Do premiery nowego filmu użytkownicy Disney+ szykowali się od dawna. Wreszcie nadeszła

To już tradycja. Gdy tylko Disney wypuszcza nowy film kinowy, użytkownicy Disney+ oglądają tytuły z nim powiązane. Nie inaczej jest w przypadku "Toy Story 5", które w minioną środę zadebiutowało na wielkich ekranach. Wreszcie - chciałoby się rzec. W końcu subskrybenci platformy doczekali się tej premiery. Przygotowywali się do niej już od paru długich tygodni.



Dłuższą chwilę temu "Toy Story" przebojem weszło bowiem do topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Nieśmiało się w niej rozgaszczało, aby w tygodniu premiery najnowszej odsłony serii całkowicie ją zdominować. Użytkownicy platformy oglądają poprzednie części na potęgę. Ale oczywiście nie chodzi w tym wypadku tylko o pełne metraże.

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Disney+ - co obejrzeć?

Choć na liście najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju kolejnych odsłon "Toy Story" jest najwięcej, to jednak użytkownicy chętniej sięgają po inne produkcje. Zestawienia zdominował bowiem polski "Król dopalaczy". Zanim znaleźli się jeszcze "Hopnięci" - animacja Pixara prosto z kina. I dopiero dalej rozpętało się zabawkowe szaleństwo.

Mnóstwo jest tego "Toy Story". A właściwie "Toy Stories", bo mówimy łącznie o pięciu tytułach. Miejsca od trzy do osiem zajmują wszystkie cztery poprzednie odsłony hitowej serii plus krótki materiał zza kulis piątej części. To właśnie ten zaledwie trzyminutowy dokument uplasował się w zestawieniu najwyżej. Zajmuje trzecie miejsce topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju.

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Skąd się bierze takie szaleństwo na "Toy Story"? Odpowiedź jest prosta. To animowana legenda. Pierwsza część hitowej serii wyszła jeszcze w 1995 roku. To była pierwsza w historii animacja zrobiona w pełni komputerowo. Okazała się przy tym na tyle porywająca, że wszyscy się zakochali w odpowiadającym za nią Pixarem. Z niecierpliwością wyczekiwali kolejnych filmów, nigdy nie odkładając starych zabawek w kąt.

Kolejne odsłony "Toy Story" wychodziły nieregularnie. Przerwa między drugą a trzecią częścią wyniosła przecież 11 lat. Czwórkę dostaliśmy niecałą dekadę później i od 2019 roku czekaliśmy na piątkę. W tym czasie seria nie dość że zadowalała fanów pierwszej części, to jeszcze zdobywała grono młodszych zwolenników (ciągniętych pewnie na seanse przez swoich rodziców). Stała się przez to powszechnie uwielbianą marką.

Tym samym możemy spokojnie założyć, że "Toy Story 5" też będzie hitem. Jak dużym? To się okaże po premierowym weekendzie. Na pewno jednak po pojawieniu się na Disney+ - gdzie oczywiście zmierza - jeszcze raz zawróci widzom w głowach. Nie ma po prostu innej opcji. Ale żeby najnowszą odsłonę serii obejrzeć w streamingu będziemy musieli jeszcze sporo poczekać.

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Król dopalacy Hopnięci Toy Story 5: Za kulisami Toy Story Toy Story 4 Toy Story 2 Toy Story 3 Punisher: Ostatnie starcie Anatomia zła Avengers: Wojna bez granic

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Niestworzeni do pracy Genialna Morgan Testamenty Maul: Mistrz cienia Zwierzogród+ Alice i Steve The Mandalorian Perfect Crown Smoczy napastnik Punisher

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.