Przestępcze życie wybrało widzów Prime Video. Nie mogą się oderwać
Nowa komedia kryminalna podbija Prime Video. Oczywiście na tyle, na ile pozwalają jej serialowe premiery. "Urodzony rabuś" pewnym krokiem wszedł na podium najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Rzucił w ten sposób wyzwanie "Niezwyciężonemu".
Choć użytkownicy wciąż chętnie sprawdzają nowości wbijające na Prime Video, to jednak zajmują się głównie "The Boys". 5. i zarazem finałowy sezon hitowego serialu platformy Amazona zadebiutował parę tygodni temu. A teraz co środę dostajemy jego nowy odcinek. Subskrybenci uważnie śledzą każdy z nich, nie pozwalając produkcji spaść z pierwszego miesjca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie. Bo przecież uwielbiają antysuperbohaterską rozpierduchę.
Najlepiej świadczy o tym fakt, że tuż za "The Boys" w zestawieniu znalazł się "Niezwyciężony". Animacja dla dorosłych też nie lubi superbohaterów. W krytyce i dekonstrukcji ich mitu wytycza jednak własną ścieżkę, choć też od przemocy nie stroni. Jest to coś, co głęboko rezonuje z użytkownikami Prime Video, dlatego nie odmawiają sobie przyjemności z seansu serialu. A przynajmniej nie odmawiali, bo w środę na platformie Amazona zadebiutował już finałowy odcinek 4. sezonu. Teraz pozostaje czekać na kolejną odsłonę produkcji.
Prime Video - co obejrzeć?
"The Boys" jeszcze chwilę na placu boju zostaną, ale nawet gdy mieli wsparcie "Niezwyciężonego", to i tak dla użytkowników Prime Video było mało. To przecież tylko dwa seriale, których kolejne odcinki pojawiały się na platformie Amazona w tygodniowych odstępach. Coś między nimi trzeba było oglądać. Dlatego w międzyczasie tak chętnie sięgali po kolejne nowości. A w ostatnich dniach nie było popularniejszej niż "Urodzony rabuś".
"Urodzony rabuś" nie jest nowością oryginalną. To film na licencji. W dodatku już wcześniej był on dostępny na platformach VOD za dodatkową opłatą. Dopiero teraz można go obejrzeć w ramach subskrypcji. Nic więc dziwnego, że użytkownicy Prime Video chętnie z tej okazji korzystają. I dobrze robią, bo dzięki temu oglądają świetny film.
"Urodzony rabuś" opowiada historię charyzmatycznego przestępcy - poczciwego chłopa, który zmuszony sytuacją finansową zaczął parać się kradzieżami. Uciekając przed policją pewnego dnia trafia on na dachu sklepu zabawkowego. Czyjś interes staje się jego nowym domem. Jedna z pracownic szybko kradnie jego serce, dzięki czemu komediowo-kryminalna opowieść nabiera romantycznego rysu. Brzmi prosto i naiwnie? Być może, ale jego koncept okazuje się nadzwyczaj nośny.
"Urodzony rabuś" to wielki przegapiony przez naszych dystrybutorów. Ominął nasze kina, trafiając od razu do dystrybucji internetowej. A z pewnością zasłużył, żeby pojawić się na wielkich ekranach. Nie bez powodu różni krytycy umieszczali go na listach najlepszych filmów zeszłego roku. Użytkownicy Prime Video sami się o tym teraz przekonują.
Biorąc pod uwagę delikatną i uroczą naturę "Urodzonego rabusia", można wysnuć wniosek, że służy on użytkownikom Prime Video za lek. Koi skołatane rozpierduchą w "The Boys" i "Niezwyciężonym" nerwy. I chyba robi to wystarczająco dobrze, żeby zaraz po nim subskrybenci platformy Amazona wracali do napędzanych akcją opowieści. W końcu tuż za komedią kryminalną w topce najpopularniejszych tytułów znalazła się "Zemsta" - wybuchowy meksykański thriller sensacyjny.
"Urodzony rabuś" to taki wyjątek potwierdzający regułę w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Nie ma w niej drugiej takiej produkcji, bo cała reszta dostarcza mocnych wrażeń. Nawet okupujący pozycję dziewiątą "Anioł stróż" nie jest przecież tak subtelny i emocjonalny. Tym bardziej więc nowa komedia na platformie Amazona zasługuje, aby dalej i coraz częściej ją oglądać.
Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych tytułów w tym tygodniu:
- The Boys
- Niezwyciężony
- Urodzony rabuś
- Zemsta
- Balls Up
- Crime 101
- Scarpetta
- Młody Sherlock
- Anioł stróż
- Wielka warszawska