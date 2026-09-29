Tulsa King wraca. SkyShowtime zdradził, kiedy wleci 4. sezon

Uwielbiany serial „Tulsa King” wraca na SkyShowtime. Produkcja opowiadająca o gangsterze, który na nowo musi nauczyć się otaczającego go świata okazała się być jednym z największych hitów serwisu. Dla nikogo nie powinno być więc zaskoczeniem, SkyShowtime kuje żelazo, póki gorące. Teraz poznaliśmy polską datę premiery 4. sezonu.

REKLAMA

Kiedy premiera 4. sezonu Tulsa King?

Serwis SkyShowtime poinformował, że 4. sezon serialu „Tulsa King” zadebiutuje już 22 października 2026 roku. Do premiery pozostał więc niecały miesiąc. Nowe odcinki będą pojawiały się co tydzień. Produkcja pojawi się w Polsce niecały tydzień po swojej światowej premierze, która zaplanowana jest na 16 października. Dotychczasowe sezony liczyły po 10 odcinków.

Kadr z 4. sezonu Tulsa King

O czym opowiada Tulsa King?

„Tulsa King” to serial kryminalny z elementami komedii. Stworzył go Taylor Sheridan, twórca „Yellowstone” dla serwisu Paramount+. W Polsce produkcja dostępna jest na SkyShowtime.



Sylvester Stallone wciela się tutaj w gangstera, który w lepszych czasach był capo nowojorskiej mafii. Niestety ostatnie 25 lat spędził w więzieniu. Po wyjściu szef zesłał go do Tulsy w Oklahomie, gdzie miał otworzyć coś na kształt przestępczej filii. Szybko zrozumiał jednak, że ten wyjazd to tak naprawdę zsyłka. Zaczął więc budować własne mafijne imperium.



W obsadzie obok Sylvestra Stallone’a grają: Martin Starr, Jay Will, Garrett Hedlund, Vincent Piazza, Annabella Sciorra. Pierwszym showrunnerem był Terence Winter, scenarzysta „Rodziny Soprano” i twórca „Zakazanego imperium”.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...