Najlepsze seriale w TVP VOD. 25 genialnych tytułów

Wiele z poniżej umieszczonych seriali leciało za mojego życia w telewizji, część z nich dobrze wspomina pokolenie moich rodziców. Klasyki sprzed dekad, ale i te współczesne - TVP na przestrzeni lat ugościło w swoich szeregach wiele tytułów, które po dziś dzień wspomina się z nostalgią. Wybraliśmy te, które zdecydowanie najmocniej siedzą w zbiorowej pamięci i zarazem można je sobie odświeżyć dzięki TVP VOD.

TVP VOD - najlepsze seriale. TOP 25 tytułów:

Artyści

Lata emisji: 2016

2016 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Monika Strzępka, Paweł Demirski

Monika Strzępka, Paweł Demirski Obsada: Marcin Czarnik, Edward Linde-Lubaszenko, Dobromir Dymecki

Marcin Konieczny (Czarnik) to utalentowany reżyser z prowincji, otrzymuje szansę życia - obejmuje stanowiska dyrektora dużego teatru w Warszawie. Pełen zapału i ambitnych planów, szybko zderza się z rzeczywistością instytucji borykającej się z poważnymi problemami finansowymi i organizacyjnymi. Konieczny musi stawić czoła nie tylko ograniczeniom budżetowym, ale także oporowi ze strony zespołu artystycznego, który często torpeduje jego pomysły. Główny bohater zmaga się z chęcią pogodzenia swoich wizji z koniecznym dla zachowania porządku, pragmatyzmem.

Czarna śmierć

Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Kuba Czekaj, Piotr Derewenda, Wojciech Lepianka

Kuba Czekaj, Piotr Derewenda, Wojciech Lepianka Obsada: Anna Karczmarczyk, Agnieszka Podsiadlik, Tomasz Ziętek

Dla mnie osobiście to szczególnie warty wyróżnienia tytuł, bowiem rozgrywający się w moim ojczystym Wrocławiu. A dokładnie 22 maja 1963 roku. Gdy Łucja Winter (Podsiadlik) kończy swoją zagraniczną misję wywiadowczą, nikt nie spodziewa się, że stolica Dolnego Śląska stanie się ogniskiem groźnej choroby zakaźnej. Epidemia ospy prawdziwej błyskawicznie zmienia oblicze całego miasta. Władze podejmują drastyczną decyzję o izolacji, co prowadzi do utworzenia swoistego mikrokosmosu społecznego. Mieszkańcy Wrocławia zostają odcięci od zewnętrznego świata, rozpoczynając bezprecedensową walkę o przeżycie. Weronika Przybysz (Karczmarczyk) to młoda specjalistka kieruje zespołem medyków próbujących opanować rozprzestrzeniającą się chorobę. Dziennikarz Igor Bielik (Ziętek) bada zaś ukryte powiązania między powrotem Łucji z Indii a wybuchem epidemii.

Czas honoru

Lata emisji: 2008-2013

2008-2013 Liczba sezonów: 7

7 Twórcy: Michał Kwieciński, Ewa Wencel

Michał Kwieciński, Ewa Wencel Obsada: Maciej Zakościelny, Jan Wieczorkowski, Antoni Pawlicki, Jakub Wesołowski

Ten kultowy wojenny serial śledzi losy czterech głównych bohaterów: Bronka (Zakościelny), Michała (Wesołowski), Janka (Pawlicki) i Władka (Wieczorkowski), którzy po przeszkoleniu w Wielkiej Brytanii zostają zrzuceni na spadochronach do okupowanej Polski. Ich misją jest walka z niemieckim okupantem i wsparcie polskiego ruchu oporu.

Klan

Lata emisji: 1997-?

