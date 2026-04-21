Użytkownicy Prime Video oglądają wybuchowe kino akcji. Choć nic z niego nie rozumieją

Użytkownicy Prime Video uwielbiają dobrą rozpierduchę. Z tego właśnie względu w serwisie króluje "The Boys", które niedawno powróciło na platformę Amazona ze swoim 5. i zarazem finałowym sezonem. Tuż za nim uplasowała się "Zemsta" - pełen akcji thriller zemsty prosto z Meksyku. W przeciwieństwie do (anty)superbohaterskiego hitu, wszedł on do serwisu bez promocyjnych fajerwerków. W ciemności komunikacyjnej. Cichaczem. Jak jednak widać, polscy subskrybenci odkryli go na własną rękę.



"Zemsta" zadebiutowała na Prime Video w miniony piątek, 17 kwietnia. Dosłownie chwilę potrzebowała, żeby wejść do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. A potem wspinała się po jego kolejnych szczeblach. Nic dziwnego. Wydaje się idealną propozycją na weekend. To w końcu opowieść o odznaczonym agencie sił specjalnych, który wybiera przemoc zaraz po tym, jak jego żona zostaje zamordowana. Zbieg okoliczności sprawia, że staje się bogaty i cały majątek wydaje na potężny arsenał, żeby brutalnie rozprawić się z zabójcami ukochanej.

Zemsta - opinie o hicie akcji Prime Video

Nie tylko polscy użytkownicy Prime Video uznali, że "Zemstę" najlepiej obejrzeć już w premierowy weekend. Zagraniczni widzowie też chętnie po nią sięgają, po czym swoimi opiniami na temat filmu dzielą się w mediach społecznościowych. Zastanawiają się przy tym, czemu nie mogli produkcji obejrzeć w kinach. Tak im się podoba.

Oglądam "Zemstę" na Prime Video i zastanawiam się, czy ktoś z Cinepolis [meksykańsa sieć kin] może mi wyjaśnić, czemu ten film nie był wyświetlany w kinie w moim mieście?



"Zemsta" na Prime Video. To trzeba obejrzeć - czytamy na X (dawny Twitter).

Po powyższym wpisie uspokajam: na Prime Video bez problemu można obejrzeć "Zemstę" z polskimi napisami, a nawet z polskim lektorem. Ewidentnie w jednym z regionów z jakiegoś powodu brakowało angielskich napisów. Szczegóły są nieważne. Ważne, że nowość platformy Amazona okazała się tak wciągająca, że jeden z użytkowników bez tłumaczenia na zrozumiały dla siebie język i tak czerpał przyjemność z seansu. Jak bardzo więc ta akcja musi być dobra (nawet jeśli jest jej za mało)? O tym - jesli jeszcze tego nie zrobiliście - musicie przekonać się sami.

Rafał Christ 21.04.2026 18:10

