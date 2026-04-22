Jeden z najdroższych seriali w historii wraca. Prime Video ma swój hit

Produkcje szpiegowskie często charakteryzują się spektakularną akcją i szeroko zakrojonymi intrygami. Zwykle, by dobrze zająć się tym pierwszym, trzeba wyłożyć spore pieniądze. W Amazonie uznano, że dla nich to pikuś, w związku z czym 1. sezon "Cytadeli" otrzymał horrendalnie wysoki budżet w wysokości 300 milionów dolarów, tym samym stając się jednym z najdroższych seriali w historii i sąsiadując w ich zestawieniu z takimi tytułami jak "Ród smoka", "Mandalorian" (oba po 360 mln), czy "The Boys" (354 mln). Okazało się, że pieniądze nie poszły w parze z jakością - "Cytadela" okazała się przerostem formy nad treścią, niedopracowaną produkcją, która jest głośna, wysokobudżetowa, ale pozbawiona charakteru.

Cytadela powraca z 2. sezonem. Jej gwiazdy też

Pierwszy sezon miał swoją premierę w kwietniu 2023 roku, zatem trzy lata temu. Tylko, czy aż? W przypadku streamingu to dość długa przerwa, w trakcie której nieraz było głośno o problemach z produkcją. Wygląda na to, że udało się przezwyciężyć przeszkody - Prime Video opublikowało bowiem oficjalny zwiastun 2. sezonu "Cytadeli".

Czego możemy się spodziewać w 2. sezonie "Cytadeli"? Intensywnej akcji, wielkiego zagrożenia, spektakularnej misji. Wiadomo również, że do swoich ról powrócą główni bohaterowie produkcji. Przedstawi ona dalsze losy Masona Kane'a (Richard Madden), Nadii Sinh (Priyanka Chopra Jonas) oraz Bernarda Orlicka (Stanley Tucci) - elitarnych agentów, których agencję zniszczyła wpływowa organizacja Manticore. Oto oficjalny opis serialu:

Kiedy pojawia się przerażające, nowe zagrożenie, trójka agentów ponownie wkracza do akcji. Teraz muszą zrekrutować nietypowy zespół utalentowanych, nowych agentów i rozpocząć globalną misję, aby powstrzymać spisek, który może zmienić oblicze ludzkości. Dzięki przebojowej akcji, szokującym zdradom i rozbudowanej grupie tajemniczych agentów, stawka nigdy nie była wyższa, a każdy może okazać się przyjacielem lub wrogiem.

Kiedy dojdzie do ponownego spotkania z agentami i śledzenia ich misji? Szybciej, niż mogłoby się wydawać. Prime Video zaplanowało premierę 2. sezonu "Cytadeli" na 6 maja, a zatem dojdzie do niej już bardzo niedługo. Łącznie mamy doczekać się siedmiu odcinków. Bracia Joe i Anthony Russo niezmiennie pełnią funkcję producentów wykonawczych serialu.

Cytadela - obsada 2. sezonu serialu

Richard Madden jako Mason Kane

Priyanka Chopra Jonas jako Nadia Sinh

Stanley Tucci jako Bernard Orlick

Lesley Manville jako Dahlia Archer

Jack Reynor

Rahul Kohli

Michael Trucco

Matt Berry

Lina El Arabi

Merle Dandridge

Gabriel Leone

Rayna Vallandingham

Adam Kudyba 22.04.2026 11:49