1997-? Liczba sezonów: 28

28 Twórcy: Paweł Karpiński, Wojciech Niżyński

Paweł Karpiński, Wojciech Niżyński Obsada: Tomasz Stockinger, Barbara Bursztynowicz, Andrzej Grabarczyk, Izabela Trojanowska, Kaja Paschalska

Aktualnie najdłużej emitowany polski serial - w tym roku liczący sobie już 29 lat. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, której seniorami są Maria i Władysław Lubiczowie. Maria była właścicielką rodzinnej apteki „Pod Modrzewiem”, a Władysław – kuratorem sądowym do spraw nieletnich. Oboje czasie 50 lat małżeństwa dochowali się piątki dzieci, a następnie gromadki wnucząt i kilku prawnuków. To właśnie oni są głównymi postaciami tej kultowej produkcji, a ich losy - podstawą i sercem fabuły.

M jak miłość

Lata emisji: 2000-?

2000-? Liczba sezonów: 26

26 Twórcy: Ryszard Zatorski, Ilona Łepkowska, Maciej Dejczer, Piotr Wereśniak

Ryszard Zatorski, Ilona Łepkowska, Maciej Dejczer, Piotr Wereśniak Obsada: Teresa Lipowska, Małgorzata Pieńkowska, Rafał Mroczek, Kacper Kuszewski, Katarzyna Cichopek, Witold Pyrkosz

Kolejny legendarny polski serial, jeden z weteranów polskiej telewizji. Przedstawia historię kilkupokoleniowej rodziny Mostowiaków. Akcja rozpoczyna się, gdy Barbara (Lipowska) i Lucjan (Pyrkosz) Mostowiakowie obchodzą 40. rocznicę ślubu, a ich córki szykują im z tej okazji przyjęcie w domu w Grabinie. Każda z nich prowadzi dość odmienne życie. Niespodziewanie, po nieobecności do domu wraca z Niemiec jedyny syn małżeństwa, Marek (Kuszewski).

Na sygnale

Lata emisji: 2014-?

2014-? Liczba sezonów: 21

21 Twórcy: Krzysztof Kasior, Leszek Korusiewicz, Grzegorz Waller

Krzysztof Kasior, Leszek Korusiewicz, Grzegorz Waller Obsada: Wojciech Kuliński, Dariusz Wieteska, Hubert Jarczak, Tomasz Piątkowski

W "Na sygnale" obserwujemy pracę stacji pogotowia ratunkowego z Leśnej Góry. Głównym bohaterem serialu jest doktor Wiktor Banach (Kuliński), będący lokalną legendą chirurgii, ratownictwa medycznego i himalaizmu, który zarządza stacją ratownictwa w Leśnej Górze z przerwami od kilkunastu lat. Wraz z zespołem ratowników udaje się po poszkodowanych i stara się uratować ich życie.

Na dobre i na złe

Lata emisji: 1999-?

1999-? Liczba sezonów: 28

28 Twórcy: Maciej Pieprzyca, Agnieszka Krakowiak-Kondracka, Ryszard Zatorski, Bartosz Blaschke

Maciej Pieprzyca, Agnieszka Krakowiak-Kondracka, Ryszard Zatorski, Bartosz Blaschke Obsada: Michał Żebrowski, Emilia Komarnicka, Małgorzata Foremniak, Paweł Małaszyński

"Na dobre i na złe, znajdę wreszcie..." - kto nie zna tego legendarnego utworu z intro serialu, śpiewanego przez Annę Jurksztowicz? Akcja produkcji koncentruje się wokół życia zawodowego i prywatnego personelu szpitala w miejscowości Leśna Góra, a zwłaszcza mieszczący się w jego ramach oddział chirurgii. Każdy odcinek zazwyczaj przedstawia kilka wątków medycznych – przypadki pacjentów trafiających do szpitala z różnymi schorzeniami lub w wyniku wypadków. Lekarze muszą diagnozować i leczyć często skomplikowane lub rzadkie przypadki medyczne. Nie jest to jednak wyłącznie "lekarska" historia - serial równie mocno skupia się na życiu osobistym bohaterów.

Barwy szczęścia

Lata emisji: 2007-?

