To prawdziwa historia, choć trudno w to uwierzyć. Opowiada ją kryminał w Prime Video

Jednego z najlepszych zeszłorocznych kryminałów nie dało się obejrzeć w Polsce w kinach - jedyną opcją było wypożyczenie produkcji w VOD, gdzie trafiła w grudniu. Teraz nareszcie możemy się z nią zapoznać w ramach abonamentu, bez dodatkowych opłat. I niewątpliwie warto to zrobić.

Michał Jarecki
urodzony rabuś prime video
„Urodzony rabuś” („Roofman”) trafił na ekrany amerykańskich kin w październiku - niestety, nasze ominął. Zimą trafił bezpośrednio na VOD, przez co - siłą rzeczy - wciąż nie jest u nas tytułem zbyt rozpoznawalnym. A szkoda: nie bez powodu zagraniczni autorzy rankingów najlepszych filmów 2025 r. często uwzględniali uwzględniali w nich ten właśnie tytuł. I choć sam nie uważam, by było to kino powalające, to chciałbym zachęcić rodaków do seansu - bo to jest naprawdę dobre kino.

Derek Dianfrance opowiedział prawdziwą (sic!) historię złodzieja, który ukrywa się przed policją na dachu wielkiego sklepu z zabawkami. Ale po kolei: Jeffrey Manchester (Channing Tatum) to były wojskowy i ojciec, który po powrocie do cywila nie potrafi odnaleźć się ekonomicznie ani emocjonalnie. Zdesperowany zaczyna okradać restauracje McDonald’s, dostając się do nich przez dachy - i nigdy nikogo nie krzywdząc. Przeciwnie: ten rabuś słynie z uprzejmości, bardzo wysokiej kultury osobistej. Po serii kilkudziesięciu napadów zostaje skazany na wieloletnie więzienie, z którego jednak ucieka, wykorzystując swoją inteligencję i zdolności obserwacyjne.

Wreszcie ukrywa się na poddaszu sklepu z zabawkami, w którym wreszcie buduje sobie sekretną, podglądając życie pracowników jak widz reality show i stopniowo wikłając się w relację z jedną z nich - Leigh (Kirsten Dunst), samotną matką. 

Urodzony rabuś - czyli co obejrzeć w Prime Video?

Ten romans, oparty na kłamstwie i projekcji „lepszego ja”, staje się osią dramatyczną filmu i prowadzi do nieuchronnego rozpadu podwójnej tożsamości bohatera. I to właśnie ten element jest największą siłą produkcji, również za sprawą fenomenalnej kreacji Tatuma (facet łączy tu naturalną charyzmę z zaskakującą kruchością i moralną ambiwalencją swojej postaci). Jeffrey nie jest ani złoczyńcą, ani romantycznym buntownikiem - to pogubiony człowiek, który desperacko próbuje przepisać swoją historię, stworzyć ją na nowo, ale zabiera się za to w najgorszy możliwy sposób.

Fakt, że historia jest oparta na faktach, istotnie uatrakcyjnia seans - rzecz w tym, że w przeciwnym wypadku przeciętny widz raczej wyśmiałby ten skrypt, uznając go za naciągany i niewiarygodny. No, ale jak to mówią - to życie pisze najlepsze scenariusze.

Poza tym obraz balansuje między czarną komedią, romansem i dramatem psychologicznym, a jego ton - jednocześnie lekki, melancholijny i pełen napięcia - utrudnia jednoznaczne zaklasyfikowanie produkcji. Choć mówią o niej „kryminał” (cóż, sam ją tak wcześniej nazwałem), tego typu kategoryzacja jest rażąco nieadekwatna.

Jeśli chodzi o problemy filmu - niezbyt poważne - warto wskazać fakt, że w środkowej części fabuła gubi dynamikę, a poza tym czuć, że twórcy mogliby bardziej zgłębić się w psychikę tego wielowymiarowego z założenia bohatera, do której podejście ostatecznie wydaje się troszkę powierzchowne, a przez to rozczarowujące.

