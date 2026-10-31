Film prosto z kina zawładnął czasem użytkowników Disney+. Wciągają całą serię

To trochę zaskakująca sytuacja. Nagle do topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ wróciła aktorska wersja "Lilo i Stitch". Film niegdyś bardzo długo gościł w zestawieniu, ale jest przecież z zeszłego roku. Jak się jednak okazuje, z jakiegoś powodu użytkownicy platformy postanowili sobie go przypomnieć. Dzięki temu zajmuje obecnie piąte miejsce na liście najchętniej oglądanych tytułów w serwisie.

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Na swój sposób "Lilo i Stitch" wspiera film, który znajduje się na pierwszym miejscu zestawienia. W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju rządzi przecież aktorska wersja innej uwielbianej animacji. "Vaiana" dopłynęła do szczytu listy zaraz po swojej premierze w zeszłym tygodniu i nie zamierza na razie z niego schodzić.

Disney+ - co obejrzeć?

Tak to działa na Disney+. Filmy, które wcześniej można było obejrzeć na wielkich ekranach, zaraz po swojej premierze na platformie trafiają do topki i szybko z niej nie schodzą. Przecież "Diabeł ubiera się u Prady 2" już od miesięcy nie chce wypaść z zestawienia. Zaraz będzie musiał, bo zajmuje już dziewiątą pozycję.

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"Vaianie" do zejścia z zestawienia jeszcze daleko. Aktorska wersja popularnej animacji trafiła do kin w lipcu i po ponad trzech miesiącach trafiła na Disney+. Stało się to dokładnie 21 października. Produkcja wpadła na platformę z hukiem, bo nie tylko z miejsca wdrapała się na szczyt topki najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie w naszym kraju, ale do zestawienia wciągnęła jeszcze swój oryginał. I jego kontynuację.

W topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju są obecnie trzy "Vaiany". Z tych dwóch animowanych największym zainteresowaniem cieszy się "Vaiana 2", która zajmuje obecnie trzecie miejsce zestawienia. Jedynka może na nią z zazdrością spoglądać z pozycji ósmej.

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Disney+ - jakie seriale obejrzeć?

Użytkowników Disney+ ogarnęło więc szaleństwo na punkcie "Vaiany". Wraz z premierą aktorskiego filmu zapragnęli przypomnieć sobie oryginał i poznać dalsze losy uwielbianych bohaterów. Dzięki temu franczyza całkowicie zdominowała topkę najpopularniejszych pełnych metraży dostępnych na platformie w naszym kraju.

Jak długo to szaleństwo potrwa? To się okaże. Na razie dopiero się rozkręca, choć użytkownicy Disney+ nie odpuszczają na pewno również innym tytułom. Wciąż znajdują czas, żeby obejrzeć nową produkcję Marvela. Kolejny tydzień z rzędu "VisionQuest" zajmuje więc pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych seriali w naszym kraju.

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Co ciekawe, w tym tygodniu "VisionQuesta" goni "Kruk". Tak, ten polski kryminał. Rodzime produkcje rzadko pojawiają się na Disney+, ale za każdym razem wzbudzają zainteresowanie użytkowników. W tym wypadku nie mogło być więc inaczej.

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Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

Vaiana Toy Story 5 Vaiana 2 Coco Lilo i Stitch Scooby-Doo Scooby-Doo 2 Vaiana: Skarb oceany Diabeł ubiera się u Prady 2 Ratatuj

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

VisionQuest Kruk Akademia magii Dragon Ball Super: Beerus Blue: Kompilacje Loki WandaVision Randka z diabłem Ściema Zepsuta krew

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