2007-? Liczba sezonów: 19

19 Twórcy: Ilona Łepkowska, Natalia Koryncka-Gruz

Ilona Łepkowska, Natalia Koryncka-Gruz Obsada: Katarzyna Glinka, Katarzyna Zielińska, Marcin Perchuć

Jeden z tych seriali, w których nie ma jednego, głównego bohatera - mamy do czynienia z wieloma postaciami, których losy śledzimy jako widzowie. W centrum historii opowiadanej w tej produkcji są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, inni dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile radości związane z życiem rodzinnym i zawodowym składają się na ich rzeczywistość.

Echo serca

Lata emisji: 2019-2020

2019-2020 Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: Tomasz Szafrański

Tomasz Szafrański Obsada: Kamilla Baar, Antoni Pawlicki, Przemysław Sadowski

Magdalena Borska (Baar) to psycholożka, która wraca do Polski po kilku latach nieobecności w kraju i podejmuje pracę w szpitalu. Już pierwszego dnia pani doktor musi zmierzyć się nie tylko z problemami pacjentów, ale też niechęcią całego zespołu medycznego, a szczególnie ordynatora chirurgii Andrzeja Stommy (Sadowski). Pracownicy szpitala ukrywają przed Magdą traumę, jaką przeżywają po nieudanej akcji ratunkowej, która miała miejsce kilka miesięcy wcześniej. Wówczas po pożarze centrum handlowego do szpitala trafiło kilkadziesiąt mocno poparzonych ofiar, a większości z nich nie udało się uratować. Jakby tego było mało, jeden z najlepszych chirurgów szpitala – Jan Sowiński (Pawlicki) został oskarżony o błąd w sztuce. Borska próbuje zmierzyć się z niechęcią względem jej osoby ze strony pracowników szpitala oraz problemami jego pacjentów.

Krew z krwi

Lata emisji: 2012–2015, 2025

2012–2015, 2025 Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: Xawery Żuławski, Jan Komasa, Michał Rogalski

Xawery Żuławski, Jan Komasa, Michał Rogalski Obsada: Agata Kulesza, Izabela Kuna, Zbigniew Stryj, Maciej Musiał, Łukasz Simlat, Andrzej Andrzejewski

Pierwszy sezon serialu przedstawia nam Carmen (Kulesza), córkę byłego bossa mafii, która wiedzie pozornie spokojne życie. Wychowuje trójkę dzieci i stara się trzymać z dala od przestępczego świata. Jej mąż, Marek (Stryj), prowadzi przystań jachtową, która jest tylko przykrywką dla jego nielegalnych interesów. Razem ze szwagrem, Wiktorem (Andrzejewski), i jego przyjacielem Stefanem (Simlat), zajmuje się przemytem papierosów. Niedługo mężczyzna ginie w wyniku gangsterskich porachunków. Carmen, chcąc chronić rodzinę, staje na czele mafijnego imperium.

Ekstradycja

Lata emisji: 1995–1999

1995–1999 Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: Wojciech Wójcik

Wojciech Wójcik Obsada: Marek Kondrat, Witold Dębicki, Małgorzata Pieczyńska

Komisarz Olgierd Halski (Kondrat) na własną rękę ściga gangsterów, mafię rosyjską, skorumpowanych urzędników i kolegów po fachu, którzy przeszli na drugą stronę. Jest policjantem z dużym bagażem, ciężko doświadczonym przez życie. Jako funkcjonariusz działa skutecznie, chociaż nieszablonowo, próbując odnaleźć się w brutalnej rzeczywistości lat 90. Prywatnie jest zgorzkniały, często nadużywa alkoholu. Przyciąga uwagę kobiet, jednocześnie nie potrafiąc poukładać sobie życia rodzinnego.

