Użytkownicy Apple TV są gotowi, żeby nowy kryminał zmiótł ich z planszy

Trochę musieliśmy na 2. sezon "Kartoteki policyjnej" poczekać. Poprzednia odsłona skończyła się jeszcze w lutym 2024 roku. Trwająca ponad dwa lata przerwa nie sprawiła jednak, że fani zapomnieli o tym wciągającym kryminale. Dotychczasowe odcinki dosłownie zmiotły ich z planszy. Nie mogli się wręcz oderwać od opowieści o dwóch błyskotliwych śledczych - kobiety u progu kariery i wpływowego mężczyzny, gotowego bronić swojego dobrego imienia - których anonimowe zgłoszenie wciąga w walkę o naprawienie błędów sprzed lat.



1. sezon "Kartoteki policyjnej" stał się hitem. Przede wszystkim komercyjnym. Na Rotten Tomatoes cieszy się przecież 90 proc. pozytywnych recenzji. Jeśli chodzi o wyniki oglądalności kryminał Apple TV też nie ma się czego wstydzić. W końcu z jakiegoś powodu doczekał się nowych odcinków. Z licznych wpisów w mediach społecznościowych wynika, że całkowicie zasłużenie.

Kartoteka policyjna - opinie o kryminale Apple TV

Do tak pozytywnego odbioru "Kartoteki policyjnej" z pewnością przyczyniła się gwiazdorska obsada. W główne role wcielają się przecież Cush Jumbo (m.in. "Zostań przy mnie" Netfliksa) i Peter Capaldi ("Doktor Who"). Dzięki nim kryminał Apple TV tak wciągnął widzów, że teraz mają nadzieję na powtórkę z rozrywki.

Jestem gotowy, żeby Peter Capaldi ponownie zmiótł mnie z planszy w "Kartotece policyjnej" od Apple TV



Dopiero usiadłem do "Kartoteki policyjnej" od Apple TV. Nie mam pojęcia, jak ten serial przegapiłem, skoro ma kilka lat. Na razie bardzo mi się podoba "Kartoteka policyjna" na Apple TV jest super dobra, nie mogę się doczekać 2. sezonu



- czytamy na X (dawny Twitter).

Z powyższych wpisów jasno wynika, że "Kartoteka policyjna" to nie jest jakiś tam kolejny kryminał. To jest TEN KRYMINAŁ, który chce się ciągle oglądać. Nie brakuje użytkowników X, którzy w przerwie między sezonami przyznawali, że robią sobie rewatch poprzednich odcinków.

Nic więc dziwnego, że oczekiwania wobec 2. sezonu "Kartoteki policyjnej" są ogromne. Już teraz fani mogą sprawdzić, czy zostają spełnione. Nowa odsłona kryminału właśnie zadebiutowała na Apple TV. Na ten moment dostępny jest tylko jeden odcinek, a kolejne będą debiutować na platformie w nadchodzące środy.

Rafał Christ 22.04.2026 15:19

Ładowanie...