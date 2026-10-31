Film prosto z kina zawładnął czasem użytkowników Disney+. Wciągają całą serię
Tak to już jest z użytkownikami Disney+. Jak widzą, że na platformę wleciała nowość prosto z kina, od razu postanawiają ją obejrzeć. Nie inaczej jest w tym wypadku. Aktorska wersja uwielbianej animacji nie chce zejść ze szczytu topki najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie w naszym kraju.
To trochę zaskakująca sytuacja. Nagle do topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ wróciła aktorska wersja "Lilo i Stitch". Film niegdyś bardzo długo gościł w zestawieniu, ale jest przecież z zeszłego roku. Jak się jednak okazuje, z jakiegoś powodu użytkownicy platformy postanowili sobie go przypomnieć. Dzięki temu zajmuje obecnie piąte miejsce na liście najchętniej oglądanych tytułów w serwisie.
Na swój sposób "Lilo i Stitch" wspiera film, który znajduje się na pierwszym miejscu zestawienia. W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju rządzi przecież aktorska wersja innej uwielbianej animacji. "Vaiana" dopłynęła do szczytu listy zaraz po swojej premierze w zeszłym tygodniu i nie zamierza na razie z niego schodzić.
Disney+ - co obejrzeć?
Tak to działa na Disney+. Filmy, które wcześniej można było obejrzeć na wielkich ekranach, zaraz po swojej premierze na platformie trafiają do topki i szybko z niej nie schodzą. Przecież "Diabeł ubiera się u Prady 2" już od miesięcy nie chce wypaść z zestawienia. Zaraz będzie musiał, bo zajmuje już dziewiątą pozycję.
"Vaianie" do zejścia z zestawienia jeszcze daleko. Aktorska wersja popularnej animacji trafiła do kin w lipcu i po ponad trzech miesiącach trafiła na Disney+. Stało się to dokładnie 21 października. Produkcja wpadła na platformę z hukiem, bo nie tylko z miejsca wdrapała się na szczyt topki najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie w naszym kraju, ale do zestawienia wciągnęła jeszcze swój oryginał. I jego kontynuację.
W topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju są obecnie trzy "Vaiany". Z tych dwóch animowanych największym zainteresowaniem cieszy się "Vaiana 2", która zajmuje obecnie trzecie miejsce zestawienia. Jedynka może na nią z zazdrością spoglądać z pozycji ósmej.
Disney+ - jakie seriale obejrzeć?
Użytkowników Disney+ ogarnęło więc szaleństwo na punkcie "Vaiany". Wraz z premierą aktorskiego filmu zapragnęli przypomnieć sobie oryginał i poznać dalsze losy uwielbianych bohaterów. Dzięki temu franczyza całkowicie zdominowała topkę najpopularniejszych pełnych metraży dostępnych na platformie w naszym kraju.
Jak długo to szaleństwo potrwa? To się okaże. Na razie dopiero się rozkręca, choć użytkownicy Disney+ nie odpuszczają na pewno również innym tytułom. Wciąż znajdują czas, żeby obejrzeć nową produkcję Marvela. Kolejny tydzień z rzędu "VisionQuest" zajmuje więc pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych seriali w naszym kraju.
Co ciekawe, w tym tygodniu "VisionQuesta" goni "Kruk". Tak, ten polski kryminał. Rodzime produkcje rzadko pojawiają się na Disney+, ale za każdym razem wzbudzają zainteresowanie użytkowników. W tym wypadku nie mogło być więc inaczej.
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- Czy będzie Camp Rock 4? Sprawdzamy, co mówi Disney
- Najmocniejszy aktualnie thriller w streamingu. Dawno nie było tak dobrego serialu
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:
- Vaiana
- Toy Story 5
- Vaiana 2
- Coco
- Lilo i Stitch
- Scooby-Doo
- Scooby-Doo 2
- Vaiana: Skarb oceany
- Diabeł ubiera się u Prady 2
- Ratatuj
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:
- VisionQuest
- Kruk
- Akademia magii
- Dragon Ball Super: Beerus
- Blue: Kompilacje
- Loki
- WandaVision
- Randka z diabłem
- Ściema
- Zepsuta krew
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.