Królowa Bona

Lata emisji: 1980

1980 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Janusz Majewski

Janusz Majewski Obsada: Aleksandra Śląska, Zdzisław Kozień, Jerzy Zelnik

W 1518 roku królową Polski zostaje Bona Sforza d'Aragona (Śląska). Szybko zyskuje wielki wpływ na swego męża Zygmunta I Starego (Kozień) i na politykę państwa. Na królewskim zamku i wśród szlachty ma wielu wrogów, którym nie podobają się jej działania - zwłaszcza despotyzm, zuchwałość w realizowaniu własnych ambicji oraz plany reform gospodarczych i politycznych, które mają umacniać znaczenie dynastii Jagiellonów w Europie. Królowa okazuje się jednak zaskakująco biegła w dworskich intrygach.

Glina

Lata emisji: 2003–2008

2003–2008 Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Władysław Pasikowski

Władysław Pasikowski Obsada: Jerzy Radziwiłowicz, Maciej Stuhr, Jacek Braciak

Andrzej Gajewski (Radziwiłłowicz), to twardy, zgorzkniały i mający wyjątkowo silny, nieskłonny do skorumpowania kręgosłup moralny, będący po czterdziestce oficer policji kryminalnej z wydziału zabójstw. W hotelowym pokoju dochodzi do podwójnego zabójstwa. Jedną z ofiar jest Stanisław Iwanicki, oficer z wydziału zabójstw, drugą – poszukiwany listem gończym Zbigniew Florczak, gangster o pseudonimie Rolex. Ekipa Gajewskiego chce za wszelką cenę rozwikłać tę sprawę.

07 zgłoś się

Lata emisji: 1976–1987

1976–1987 Liczba sezonów: 5

5 Twórcy: Krzysztof Szmagier

Krzysztof Szmagier Obsada: Bronisław Cieślak, Jerzy Rogalski, Zdzisław Kozień, Ewa Florczak

Nie ma chyba nikogo urodzonego w latach 60. i 70., kto nie wiedziałby, kim jest Sławomir Borewicz. To rzecz jasna główny bohater serialu, grany przez Bronisława Cieślaka stróż prawa, funkcjonariusz Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. Każdy odcinek to osobna historia, a co za tym idzie - inna sprawa, którą Borewicz musi rozwiązać (i zwykle schwytać winnego).

Stawka większa niż życie

Lata emisji: 1967–1968

1967–1968 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Andrzej Konic, Janusz Morgenstern

Andrzej Konic, Janusz Morgenstern Obsada: Stanisław Mikulski, Emil Karewicz, Bronisław Pawlik

Jest rok 1941, przez świat przetacza się wojenna zawierucha. Stanisław Kolicki ucieka z niemieckiej niewoli w Królewcu i przechodzi na stronę czerwonoarmistów. Wkrótce Rosjanie orientują się, że uciekinier jest bliźniaczo podobny do porucznika Abwehry, Hansa Klossa, który przebywa w sowieckiej niewoli. Rodzi się plan, by wykorzystać niebywały zbieg okoliczności - w związku z tym Kolicki przechodzi szkolenie i rozpoczyna życie szpiega po niemieckiej stronie. Teraz jest Hansem Klossem, działającym na rzecz radzieckiego wywiadu.

Lalka

Lata emisji: 1978

1978 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Ryszard Ber, Aleksander Ścibor-Rylski, Jadwiga Wojtyłło

Ryszard Ber, Aleksander Ścibor-Rylski, Jadwiga Wojtyłło Obsada: Jerzy Kamas, Małgorzata Braunek, Bronisław Pawlik

Warto sobie nadrobić ten serial zwłaszcza w obliczu premiery dwóch nowych adaptacji. Do Polski powraca Stanisław Wokulski (Kamas), właściciel sklepu galanteryjnego, mieszczącego się w Warszawie. Przywozi spory majątek, którego dorobił się na dostawach wojskowych. Wokulski postanawia rozbudować sklep i tym samym zbliżyć się do społecznego awansu, dostać się na salony arystokracji. Zakochuje się w Izabeli Łęckiej (Braunek), wywodzącej się ze świetnej, lecz bardzo zubożałej rodziny arystokratów.

Ranczo

Lata emisji: 2006-?