Poza tym to udane kino, choć w nieoczywisty sposób. „Roofman” nie jest ani typowym crowd-pleaserem, ani ciekawym eksperymentem, ani wciskającym w fotel kryminałem. Jego siła polega na sposobie opowiedzenia tej bądź co bądź absurdalnej historii tak, by wybrzmiała jako rzecz o samotności, potrzebie przynależności, iluzji drugich szans jako stała się opowieścią o samotności, potrzebie przynależności i iluzji drugiej szansy. Fajnie, że twórcy oparli się pokusie romantyzowania „wyczynów” bohatera, a jednocześnie nienachalnie przypominali, że do pewnego stopnia sam też jest tu ofiarą.

Słodko-gorzkie i unikalne.

Michał Jarecki
26.04.2026 12:21
11:12
Kim jest Daniel Blake z Daredevila? Aktor to syn legendy telewizji
Aktualizacja: 2026-04-26T11:12:00+02:00
10:43
Star Trek: Nieznane nowe światy z datą premiery 4. sezonu. Co z Polską?
Aktualizacja: 2026-04-26T10:43:00+02:00
10:01
Jak zachwyca, jak nie zachwyca. Chłopaki, pora na emeryturę
Aktualizacja: 2026-04-26T10:01:00+02:00
8:53
Netflix zapłonie od nowego serialu akcji. Ponad 20 lat nie było takiej adaptacji
Aktualizacja: 2026-04-26T08:53:00+02:00
8:03
Thriller w HBO Max zafascynuje cię i rozwścieczy. Mroczna opowieść z twistem
Aktualizacja: 2026-04-26T08:03:00+02:00
7:13
Kiedy premiera i ile potrwa Avengers: Doomsday? Wszystko, co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2026-04-26T07:13:00+02:00
15:15
Film o Michaelu Jacksonie rodził się w bólach. Jego kulisy są grube
Aktualizacja: 2026-04-25T15:15:00+02:00
15:00
Największe takie wydarzenie w historii polskiego internetu. Stream Łatwogangu to fenomen
Aktualizacja: 2026-04-25T15:00:51+02:00
14:15
Romantyczny klasyk wylądował na HBO Max. Idealny na weekend
Aktualizacja: 2026-04-25T14:15:00+02:00
13:38
5 thrillerów na weekend. Co obejrzeć w streamingu?
Aktualizacja: 2026-04-25T13:38:36+02:00
13:11
Franz Kafka już online. Wspaniała premiera na koniec miesiąca
Aktualizacja: 2026-04-25T13:11:00+02:00
12:52
Nowość HBO Max robi sobie jaja z kultowego klasyka. Nie ma dużo takich filmów
Aktualizacja: 2026-04-25T12:52:21+02:00
12:19
Użytkownicy Disney+ już łakną hitu prosto z kina. Dostali jego namiastkę
Aktualizacja: 2026-04-25T12:19:00+02:00
11:15
Thriller z Taronem Egertonem, dla którego zarwiesz nockę w weekend
Aktualizacja: 2026-04-25T11:15:00+02:00
10:13
Co obejrzeć na SkyShowtime w weekend? Finały hitowych seriali
Aktualizacja: 2026-04-25T10:13:00+02:00
9:06
Netflix potrzebował takiego filmu wojennego. Wbije was w fotel
Aktualizacja: 2026-04-25T09:06:00+02:00
8:13
Przestępcze życie wybrało widzów Prime Video. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2026-04-25T08:13:00+02:00
7:12
Cytadela powraca. Kiedy premiera odcinków 2. sezonu serialu?
Aktualizacja: 2026-04-25T07:12:00+02:00
6:59
Czy Cień i kość wróci z 3. sezonem? Wiem, że czekacie
Aktualizacja: 2026-04-25T06:59:00+02:00
20:47
Bob Odenkirk nie chce, ale musi skopać wam tyłki. "Normal" wymiata
Aktualizacja: 2026-04-24T20:47:26+02:00
