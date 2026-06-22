Saga Zmierzch w TVN. To jest tak absurdalne, że aż śmieszne

Sagi "Zmierzch" na podstawie powieści Stephenie Meyer chyba nikomu nie trzeba przedstawiać - to popkulturowy fenomen, który od lat cieszy się ogromną popularnością. Pierwsza część zadebiutowała w 2008 roku i stała się trampoliną w karierze Roberta Pattinsona i Kristen Stewart, którzy wcielili się w główne role Edwarda Cullena i Belli Swan. Mimo że od tej pory udało im się zrealizować wiele innych projektów, to właśnie z sagą "Zmierzch" są najbardziej kojarzeni.

Seria składa się z pięciu filmów: "Zmierzch", "Księżyc w nowiu", "Zaćmienie" oraz dwóch części "Przed świtem". Choć dziś z łatwością można znaleźć je w sieci, zarówno w ramach abonamentu, jak i wypożyczenia, to co jakiś czas pojawia się również możliwość obejrzenia wszystkich produkcji w telewizji. Stacja TVN zapowiedziała już, że za tydzień pokaże sagę "Zmierzch" i zrobiła to w taki sposób, że widzowie do tej pory zastanawiają się, czy to nie jest AI.

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Saga Zmierzch w TVN. Widzowie nie mogą uwierzyć w zapowiedź stacji

Filmy z serii "Zmierzch" były już tyle razy pokazywane w telewizji, że widzów nie dało się już w żaden sposób zaskoczyć. Stacja TVN postanowiła jednak zaryzykować i zrealizowała najbardziej absurdalną zapowiedź filmów z sagi o wampirach i wilkołakach. Brzmi ona następująco:

Zobacz epicką sagę o stuletnim facecie, który przesiaduje nocą w pokoju nastolatki i patrzy jak ona śpi. Legalne? Niekoniecznie. Romantyczne? Podobno tak. Filmowy maraton niezręcznych spojrzeń, z którego dowiesz się, że najlepszym miejscem na randkę jest czubek sosny. Saga "Zmierzch" wszystkie części od poniedziałku 29 czerwca tydzień po tygodniu o 22:00 w TVN.

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Zapowiedź z pewnością zwróciła uwagę nie tylko wiernych fanów, ale również tych, którzy jeszcze nie mieli okazji obejrzeć serii uwielbianych produkcji. Trudno się dziwić - po latach reklamowania "Zmierzchu" tą samą formułką TVN postanowił tchnąć w sagę świeżość i wyszło mu to na dobre. Bez tej reklamy premiera sagi zapewne przeszłaby bez echa.

Saga "Zmierzch" koncentruje się na nastoletniej Belli Swan (Kristen Stewart), która przeprowadza się do domu swojego ojca Charlie'ego (Billy Burke) w miasteczku Forks w stanie Waszyngton. W liceum poznaje grupę nowych znajomych, w tym tajemniczego Edwarda Cullena (Robert Pattinson). Bella, zaintrygowana chłopakiem, postanawia dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Nieoczekiwanie odkrywa, że jej nowy kolega jest wampirem, co zmienia jej życie na zawsze.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.