2006-? Liczba sezonów: 11

11 Twórcy: Wojciech Adamczyk, Robert Brutter, Jerzy Niemczuk

Wojciech Adamczyk, Robert Brutter, Jerzy Niemczuk Obsada: Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski, Cezary Żak

Lucy Wilska (Ostrowska), Amerykanka polskiego pochodzenia odziedziczyła na podlaskiej wsi Wilkowyje stary dworek swoich przodków. Przyjeżdża do Polski z zamiarem wyremontowania go. Z czasem Lucy powoli wrasta w Wilkowyje, a pomaga jej w tym Kusy (Królikowski) - kiedyś utalentowany malarz, który w efekcie życiowej tragedii wpadł w alkoholizm. Lucy postanawia zamieszkać na wsi na stałe, co nie podoba się wójtowi, Pawłowi Koziołowi (Żak).

Stulecie Winnych

Lata emisji: 2019-2022

2019-2022 Liczba sezonów: 4

4 Twórcy: Ałbena Grabowska, Ilona Łepkowska

Ałbena Grabowska, Ilona Łepkowska Obsada: Kinga Preis, Jan Wieczorkowski, Roman Gancarczyk, Weronika Humaj, Karolina Bacia

Serial oparty na bestsellerowej, sadze Ałbeny Grabowskiej o tym samym tytule. pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Winnych z podwarszawskiego Brwinowa wpleciona w dramatyczne wydarzenia XX wieku. Wątkiem przewodnim są losy bliźniaczek, Ani (Humaj) i Mani (Bacia), które rodzą się na początku I wojny światowej. Widzowie śledzą też losy m.in nestorów rodu Winnych - Bronisławy (Preis) i Antoniego (Gancarczyk).

Wojenne dziewczyny

Lata emisji: 2017–2022

2017–2022 Liczba sezonów: 5

5 Twórcy: Michał Rogalski

Michał Rogalski Obsada: Aleksandra Pisula, Marta Mazurek, Vanessa Aleksander

Serial poświęcony okupacji hitlerowskiej, widzianych z perspektywy trzech młodych Polek. Marysia (Pisula), Ewa (Aleksander) i Irka (Mazurek) to bardzo młode dziewczyny, które na progu swego dorosłego życia dostały od losu wojnę - jedną z najstraszliwszych, jakie nawiedziły ich kraj. Nie są jeszcze matkami, nie są też jeszcze żonami, a teraz niespodziewanie stanęły bezbronne wobec potężnych sił zła i ciemności. Główne bohaterki postanawiają podjąć z nimi walkę, zmienić się i dostosować do nowych warunków.

Gra z cieniem

Lata emisji: 2024

2024 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Kinga Dębska, Anna Świerkocka, Maciej Świerkocki

Kinga Dębska, Anna Świerkocka, Maciej Świerkocki Obsada: Natalia Rybicka, Marcin Hycnar, Grzegorz Małecki

Serial szpiegowski osadzony w realiach Polski lat 50. Twórcy przenoszą widzów do Polski Ludowej, gdzie trwają poszukiwania tajemniczego szpiega o kryptonimie „Cień”, współpracującego z brytyjskim wywiadem. W sprawę zaangażowane zostają zarówno służby bezpieczeństwa PRL, jak i zagraniczni agenci. W centrum wydarzeń znajdują się major Witold Kosek (Hycnar), lekarka Helena Bielawska (Rybicka) oraz Tomasz Porada (Małecki), działający w konspiracyjnej siatce wywiadowczej.

Czterdziestolatek

Lata emisji: 1975-1978

1975-1978 Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: Jerzy Gruza, Krzysztof Teodor Toeplitz

Jerzy Gruza, Krzysztof Teodor Toeplitz Obsada: Andrzej Kopiczyński, Anna Seniuk, Irena Kwiatkowska, Leonard Pietraszak, Roman Kłosowski

Stefan (Kopiczyński) i Magda (Seniuk) Karwowscy oraz ich dzieci Jagoda i Marek to typowa polska rodzina lat 70., mieszkająca w bloku, w centrum Warszawy. Stefan to inżynier, a jego żona pracuje w instytucie hydrologii. Oboje mierzą się z problemami codziennego życia w PRL. Najlepszym przyjacielem Karwowskiego jest Karol (Pietraszak), lekarz pogotowia ratunkowego. W pracy musi z kolei znosić karierowicza Maliniaka (Kłosowski). Serial śledzi losy rodziny Karwowskich, zwłaszcza tytułowego bohatera, Stefana.

