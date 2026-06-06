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Oho, użytkownicy Disney+ już zaczynają. Jarają się premierą jak nowymi zabawkami

Wszyscy znamy ten dryl użytkowników Disney+. Gdy tylko zbliża się duża kinowa premiera Disneya, oni zaraz rzucają się, żeby obejrzeć tytuły, które na swój sposób się z nią łączą. Dlatego teraz zaczynają oglądać kultową serię. Wszystko przez to, że nowe "Toy Story" coraz szybciej zmierza na wielkie ekrany.

Rafał Christ
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"Toy Story 5" nie ma wyjścia. Musi być hitem. To w końcu najnowsza odsłona animacji, która rozsławiła Pixara na cały świat. Studio już wcześniej robiło krótkie filmy, ale dopiero z pierwszą w pełni zrealizowaną komputerowo produkcją pełnometrażową, rozpoczęło budowanie swojej legendy. Wykształciło autorski styl, wciąż ujmujący widzów za serca.

Choć technologia poszła naprzód, Pixar stworzył wiele kolejnych hitów, "Toy Story" pozostaje perłą w jego koronie. Pierwsze trzy części Quentin Tarantino uważa nawet za najlepszą trylogię w historii kina. Tak dobrej serii nie można przecież pogrzebać. Dlatego jeszcze w 2019 roku dostaliśmy jej czwartą odsłonę, a teraz nadchodzi kolejna. Czy warto było czekać na nią siedem lat? Użytkownicy Disney+ liczą, że tak.

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Disney+ - co obejrzeć?

Popularność tytułów Disney+ i kinowych premier zawsze idzie ze sobą w parze. Na platformie wciąż przecież świetnie ogląda się "Diabeł ubiera się u Prady", którego druga część nie tak dawno trafiła do kin. Użytkownicy serwisu lubią bowiem być dobrze przygotowani przed wybraniem się na seans nowości na wielkich ekranach. Dlatego teraz zaczynają sięgać po dotychczasowe odsłony "Toy Story". Na razie dość nieśmiało.

Kinowa premiera "Toy Story 5" dopiero za dwa tygodnie, więc użytkownicy Disney+ mają jeszcze czas. Wiedzą jednak, że niedługo może go zabraknąć. Dlatego wciąż jeszcze najchętniej oglądanym filmem na platformie jest "Punisher: Ostatnie starcie", ale tuż za nim w topce najpopularniejszych tytułów pełnometrażowych w serwisie w naszym kraju znalazła się pierwsza odsłona hitowej serii animacji Pixara.

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"Toy Story" zajmuje drugie miejsce zestawienia, ale nie jest w nim osamotnione. W topce filmów Disney+ próżno co prawda szukać drugiej czy trzeciej odsłony animowanej serii, ale czwórkę da się już odszukać całkowicie bezproblemowo. W tym tygodniu znalazła się ona na szóstej pozycji. To wciąż całkiem wysoko, choć za nią to już tylko "Gwiezdne wojny", "Piraci z Karaibów" i "Avengersi".

Topkę najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju też zresztą zdominowały największe popkulturowe franczyzy. Użytkownicy platformy nałogowo oglądają "Maula: Mistrza cienia", "The Mandaloriana", "Daredevila: Odrodzenie" i "Punishera". Ale tytuły te są gdzieś dalej w zestawieniu. Musiały uznać wyższość skromniejszych tytułów. Bo przecież do serwisu wlecał niedawno nowy sitcom.

Na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju znaleźli się "Niestworzeni do pracy". Sitcom opowiada o grupie pracoholików po dwudziestce, która walczy o sukces zawodowy na Manhattanie. Na ten moment w serwisie dostępne są tylko trzy pierwsze odcinki sitcomu. Kolejne dopiero nadchodzą.

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"Niestworzeni do pracy" składają się łącznie z dziewięciu odcinków. Będą one konsekwentnie debiutować na Disney+ w nadchodzących tygodniach, w każdy wtorek. Czy sitcomowi do samego finału uda się utrzymać na szczycie topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju? Tylko jeśli użytkownicy serwisu też okażą się niestworzeni do pracy, ale do oglądania seriali już tak.

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Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

  1. Niestworzeni do pracy
  2. Testamenty
  3. Bluey w szortach
  4. Maul: Mistrz Cienia
  5. Perfect Crown
  6. The Mandalorian
  7. Genialna Morgan
  8. Punisher
  9. Daredevil: Odrodzenie
  10. Rywale
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Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

  1. Punisher: Ostatnie starcie
  2. Toy Story
  3. Pomocy
  4. Mandalorian i Grogu: Za kulisami
  5. Diabeł ubiera się u Prady
  6. Toy Story 4
  7. Gwiezdne wojny: Mroczne widmo
  8. Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów
  9. Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły
  10. Avengers: Koniec gry
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Rafał Christ
06.06.2026 09:01
Tagi: Co obejrzeć?DisneyToy Story
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