenci wciąż chętnie sięgają po "Obsesję" - mocny thriller.

To jest to. Jakby użytkownicy Disney+ nagle zapragnęli mocniejszych i intensywniejszych wrażeń. Jeszcze do niedawna oglądali "Obsesję" i "Strzępy", a teraz najchętniej sięgają po niemiecki horror, który też się z nimi nie pieści. Co więcej, jeszcze do niedawna "Krwawe miasto" dobrze komponowało się z "Obłędem", który ominął kina i trafił od razu do streamingu. Film spadł jednak z topki tak szybko jak na nią trafił. Teraz w zestawieniu nie ma po nim śladu.

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Niemniej coś jest na rzeczy. Choć użytkownicy wciąż chętnie oglądają "Gwiezdne wojny" i Marvele (w topce filmów pełno jest "Avengersów") to jednak coraz częściej sięgają też po tytuły, które nie są częścią wielkich popkulturowych franczyz. A to na pewno dobra zmiana.

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