Tajemnica twierdzy szyfrów

Lata emisji: 2007

2007 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Bogusław Wołoszański

Bogusław Wołoszański Obsada: Paweł Małaszyński, Jan Frycz, Borys Szyc

Serial, którego producentem i scenarzystą jest nie kto inny, jak sam Bogusław Wołoszański, legenda dziennikarstwa historycznego. 1945 rok, Dolny Śląsk. Oficer Abwehry, kryptolog kapitan Johann Jorg (Małaszyński), trafia do supertajnego wojskowego ośrodka w zamku Czocha. W rzeczywistości jest agentem polskiego wywiadu. Jego zadaniem jest wykradzenie tajnego szyfru, zwanego „rybą–mieczem”. Bezpieczeństwa w twierdzy strzegą oficer SS Hans Globcke (Frycz) z Matheasem Beerem (Szyc). Niemiecka maszyna deszyfrująca pozwala nazistom na odczytywanie rosyjskich, tajnych depesz. Urządzenie może mieć ogromne znaczenie dla wyniku zakończenia wojny i tego co będzie się działo po niej.

Korona królów

Lata emisji: 2018–2022

2018–2022 Liczba sezonów: 4

4 Twórcy: Ilona Łepkowska, Krystyna Łączyńska, Wojciech Pacyna

Ilona Łepkowska, Krystyna Łączyńska, Wojciech Pacyna Obsada: Mateusz Król, Marta Bryła, Halina Łabonarska

Serial, który zabiera widzów do głębokiej przeszłości naszego kraju. Pierwszy sezon koncentruje się na latach 1325–1339, przedstawiając końcowe lata rządów Władysława Łokietka i przygotowania do objęcia tronu przez jego syna, Kazimierza Wielkiego (król). "Korona..." opowiada historię małżeństwa Kazimierza z Aldoną Anną Giedyminówną (Bryła) oraz jego złożone relacje z matką (Łabonarska).

Quo vadis

Lata emisji: 2002

2002 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Jerzy Kawalerowicz

Jerzy Kawalerowicz Obsada: Paweł Deląg, Magdalena Mielcarz, Bogusław Linda

Adaptacja słynnej szkolnej lektury. Marek Winicjusz (Deląg) zakochuje się w pięknej Ligii (Magdalena Mielcarz). Z pomocą stryja Petroniusza (Linda), Winicjusz próbuje porwać Ligię. Plan się nie udaje, a kobieta ucieka. W czasie poszukiwań Marek staje się świadkiem prześladowań chrześcijan przez Nerona (Bajor). Doświadczenia te skłaniają go do refleksji nad własnym życiem, wartościami i dotychczasowym podejściem do chrześcijan. Tymczasem okrutny cesarz, chcąc odwrócić uwagę od własnych zbrodni, podpala Rzym, co doprowadza do brutalnych prześladowań obarczonych winą wyznawców Chrystusa.

O mnie się nie martw

Lata emisji: 2014–2020

2014–2020 Liczba sezonów: 13

13 Twórcy: Agata Puszcz, Anna Kazejak, Filip Zylber

Agata Puszcz, Anna Kazejak, Filip Zylber Obsada: Joanna Kulig, Stefan Pawłowski, Katarzyna Maciąg, Paweł Domagała, Katarzyna Zielińska

Iga (Kulig), samotna matka dwójki dzieci, podejmuje pracę jako sprzątaczka w renomowanej kancelarii adwokackiej. Tam poznaje Marcina Kaszubę (Pawłowski), przystojnego i ambitnego prawnika, z którym nawiązuje skomplikowaną relację.

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